José Miguel Insulza: “La Leñas va a llegar a ser el principal paso del país”

-El ex ministro y ahora precandidato, está a la espera de la consulta ciudadana que definirá si va o no como candidato a una primaria de la coalición política que forma parte.



Ibania Reyes

Y partieron… como si fuera una carrera olímpica es la competencia presidencial que estos días mantiene tanto a los precandidatos como candidatos luchando por alcanzar la meta.

Se trata de una carrera de 315 días, que culminará el 19 de noviembre en la urnas, por lo que el camino comenzó algo así como un trote ligero y que hoy algo más apurados tiene a los prospectos compitiendo, tropezando y levantándose a diario.

Y entre sus rutas están las regiones, saber que ocurre en cada una de ellas es fundamental a la hora de captar adeptos y simpatizantes, es por ello que este fin de semana el precandidato presidencial José Miguel Insulza, visitó O’Higgins y participó de la reunión programática del Partido Socialista para “tantear terreno”, y conocer de cerca cómo está el panorama electoral en la región de O’Higgins.

¿Asistir a la reunión programática es ir preparándose para una primaria?

El partido Socialista comenzó un debate sobre el programa de un futuro gobierno, y lo que se ha hecho hoy día es reuniones en todas las regiones sobre la base de una agenda común.

Marqué presencia en Santiago y en Rancagua, no tanto preocupado de la consulta ciudadana que se acordó en el congreso del partido y algunos andan pensando en revisarla y es un poco absurdo, hagamos lo que acordamos hacer: que vamos a contar un candidato del Partido Socialista para la primaria del 2 de junio.

¿Ahora que visitó una región cuál es su postura en el proceso de descentralización?

Siempre he sido partidario de la regionalización, el universo en el país está mal distribuido y eso crea desequilibrio por eso debemos dotar a la regiones, cada una con sus características, de recursos y gobiérnenos autónomos, siempre dependiendo de una conducción central.

Existe una cantidad de temas, como los pasos fronterizos, el tema de las agua, etc y se pueden tratar mejor en la región, por la región.

¿Qué papel juega un posible gobernador regional electo en ello?

Fui partidario, esta reforma estaba en la agenda el año 2005 y muy a regañadientes acepte postergar el tema de la regionalización nunca imagine que iba a pasar una década sin que se hiciera nada la respecto. Si se trata de empujar una reforma elegir un gobernador regional entonces debemos dotarlo de recursos y de atribuciones

Hay que ingresarlo luego y sacarlo en el mes de mayo si no va haber elección.

El escenario político muestra poco interés en ir a votar, ¿es favorable elegir un autoridad bajo este mecanismo?

Fortalece la democracia pero al mismo tiempo pienso que debemos tener una discusión en serio de la cantidad de autoridades que se pueden elegir.

Tenemos demasiados distintos estratos que hay que simplificar. Por ejemplo los gobernadores provinciales debemos saber que hacer con ellos, debemos ver una forma de simplificar esto, muchas planillas y muchos salarios y eso a la gente no le gusta mucho.

Debemos definir muy claramente las atribuciones para saber que tan serios somos en el proceso de regionalización. El gobernador debe tener atribuciones sustantivas, no quiero referirme a ninguna porque está en discusión de proyecto de ley. Lo importante es que exista la voluntad para las regiones, porque si no , es un costo relativamente alto para estas.



Algo habló de pasos internacionales, que opina de la implementación de Paso Las Leñas

Es indispensable, tenemos un de relación con Argentina enorme, la carga es mayor y podría ser infinitamente mayor. La Leñas no es un paso alternativo, va a llegar a ser el principal paso del país. Y eso va a ser una gran cosa.



¿Cómo proyecta el tema de las exportaciones y el crecimiento agrícola?

Si hablamos de la región el paso va para los dos lados, si nosotros exportamos argentina también lo podrá hacer, y dinamizaría enormemente la economía de la región . Yo soy de quienes piensan que densidad de la relación es fundamental desde el punto de vista de la seguridad, cuando hay tantos lazos entre países es difícil que se peleen entre ellos, y esa es la realidad.

Es este sentido, como ve para Chile la elección Trump y los tratados internacionales

Yo no lo veo con pesimismo, si me pongo la camiseta, tenemos un tratado de comercio mejor que otros países, los chilenos pueden ir a trabajar profesionalmente a Estados Unidos por un año con un simple trámite que vale 100 dólares y no llegamos a la cuota todos los años.

¿Existe una crisis en Codelco?

Codelco debe modernizarse, para eso hay que conseguir recursos, si no los tiene perderá competitividad, la única posibilidad es despidiendo personal y si eliminamos la injusticia que es la Ley de Reserva de Cobre, ahí hay un 10 por ciento que permitirá aumentar un 25 por ciento en utilidades que se destinaría a reinversión lo que aún es insuficiente.

La Escondida está en un 38 por ciento, todavía no es lo suficiente para que Codelco se ponga en pie de nuevo por lo que seguirán haciéndose reajustes y despidiendo gente pero creo que debemos apostar a la modernización . Ahora está el litio y si nos somos capaces de administrar nuestro cobre más de alguien va a decir “por qué no concesionamos el litio también”.



¿Seguiremos exportando cobre solo como materia prima?

Sino invertimos en ciencia y tecnología vamos a seguir exportando materia prima. Chile gasta un 0,3 por ciento de su presupuesto en esa área, Argentina se gasta un 1,5 por ciento, Brasil más que eso y aun así el gasto de toda Latinoamérica es igual que la República de Corea, así que estamos atrasados.

Tomando en cuenta lo anterior cómo ve la implementación de la Universidad de O’Higgins

Hay discusiones en dónde se instala, pero lo que si es importante es que parta con carreras que son importantes para la región, como los médica que hacen falta en la región. Lo que queremos no es que el que no encontró cupo en Santiago se venga para acá sino que el que quiere estudian una carrera ligada por ejemplo con la minería se venga a estudia acá. En este país no se gobierna en educación, vivimos hablando de los modelos de Noruega, Finlandia, etc y no hacemos ninguna de las cosas que hacen ellos.