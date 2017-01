Sergio Espejo confirma su candidatura a la reelección y llama al Intendente a alinear a la Nueva Mayoría regional

IRENE PADILLA

Con el 66% de los votos, y la participación de más de 21 mil militantes en el país, la lista encabezada por la senadora Carolina Goic ganó abrumadoramente la últimas elecciones de la mesa nacional de la Democracia Cristiana, las cuales se llevaron a cabo durante la jornada del pasado domingo.

En el caso de nuestra región, la lista ganadora, de la cual es parte el diputado por el distrito 35 Sergio Espejo como vicepresidente, alcanzó un 60% de los votos, ganando en 27 de las 33 comunas que componen la Sexta Región.

En este contexto, el parlamentario celebró el triunfo aplastante de esta nueva línea política que se impuso en el partido más mayoritario del bloque de Gobierno. “Agradezco el apoyo mayoritario que obtuvimos como lista, ganamos en 27 de las 33 comunas de la Región de O´Higgins. Destaco la alta votación que logramos en mi distrito 16, por más del 72% de los votos. En el distrito 15 ganamos en las comunas: Rancagua, Mostazal, Rengo, Olivar, Quinta de Tilcoco, Malloa, Doñihue y Coínco, obteniendo un nuevo triunfo por el 54% de las preferencias” afirmó.

El Intendente debe tomar las riendas de la política local

Tras esta elección Sergio Espejo reflexionó sobre la necesidad de formar una coalición política fuerte y en ese sentido destacó que el actuar del intendente Pablo Silva Amaya se hace fundamental: “Tenemos que mostrarle con claridad también al intendente regional y a su equipo que es indispensable en los próximos meses establecer un diálogo con los partidos políticos de la Nueva Mayoría en la región”. Espejo aseguró que “nos hemos acostumbrado a una forma de trabajo no institucionalizada, a un diálogo que es más bien esporádico, que no posee un sistema y para el año de Gobierno que resta, espero que el Intendente entienda que requiere el respaldo y el diálogo de los partidos, y eso no es una cuestión que se resuelva en la conversación de él con sus funcionarios, si no que requiere una disposición a conversar y trabajar en conjunto, más intensa”.

Finalmente, respecto a su candidatura a la reelección por el nuevo Distrito 16, que conjuga Colchagua y Cardernal Caro, el parlamentario fue conciso: “al mismo tiempo espero poder expresar esto en el distrito 16 al que espero poder representar como diputado a partir de noviembre próximo”, sentenció.