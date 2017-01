Investigan eventuales irregularidades financieras en Teatro Regional de Rancagua

 Alcalde Eduardo Soto presentó antecedentes del caso en la Fiscalía el viernes último. En tanto, ayer los cuatro concejales de oposición hicieron una presentación en la Contraloría y también en la Fiscalía.

Flor Vásquez

Fotos: Nico Carrasco

¿Negociaciones incompatibles? ¿Conflictos de interés? ¿Irregularidades financieras y mal uso de recursos púbicos? Esas son algunas de las interrogantes que la justicia debería determinar en relación a la gestión y administración del Teatro Regional Rancagua que hasta hace unos días lideró el músico Marcelo Vidal. Tras casi cuatro años en la dirección general del teatro, el 23 de diciembre Vidal presentó su renuncia al cargo y de inmediato comenzaron los rumores y especulaciones sobre los motivos de su salida.

En los días siguientes, el tema comenzó a cobrar mayor fuerza. Desde el municipio se habló de “inconsistencias” en los informes de la gestión que encabezó Vidal. Y el viernes último, el abogado de la Corporación de la Cultura y las Artes de la municipalidad de Rancagua, entidad a cargo de la administración del Teatro Regional, presentó los antecedentes del caso en la Fiscalía para que ésta determine si la situación amerita una investigación. Además, el directorio de la Corporación, que preside el alcalde Eduardo Soto, determinó que se realice una auditoría externa de los manejos financieros y administrativos del Teatro.

Asimismo, en la sesión del Concejo del martes último, el alcalde Soto informó del tema y de la presentación que se efectuó en la Fiscalía. Enterados de la situación, ayer los cuatro concejales de oposición -Carlos Arellano, Patricio Henríquez, Danilo Jorquera y Silvia Santelices- acudieron a la Contraloría para solicitar que se realice una auditoría “que comprenda la revisión detallada del presupuesto que dicha Corporación utilizó y administró en los últimos 4 años, provenientes de diversas instituciones, identificando su destino y legalidad”. En la presentación, los concejales indican que han tomado conocimiento “de eventuales irregularidades en el manejo de fondos públicos de la Corporación del Teatro Regional”, que “comprenderían incluso la utilización ilícita de fondos públicos para fines particulares, antecedentes de hechos, que aparentemente tendrían la calidad de delito”.

También, en el día de ayer se realizó una reunión del directorio de la Corporación Cultural de Rancagua, a la que asistieron el alcalde Eduardo Soto, Valentina Santelices (de El Teniente) y José Pablo Domínguez, El Intendente Pablo Silva se excusó de asistir.

Al término de la reunión, pasadas las 14 horas, el alcalde Soto procedió a leer la declaración que acordó efectuar el directorio. Después, el edil respondió las preguntas de los periodistas.

ANOMALIAS FINANCIERAS

En parte de la declaración de la Corporación se indica que “producto de una revisión administrativa interna, se detectaron algunas anomalías”, por lo cual el directorio decidió hacer entrega de estos antecedentes al Ministerio Público.

Al responder las preguntas de la prensa, el alcalde Soto precisó que en la revisión se detectaron inconsistencias de carácter administrativo que tienen vinculación con el área económica. Agregó que además de entregar los antecedentes a la Fiscalía se inició un proceso de auditoría externa. Subrayó que “soy el primer interesado en que se esclarezcan todas estas situaciones”.

Consultado respecto de si Marcelo Vidal sería el principal responsable de las anomalías administrativas y financieras, el alcalde señaló que considera que se debe “actuar con el máximo de prudencia en estos casos. Lo peor que puede hacer uno es enjuiciar en la plaza pública a alguna persona. Aquí hay situaciones que nos merecen duda y reparos”, por lo que se tomaron acciones para que se esclarezca la situación.

El alcalde reconoció que el momento es difícil para la Corporación Cultural, aunque añadió que también es “una oportunidad para mostrar la fortaleza que tenemos como institución. Este es un hecho puntual, saldremos adelante”.

Se le consultó sobre el posible conflicto de interés que habría tenido Marcelo Vidal en su calidad de director del Teatro y representante legal de la orquesta Nuevo Mundo, el alcalde señaló que el directorio de la Corporación acordó fortalecer la estructura del teatro y de una unidad de control interno. Agregó que se nombró como gerente general del Teatro Regional a Cristián Urrutia y que próximamente se nombrará a un director artístico.

Declaración pública del directorio

de la Corporación de la Cultura y las Artes

En su declaración pública, la Corporación de la Cultura y las Artes indicó que fue constituida con el objetivo de crear una política cultural a largo plazo, para la ciudad de Rancagua. “En pocos años de funcionamiento, creemos que estos lineamientos trazados se han cumplido, logrando posicionar al Teatro Regional de Rancagua, como uno de los más importantes de todo el país, destacándose tanto por su producción artística, como por su puesta en escena”.

En otra parte de la declaración, señaló que “es de interés del directorio recalcar que un hecho en puntual, que en estos días ha estado en pauta, no debe empañar lo que la Corporación y el Teatro Regional de Rancagua, han significado para la ciudad y la Región de O’Higgins, cambiando para siempre la forma de percibir la Cultura. Es por eso que deseamos reiterar a la opinión pública, nuestro compromiso de continuar trabajando por el desarrollo cultural de Rancagua y la región de O’Higgins, esperando superar a la brevedad este mal momento”.

Opiniones

– Consejero regional Felipe García-Huidobro

“Más allá del principio de inocencia, estoy muy sorprendido por todo lo que se ha informado. Por la investigación en curso, porque existirían irregularidades que tienen que ver con algún conflicto de interés y algunas negociaciones incompatibles con el cargo que ocupaba Marcelo Vidal en la dirección del Teatro. Me sorprende. Espero que después de la investigación que se haga se esclarezca la verdad”.

 Patricio Henríquez, concejal

“Con un grupo de concejales de oposición fuimos a presentar una denuncia a la Contraloría para que se investiguen eventuales responsabilidades que pudieran haber en el mal manejo de fondos en la Corporación del Teatro Regional. Esta denuncia la hice en el Consejo Municipal porque días atrás algunas personas vinculadas al ámbito de la cultura me hicieron esta denuncia. Me entregaron los datos, pero yo espero que la justicia sea la que investigue, para no dañar la honra de nadie”.

“No se han respetado los estatutos en cuanto a la entrega de informes. No se ha entregado información (sobre la gestión del Teatro y de la Corporación) en estos 4 años al Concejo. Es importante la transparencia; un tremendo proyecto, como es el Teatro Regional, se empaña con estas noticias de irregularidades”.

– Carlos Arellano, concejal

“Por lo que hemos logrado investigar, habrían ocurrido hechos irregulares dentro de lo que es la Corporación del Teatro Regional. Según los estatutos, el gerente general (del teatro) debía entregar una rendición de cuentas cada tres meses al directorio.

El propio alcalde informó que habrían incongruencias con respecto a los recursos de que habría dispuesto esta Corporación que son recursos públicos.

Esperamos que el teatro siga, que no lo manchemos con malos manejos administrativos y financieros”.

– Danilo Jorquera, concejal

“ Queremos que se nos dé claridad de todos los recursos que fueron aprobados por el Concejo Municipal para ser ocupados en el Teatro Regional, que se justifiquen peso a peso”.