Congreso del Futuro se realizó por primera vez en Rancagua

-En su séptima versión, trajo a Rancagua expositores de renombre internacional que conversaron ante la audiencia llenas diversas temáticas.

Ibania Reyes

Acercar la ciencia, la tecnología y los nuevos debates en materia humanista a la ciudadanía es una de las motivaciones de “Congreso del Futuro”, actividad promovida por el parlamento y que en un séptima versión llegó a la región de O’Higgins por primera vez.

Congreso Futuro nació el 2011 en el marco del bicentenario del Congreso de la República de Chile, y la iniciativa es un espacio donde se reúnen los científicos y humanistas más connotados del mundo para discutir acerca de los dilemas y desafíos que el futuro nos plantea hoy.

Con esa premisa es que este año la actividad se llevó a 11 regiones del país y en el caso de O’Higgins tuvo su día ayer en la capital regional. En la oportunidad cinco expositores, expertos en diferentes temas conversaron frente a una audiencia llena en Teatro Regional.

La actividad organizada por la intendencia y la Universidad de O’Higgins, tuvo una convocatoria público de todas las edades quienes participaron como oyentes y además pudieron interactuar con los expertos quien resolvieron su inquietudes.

De esta forma durante la jornada, expusieron el vitivinícola Angelo Gaja, Bart Ijtema, vicepresidente de Rabobank Intenational, empresa dedicada al rubro alimentario, la jefa de departamento de Weizmann Institue of Science, Karina Yaniv , Rafael Yute neurólogo español, ideólogo del proyecto BRAIN y Alon Chen neurobiólogo director del instituto Max Plank.

Expertos de renombre mundial que por primera vez acercaron a la región en conocimiento y que se espera se replique en nuevas versiones complementado así el trabajo que se viene haciendo en el área, como la universidad regional y sus institutos.

Al respecto el rector de la casa de estudios, Rafael Correo señaló durante la inauguración del congreso que “nos sentimos como universidad muy contentos, (…) este congreso ocurre en el primer proceso de matricula de la historia de la universidad y a partir de hoy el futuro se queda en nuestra región”.

Así mismo el intendente Pablo Silva, aprovechó la oportunidad para revelar que 25 comunas de las 33 tienen alumnos matriculados en la Universidad de O’Higgins, “ eso significa que en la región esta el futuro y efectivamente estos alumnos se quedarán en el a región”, puntualizó

En tanto los senadores Juan Pablo Letelier y Alejandro García Huidobre concordaron sobre la importancia que tiene esta actividad en traer más cultura y conocimientos en la ciudadanía de la zona.

Por su parte el cineasta y director del Instituto de estudios Audiovisuales, Miguel Litin, señaló que “ encuentro que la actividad tiene una importancia capital porque se traslada un mitin de tan alto nivel, y eso es descentralizar el conocimiento y las actividades. Me hubiese gustado preguntar muchas cosas pero no se generó el espacio”

Por su parte los asistentes se manifestaron conformes con las ponencias, es el caso de Rosa Caroca, “es una oportunidad para los rancagüinos, con excelentes expositores que nos dan una mirada internacional y no demuestran que la región tiene mucho que entregar” manifestó.

Otro de los asistentes fue el Lonco Marco Matricura, expresó “entendiendo que en el país en que vivimos no tiene mucha aplicación lo que nos dicen los expositores ya que debe ser el estado que ponga la mirada a eso”.

De una mirada distinta fue Pablo Erices quien rescató la preocupación mundial que existe actualmente en el sector alimentario “ existe un interés mundial en la alimentación de las personas”.