Se acaba el cobro individual por corte y reposición de cuentas de la luz

• El valor de la prestación por corte y reposición para los clientes residenciales en la zona de concesión en la Región de O´Higgins era de $10.228 + IVA.



El Ministro de Energía, Andrés Rebolledo; anunció el término del cobro individual del servicio de “Corte y Reposición” de energía eléctrica (desconexión y conexión del servicio de luz).

De esta manera, con la nueva Ley de Equidad Tarifaria (Ley Nº 20.928), el pago por Corte y Reposición de la luz será incluido como parte de los servicios generales que las empresas distribuidoras deben prestar a las familias chilenas, es decir, será incluido dentro de la tarifa general.

El Ministro de Energía, Andrés Rebolledo, destacó que esta medida solidaria de la equidad tarifaria significa un enorme alivio para muchas familias en Chile, especialmente las más vulnerables.

“Los problemas que sufre una familia cuando se le corta la luz ya son motivo suficiente para no atrasarse en el pago, por eso con la nueva ley de equidad tarifaria no tendremos que seguir pagando altas sumas de dinero para reponer este servicio tan esencial”, agregó el Secretario de Estado.

Por su parte, la Seremi de Energía, Alicia Barrera, valoró esta iniciativa señalando que “es un avance importante para el país y que beneficiará a miles de hogares, ya que es un alivio para las familias que han tenido problemas con sus pagos, donde nadie tendrá que pagar individualmente su costo de corte y reposición”.

Al 1 de diciembre de 2016, el valor de la prestación por corte y reposición para los clientes residenciales en la zona de concesión en la Región de O´Higgins era de $10.228 + IVA.

A partir de ahora, ese costo será absorbido dentro de la tarifa general a un costo muy bajo para todos los clientes (0,38 $/kWh).

La nueva Ley de Equidad Tarifaria (Ley Nº 20.928) introdujo una norma que facultó a la autoridad (Ministerio de Energía-CNE) para que, con ocasión del proceso de fijación de tarifas de suministro de distribución eléctrica (VAD), pueda considerar la incorporación de parte o la totalidad de los Servicios Asociados al suministro eléctrico, entre ellos el “corte y reposición”.

Con ocasión de la fijación del nuevo Valor Agregado de Distribución (VAD) para el periodo 2016-2020 –que entra en vigencia de manera retroactiva desde el 4 de noviembre de 2016- se establece un nuevo sistema para el cobro de lo que hoy conocemos como “corte y reposición”.

Actualmente, el decreto correspondiente está en trámite de toma de razón en la Contraloría y operará con efecto retroactivo desde la fecha señalada. No obstante, las compañías distribuidoras ya no están cobrando el referido cargo, atendida la fecha de vigencia del nuevo marco regulatorio.

El Corte y Reposición implica ingresos anuales de US$19,3 millones (MM$12.815) para las distribuidoras que se expresan en más de un millón cuatrocientas mil casos durante el año 2015.