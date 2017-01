Trabajadores de Codelco recibirán gratificación

– Federación de Trabajadores del Cobre llegó a un acuerdo con la minera estatal.

Una “gratificación convencional ajustada” recibirán en el mes de marzo próximo los trabajadores de Codelco, luego de que la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) llegara a un acuerdo con la administración de la minera estatal.

Como se informó en las ediciones anteriores, a raíz del bajo precio del cobre y otros problemas, en el 2016 Codelco no tendría utilidades, lo que significa que los trabajadores no tendrían derecho a gratificación. No obstante, los dirigentes de la FTC sostuvieron varias reuniones con la empresa a fin de lograr el pago de la gratificación o de un bono especial, para así reconocer el esfuerzo que han realizado los trabajadores de la compañía.

Los dirigentes de El Teniente, Julio Jalil y Guillermo Lemaitre, informaron que la FTC llegó a un acuerdo con la empresa y que se pagará el equivalente a 3 ingresos mínimos (unos 800 mil pesos) a los trabajadores de Codelco.

Al respecto, Julio Jalil, presidente del Sindicato Nº 7, explicó que “vamos a modificar la parte de la gratificación convencional; se va a poner el resultado operacional de las divisiones. Con eso nos daría una gratificación por un mono de tres ingresos mínimos. Es una gratificación convencional ajustada”. Agregó que la “gratificación legal es de 7,92 ingresos mínimos y habiendo utilidades se mantiene”.

En tanto, el presidente del Sindicato Caletones, Guillermo Lemaitre, señaló que “la FTC llegó a un acuerdo con la administración” y a pesar de “las vacas flacas” habrá un “incentivo a los trabajadores”.

Explicó que “anteriormente, cuando tuvimos problemas, año 1998 y 2001, se generó una gratificación convencional. Ahora en este escenario hay una nueva modalidad que asegura una gratificación de 3 ingresos mínimos”. Subrayó que no se pierde la gratificación de 7,92 (para cundo hay utilidades), sino que “se agrega una escala más”.

Al hacer un balance del 2016 en El Teniente, indicó que “lo primero que hay que decir es que esta División es la primera de Codelco, lo que se debe claramente al esfuerzo de los trabajadores”. Añadió que por ello hay que expresar un reconocimiento a los tenientinos, “porque somos eficientes y competitivos; eso nos tiene tranquilos”.