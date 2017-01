Consejo de la Cultura espera que se aclare tema de irregularidades en el Teatro Regional

 Así lo señaló su directora regional, Ximena Nogueira, quien además indicó que ayer Marcelo Vidal le comunicó que había renunciado a ser el representante legal de la orquesta Nuevo Mundo.

Flor Vásquez

La directora regional de la Cultura y las Artes, Ximena Nogueira, indicó a El Rancagüino que como Consejo esperan que se aclare el tema de eventuales irregularidades en la gestión del Teatro Regional de Rancagua y en la Corporación que está a cargo de su administración. Como se ha informado, tras la renuncia de Marcelo Vidal a la dirección general del teatro se conoció la situación de inconsistencias en los informes financieros, por lo que el directorio de la Corporación inició una auditoría externa y además entregó los antecedentes del caso a la Fiscalía. Los concejales de oposición también efectuaron presentaciones en la Contraloría y en el Ministerio Público.

“Se tiene que investigar este tema -indicó Ximena Nogueira-. Hay un cuestionamiento a la Corporación de la Cultura y las Artes y por lo tanto, tendrán que hacerse las investigaciones correspondientes”, afirmó.

Agregó que “como Consejo de la Cultura nos interesa que ojalá se transparente todo, hay dineros públicos involucrados y es importante que la comunidad sepa cómo fueron utilizados. En muchas oportunidades hemos hecho actividades en el teatro, el cual es un gran aporte para Rancagua y la región. Por lo mismo, si hay irregularidades, es necesario que se esclarezcan”.

Asimismo, Ximena Nogueira indicó que “la gente debe saber que es la Corporación de la Cultura y las Artes (que administra el teatro) la que está siendo investigada; no es el Consejo de la Cultura y las Artes. Nosotros somos una institución del Estado, con la misión de implementar políticas en el ámbito de la cultura y el patrimonio. Y estamos ad portas de convertirnos en Ministerio; ya fue aprobada la idea de legislar al respecto”.

También, la directora regional de Cultura aclaró que el Consejo no ha entregado recursos al Teatro Regional a través de ningún proyecto.

Además, informó que ayer el músico y ex director general del Teatro Regional, Marcelo Vidal, le comunicó que había renunciado a ser el representante legal de la orquesta Nuevo Mundo. Cabe recordar que se ha cuestionado el que Vidal haya sido integrante y representante de esa orquesta, la que a su vez era contratada para realizar presentaciones en el Teatro Regional.

“Marcelo Vidal me informó que renuncia a ser el representante legal de esta orquesta. Ahora, sus integrantes realizan trámites para elegir a su nuevo representante legal y director artístico. La Orquesta Nuevo Mundo no es solo Marcelo Vidal, son músicos destacados y talentosos que no pueden verse perjudicador en caso que hubiera irregularidades en la Corporación. Es bueno que Marcelo haya renunciado para que no exista ninguna confusión y para que no se vea enlodada la labor de estos músicos en caso que se comprobara que hubo irregularidades”.

Añadió que la Orquesta Nuevo Mundo se adjudicó un proyecto nacional del Consejo de la Cultura, por un monto de 100 millones de pesos. “El proyecto se va a comenzar a ejecutar ahora, consiste en desarrollar un ciclo de presentaciones en distintas comunas de la región. La Orquesta Nuevo Mundo está compuesta por un grupo de músicos destacados de la región que han hecho una tremenda labor. Hace poco estuvieron acompañando a Inti Illimani en su 50 años en el Teatro Regional”.

Finalmente, Ximena Nogueira reiteró que espera que “se esclarezca lo antes posible el tema de las irregularidades, por el bien de la cultura y del Teatro Regional, el cual debe continuar su labor, ojalá con más acceso y apertura a los artistas locales”.