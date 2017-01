Inician investigación de eventuales irregularidades en el Teatro Regional

– En la sesión de ayer del Concejo Municipal se trató el tema que en estos días ha causado polémica.

Por: Flor Vásquez

Fotos: Nico Carrasco

El tema del Teatro Regional de Rancagua y las eventuales irregularidades siguen en la polémica, con acusaciones, críticas y especulaciones. Para aclarar los hechos, el fiscal Sergio Moya tomó el caso y despachó una orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI). En esa línea, el lunes último personal de la Bridec se constituyó en el Teatro Regional para efectuar las primeras diligencias. Además, se empezó a tomar declaraciones a personas que puedan aportar antecedentes. Quien ya declaró en Fiscalía es Valentina Santelices, integrante del directorio de la Corporación de la Cultura y las Artes de la municipalidad de Rancagua, entidad a cargo de la administración del Teatro Regional.

Desde el Ministerio Público se informó que el fiscal Moya está analizando los antecedentes aportados en las denuncias que formularon primero el Intendente Pablo Silva y después los concejales Patricio Henríquez, Carlos Arellano, Danilo Jorquera y Silvia Santelices. Además, el día 30 de diciembre pasado, según informó el alcalde Eduardo Soto, el abogado de la Corporación que administra el teatro también puso los antecedentes ante el Ministerio Público, a través de una denuncia que se presentó en la Primera Comisaría de Carabineros.

Por el momento, el fiscal Moya no quiere referirse al caso, a la espera de recabar más información.

CONCEJO TRATO EL TEMA

En la sesión del Concejo Municipal de ayer, en puntos varios, se trató el tema de las eventuales irregularidades en la administración del Teatro Regional durante la gestión del músico Marcelo Vidal, quien el 23 de diciembre pasado renunció al cargo de director general.

El concejal Danilo Jorquera pidió al alcalde que se entregue más información sobre las acciones y medidas que se han tomado tras detectarse las anomalías en la administración del teatro. El edil Eduardo Soto respondió que en la sesión anterior se había entregado la información sobre el caso al Concejo.

Los concejales Carlos Arellano y Patricio Henríquez indicaron que, junto a los concejales Danilo Jorquera y Silvia Satelices, hicieron presentaciones en la Contraloría y en la Fiscalía a fin de que se investiguen y aclaren los hechos y las presuntas irregularidades en la administración del Teatro Regional. Subrayaron que no realizaron esa acción por oportunismo político, sino en cumplimiento de su rol fiscalizador.

Alcalde Eduardo Soto

“Hay personas interesadas en quitar la

administración del teatro a la municipalidad”

El alcalde Eduardo Soto indicó que “hay personas interesadas en quitar la administración del teatro a la municipalidad de Rancagua”; a la vez que reiteró que espera que se aclare el tema de eventuales irregularidades y que entregará toda la información que se le solicite al respecto.

Agregó que “algunas personas que estuvieron en contra del teatro en Rancagua, como los diputados Rincón y Letelier, han tomado esto como una oportunidad para personalizar los ataques en mí. Pero aquí hay una historia que se ha construido con mucho esfuerzo en materia cultural en Rancagua”.

Añadió que “hay una situación puntual y me parece poco serio cómo se pretende enlodar a personas, prácticamente enjuiciarlas en la plaza pública, sin esperar que sea la justicia la que investigue y determine las responsabilidades”.

Puntualizó que “siempre he hablado de inconsistencias administrativas, de algunas dudas respecto de algunos procedimientos; no he hablado de delitos ni de otras cosas que lamentablemente alguno actores políticos han utilizado. Hay personas que están interesadas en quitar la administración del teatro a la municipalidad de Rancagua. Más allá de un hecho puntual que lamentamos, eso no empaña lo que se ha construido con mucho esfuerzo y lo que se va a seguir construyendo en materia cultural en Rancagua”.

Acotó que de lo sucedido aprendió que “hay que mejorar los sistemas de controles”.

Resaltó que en lo forma, los dineros que el Gobierno Regional le pasó a la Corporación de Cultura están debidamente rendidos; específicamente 100 millones de pesos; correspondiendo ahora rendir las cuentas por la suma 88 millones que se entregó a fines de noviembre, para lo que hay plazo hasta junio de este año.

El alcalde Soto indicó finalmente que tiene la tranquilidad de haber actuado bien. “No me he llevado ni un clip a mi casa; he trabajado mucho por la ciudad, hice lo que correspondía: entregar los antecedente al Ministerio Público, informar a la corporación cultural y al Concejo. Ahora es el momento del silencio de los actores políticos y esperar que hable el Ministerio Público”.

En tanto, el concejal Patricio Henríquez señalo que “el alcalde nos acusó de oportunismo político, pero nosotros solo cumplimos con nuestro rol fiscalizador al hacer las presentaciones que hicimos en la Contraloría y en la Fiscalía”.

Agregó que incluso, el día antes llamó al músico Marcelo Vidal para conocer su versión de los hechos. “Me dijo que se había entregado de cuerpo y alma a la administración del teatro, pero no descartaba posibles irregularidades, aunque no de parte de él. Señaló que iba a hablar a través de tribunales”.