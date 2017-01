Teatro Regional y Eduardo Soto

Señor Director:

La política y los políticos están (estamos) cada vez más distante de la ciudadanía ya que como sociedad estamos viviendo una crisis de confianzas. Sin embargo, y como toda regla, hay excepciones. La excepción es nuestro Alcalde Eduardo Soto Romero.

Toda la ciudadanía sabe y reconoce mi cercanía con él. Me siento orgulloso de ser un fiel y leal colaborador de sus resultados y sobretodo de sus proyectos. Estoy en política gracias a los apoyos y ejemplos de servidores públicos como son Eduardo Soto.

En los últimos días hemos visto en la prensa aparecer las peores expresiones de la mala política: el oportunismo. Esto se ha visto en las críticas infundadas y frases mal intencionadas con respecto al manejo administrativo del Teatro Regional de Rancagua, en donde se ha querido poner un velo de duda sobre las acciones de nuestro Alcalde.

Al respecto solo quiero recordar dos puntos: 1) si hoy en día tenemos un Teatro Regional es gracias al trabajo en conjunto, convicción y energía que juntos pusimos con Eduardo Soto, él en la Alcaldía y yo en el Consejo de la Cultura. 2) Los resultados artísticos y de audiencias que ha tenido nuestro teatro regional son admirados, reconocidos y hasta envidiados por muchos.

Desde que se descubrieron inconsistencias administrativas en las finanzas del Teatro Regional fue, justamente, nuestro propio Alcalde Eduardo Soto quien pidió la investigación del Ministerio Público para determinar las acciones persecutoras correspondientes. Entonces es inaceptable el oportunismo político de quienes se acercan con malas intenciones en estos momentos. El Alcalde no solo puso los antecedentes a disposición de la justicia, sino que informó de esta situación al Directorio de la Corporación Cultural de Rancagua, así como al Concejo Municipal en sesión pública el pasado martes.

Como ciudadano, como profesional vinculado a las políticas culturales y como Diputado de la República quiero aprovechar la coyuntura para destacar y agradecer la visionaria labor del Alcalde Soto para mejorar la oferta cultural en Rancagua, convirtiendo a nuestra capital regional en un polo de desarrollo, oferta y demanda cultural a nivel nacional e internacional. También en mí misma calidad de ciudadano, profesional y Diputado de la República quiero respaldar las acciones administrativas que ha tomado el mismo personero edilicio.

Cada crisis es una oportunidad para crecer y construir criterios. Lamentablemente muchos políticos buscan exaltar y hacer creer a la opinión pública que quien tiene buenos resultados públicos y un respaldo del 78% en la elección de octubre pasado, debe su éxito a las malas prácticas que hace algunos períodos atrás se conocieron en nuestra ciudad.

Quiero, por tanto, respaldar al Alcalde Eduardo Soto en sus acciones públicas por sobre esta situación. Agradecer los esfuerzos que son coronados por resultados concretos y no simples buenas intenciones. Quiero invitar a los opositores a hacer una oposición necesaria, pero creíble, en donde prime el resultado por la mala intención.

Rancagua ya está dentro del circuito de la cultura de calidad y debe seguir en la senda del liderazgo.

Atentamente.

Issa Kort Garriga

Diputado de la República

Distrito 32 – Rancagua