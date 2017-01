Gobernador Regional: la figura que viene a remecer el establishment político

– Tras dos años de tramitación, por fin el Congreso despachó la ley que crea esta nueva figura política, que será elegida directamente por los chilenos y estará a cargo del Gobierno de la región.



IRENE PADILLA

El 7 de octubre de 2014 en el salón del Congreso Pleno, Esteban Valenzuela, ex diputado de nuestra región entregaba en manos de la Presidenta Bachelet, el informe final de la Comisión Asesora Presidencial de Descentralización, lo que sería la base de las leyes de fortalecimiento regional.

Corría el invierno de ese año y Valenzuela junto a más de una decena de comisionados habían recorrido las regiones, entre ellas O’Higgins, consultando a los propios ciudadanos cuáles eran sus aspiraciones a la hora de reformar la ley orgánica que estructura el territorio nacional, y que tiene a 14 regiones dependiendo casi totalmente de las decisiones que se toman en la capital.

En la pomposa ceremonia, la Mandataria afirmaba que “este no va a ser otro documento que va a quedar guardado en la gaveta del Presidente, vamos a trabajar en estas propuestas para que la descentralización sea una realidad”. La propuesta de los regionalistas en ese momento buscaba democratizar las autoridades regionales, entregar más poder de decisión política a estas, y promover una ley de rentas de carácter regional, que permitiera progresivamente dejar la riqueza en las mismas regiones que la producían.

En ese momento las ilusiones eran grandes , pero solo unas semanas después, el 4 de noviembre todo se derrumba para los regionalistas cuando el Gobierno envía el proyecto de Fortalecimiento de la Regiones el que solo se concentró en la elección de intendentes, pero sin entregar ninguna atribución nueva y de peso a esta figura administrativa. Más aun la ley venía con una letra chica. Si bien traía consigo la creación de un intendente electo, de todas maneras el Gobierno mantenía una figura designada por el Presidente de la República en la región, la cual tenía más poder que la figura regional electa.

La ley genera decepción entre los protagonistas de la descentralización que la consideran pobre y poco reformista. Al intendente electo sin poder, se sumaba la nula intención de dar autonomía económica a las regiones, algo fundamental para dar cierta independencia a cada territorio.



¿Intendente Electo 2017?

La llamada Ley de Fortalecimiento de las regiones prácticamente durmió en el Congreso durante un año. Y fueron precisamente los plazos autoimpuestos durante la campaña presidencial, de tener intendentes electos antes de dejar el mandato, los que impulsaron un aceleramiento de la tramitación. A septiembre de este año, el Congreso aún se negaba a avanzar en la ley que elegía los intendentes porque no había claridad sobre las competencias de la nueva autoridad. La posición en el Poder Legislativo era certera: no se aprobaría la ley de elección del Ejecutivo regional mientras no hubiese claridad de sus atribuciones. “No sacamos nada con elegir a autoridades que no tengan atribuciones o recursos. Lo único que vamos a generar va a ser frustraciones, es por ello, que le hemos transmitido al Gobierno que estamos dispuestos a avanzar en la elección del intendente, pero también con un protocolo claro de traspaso de competencias”, decía el senador UDI Víctor Pérez, mientras Felipe Harboe, senador PPD subrayaba que “las decisiones se van a seguir tomando en Santiago. Prueba de ello, es que más allá del proyecto de transferencia de competencias, que le otorga más facultades al futuro intendente, todavía no ingresa la iniciativa que le entrega competencias presupuestarias. Esto porque, lo más probable, es que el Ministerio de Hacienda y, particularmente, la Dirección de Presupuesto, no esté disponible para entregar parte de su poder a la nueva autoridad electa”.

En la Moneda calcularon que tenían solo hasta diciembre de este año para aprobar la elección del Gobernador Regional y hasta mayo para entregarle una ley orgánica que le diera sus atribuciones, por ello el gobierno decidió ceder, y aceptar el artículo transitorio donde el Congreso si bien, acepta aprobar la creación de Gobernador Regional electo, su elección para 2017 quedaba supeditada a la aprobación de ley orgánica que le transferirá atribuciones.

Finalmente el miércoles 21 de diciembre quedó lista para ser promulgada y publicada Reforma Constitucional que cambia el gobierno ejecutivo de las regiones, creando una nueva figura, la del Gobernador Regional, máxima autoridad que será elegida de manera directa por la ciudadanía.

Al respecto las opiniones de los parlamentarios y figuras políticas de la región no se hicieron esperar. Sergio Espejo diputado DC por el distrito 35 aseguró que “este es un paso muy importante porque trasladará el debate y decisiones sobre el futuro de las regiones desde Santiago hacia los mismos territorios” . Espejo agregó que “ahora es fundamental aprobar una buena ley de competencias regionales y demandar elecciones el próximo año”.

Por su parte el diputado UDI Javier Macaya indicó que “he terminado por convencerme de que es importante avanzar en esta materia, los que efectivamente creemos en la regionalización votamos favorablemente a este proyecto , independiente que todavía no este todo claro el tema de las facultades de cómo se va a dar la aplicación concreta del Gobernador Regional y la descentralización”. Por último, Fernando Verdugo, consejero regional y presidente del Core O’Higgins afirmó que “debo destacar que la propuesta que con tanta fuerza hemos impulsado los cores de Chile , respecto a que el Gobernador Regional debe contar con atribuciones ejecutivas nuevas y distintas ha triunfado. Se ha aprobado su elección supeditada al traspaso de competencias, sin esa ley, no hay elección el 2017”.

Se viene, se viene el Gobernador Regional!

Tras el despacho de la ley buena parte del mundo político de las regiones esta a la espera de confirmar que los primeros candidatos postulen en las elecciones de noviembre de 2017. La nueva administración de las regiones traerá un giro completo a lo que hemos visto a la fecha. Por primera vez la primera autoridad regional deberá rendir cuentas de sus actos a la región que lo puso en el cargo y no al mandatario que lo designó a dedo. Quien quiera ocupar el cargo tendrá la responsabilidad de defender la región por sobre su situación política , y no hay duda que en aquellas regiones donde el Gobernador Regional sea de oposición al gobierno central, las batallas políticas llegaran a sacar chispas. Por primera vez nos veremos enfrentados a un sistema con toques federalistas que para muchos tanta falta hace en un país donde el Presidente de la República es casi todo poderoso.

Sin duda el Gobernador Regional puede convertirse en una figura política de peso pero el Congreso ya se encargo de ponerle vallas desde un principio con un articulo que les impide ser candidatos al parlamento.

Así y todo las claves del proyecto de Reforma Cnstitucional despachada a son:

1 Sustituye al intendente por un gobernador regional como el órgano ejecutivo del gobierno regional, quien presidirá el consejo regional y será elegido, por un período de 4 años, mediante sufragio universal en votación directa, siendo electo el candidato que obtuviere la mayoría de los sufragios válidamente emitidos, siempre que ello equivalga, al menos, a un 40% de los votos.

2 Dispone que corresponderá al gobernador regional ejercer todas aquellas funciones y atribuciones que la ley orgánica constitucional determine, las que deberán ejecutarse en coordinación con los demás órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa.

3 La ley orgánica constitucional establecerá las causales de inhabilidad, incompatibilidad, subrogación, cesación y vacancia del cargo de gobernador regional.

4 Entrega al Consejo Regional (CORE) la facultad fiscalizadora de los actos del Gobierno Regional, la que se ejercerá a través del procedimiento formal que se establece; sin perjuicio de ello, cualquier consejero regional podrá requerir del gobernador regional o delegado presidencial regional la información necesaria al efecto.

5 Otorga carácter imperativo a la transferencia de competencias que el Presidente de la República deberá efectuar, desde los ministerios y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa a uno o más gobiernos regionales, en materias de ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural.

6 En cada región existirá una delegación presidencial regional, a cargo de un delegado, nombrado y removido libremente por el Presidente de la República, de quien será su representante natural e inmediato en el territorio de su jurisdicción, debiendo ejercer las funciones y atribuciones que a aquél corresponden en la región, con arreglo a las leyes y a las órdenes e instrucciones que el Primer mandatario le imparta.

7 El delegado presidencial regional tendrá las funciones de coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de las funciones administrativas en la región que dependan o se relacionen con el Presidente de la República a través de un Ministerio.

8 En cada provincia existirá una delegación presidencial provincial, como un órgano territorialmente desconcentrado del delegado presidencial regional y estará a cargo de un delegado presidencial provincial.

9 El delegado presidencial provincial será nombrado y removido libremente por el Presidente de la República, ejercerá sus funciones con arreglo a las leyes y a las órdenes e instrucciones del Presidente, de quien es su representante natural e inmediato y le corresponderá ejercer las funciones de supervigilancia y coordinación de los servicios públicos existentes en la provincia que no dependan del Gobierno Regional.

10 Establece como requisitos para ser elegido gobernador regional, consejero regional, alcalde o concejal y ser designado delegado presidencial regional o delegado presidencial provincial, los de ser ciudadano con derecho a sufragio, tener la idoneidad que la ley señale, y residir en la región a lo menos en los últimos dos años anteriores a su designación o elección.

11 Dispone como una de las facultades de la Cámara de Diputados la de declarar si han o no lugar las acusaciones que no menos de diez ni más de veinte de sus miembros formulen en contra de los delegados presidenciales regionales, por infracción de la Constitución y por los delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos.

12 Restringe a los gobernadores regionales, los delegados presidenciales regionales y a los delegados presidenciales provinciales la posibilidad de ser candidatos a diputados y a senadores.

Ley de Transferencia de Competencias tiene plazo hasta mayo de 2017



En cuanto a las atribuciones del Gobernador Regional , esta legislación debe ser probada antes de mayo de 2017. Se sabe hasta ahora que el Gobierno ha propuesto lo que se ha llamado un sistema de Transferencia de Competencias a través del cual cada región del país solicitará al Gobierno central tener injerencia y poder sobre una parte de los organismos del estado presentes en la región. Pero no se trata de todas las instituciones estatales, sino solo de algunas, aquellas que tengan relación con : ordenamiento territorial, fomento productivo, y desarrollo social y cultural. La solicitud de transferencia de competencias la debe hacer el Gobierno regional desde marzo de 2018, solo una vez que una comisión ad-hoc encabezada por el nuevo Gobernador electo, consejeros regionales y expertos en derecho constitucional definan cuales son los organismos sobre los cuales la región necesita tener mayor control. De acuerdo a la ley, el organismo que sea transferido contará además con recursos asignados por ley.

Por ejemplo, O’Higgins es una región profundamente agrícola, por lo tanto es altamente posible que el nuevo gobierno regional en 2018 solicite tener competencias sobre el Ministerio de Agricultura o más específicamente por ejemplo sobre Indap. Si el gobierno central aprueba esta transferencia, le entregará Indap regional al GORE y será este el encargado de rediseñar el servicio de acuerdo a las necesidades locales. Esta competencia la puede entregar el Gobierno indefinidamente o a un plazo fijo.

Así como Indap, otros organismos como Corfo, Fosis, Consejo de la Cultura, Sercotec, Sernatur, podrían quedar bajo el alero de la región si esta lo solicita. Y una vez la región tenga este grupo de organismos, el nuevo Gobernador regional podrá coordinarlas, supervigilarlas y supervisarlas.

Por su parte, los Delegados Presidenciales regionales se encargaran de coordinar y fiscalizar todos los organismos del poder central presentes en la región que no estén bajo el mandato del Gobierno regional, por tanto bajo su alero quedan algunos de los ministerios más importantes como Salud, y Educación.

Uno de los problemas que se han analizado con la transferencia de competencias a las regiones es que estas dependen del Mandatario de turno el cual las podría entregar y quitar en plazos determinados. Esto, para algunos expertos , puede traer consigo el nacimiento de Gobiernos regionales “regalones” de los Gobiernos centrales, mientras otros serían abandonados por capricho político, escenario que se daría especialmente si el Gobernador Regional electo pertenece o no a la tendencia política del Gobierno. Por eso se dice, que es tanto el amarre de manos con que nace la figura del Gobernador Regional, que este antes de ser un representante de la región deberá ser un negociador, y buscar por las buenas, el apoyo del Gobierno central. Por se cree que aun en este tema queda mucho paño por cortar.