EDITORIAL: Teatro Regional: ver la crisis como una oportunidad

Varios cuestionamientos se han levantado en los últimos días en torno al Teatro Regional de Rancagua, especialmente tras que se detectaran “inconsistencias administrativas” al interior del recinto.

Son varios los temas que se cruzan en esta polémica, una la efectiva rendición de cuentas donde aparentemente al menos existiría un gran desorden y otro es la institución del Teatro Regional que debe y sigue funcionando y el que ciertamente ha sido exitoso desde un punto de vista artístico. Parece olvidarse que hasta no hace muchos años la simple existencia del teatro era un sueño.

Pero no por eso deja de ser complicada la actual situación la que claramente debe ser investigada y sancionada, donde tanto el municipio local como la Corporación deben revisar y realizar un mea culpa en torno a la falta de controles internos y centrar los esfuerzos en esclarecer todo y no dejar espacio para la gran cantidad de rumores que circulan en torno a este caso. En este sentido poco efectiva ha sido la gestión comunicacional de esta crisis.

Por otra parte, lo positivo sería aprovechar esta crisis como una oportunidad de replantearse el cómo funciona el Teatro, rescatar lo positivo y mejorar lo negativo. Por ejemplo consideramos que bastante fundamentos tiene el reclamo del poco espacio para los artistas locales que presenta el Teatro y que no siempre ha cumplido con su rol de más allá de estar administrado por el municipio de Rancagua ser un verdadero Teatro Regional.

También se extraña la existencia al alero de este magno Teatro de un semillero de futuros artistas, no solo de escuelas de ballet, danza, teatro, música o lo que sea para niños sino una academia donde talentos puedan formarse para ser parte de un elenco estable del Teatro, elenco que tampoco hoy existe. Es una pena como las maravillosas salas de ensayo del edificio están la gran mayoría del tiempo sin ser utilizadas, lo mismo que existan muchos días sin que el Teatro tenga actividad.

Luis Fernando González

Sub Director