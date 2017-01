¿Por qué la UOH tuvo una de las matrículas más caras del Cruch?

El valor del derecho a admisión de la Universidad regional fue el tercero más caro de los planteles públicos, por debajo de la U. de Talca y la PUCV, pero muy por sobre instituciones cercanas como la U. de Valparaíso, de Chile o incluso su gemela de Aysén.

Por: Irene Padilla A.

En el proceso de matrícula en todas las instituciones de educación del país, pagar el derecho a matrícula es uno de los pasos obligatorios que deben cumplir los estudiantes. Los costos de este impuesto son definidos por cada una de las instituciones de manera autónoma, basándose en diversos antecedentes como los costos de matrícula de universidades de la competencia, o el perfil socioeconómico de quienes optan por estudiar allí. El monto definido es igual para todos los alumnos nuevos, sin variar en cuanto a la carrera que estudien.

Así como los aranceles de cada carrera, los costos de matrícula son montos que cada universidad del Consejo de Rectores debe hacer públicos de manera obligatoria, y de acuerdo a estos datos la estrenada Universidad de O’Higgins ya es comparable con el resto de las casas de estudio públicas y estatales del país. De acuerdo a los datos publicados, el costo de matrícula que debió pagar cada matriculado en la UOH alcanzó los $162.945 pesos, los cuales debían pagarse en una sola cuota, a diferencia de otras casas de estudio que permitían un pago semestral.

Comparados los valores de la UOH con sus pares, en el caso de las universidades del Consejo de Rectores que reúnen a las estatales y las públicas es la tercera institución más cara, superada por la P. U. Católica de Valparaíso cuyo arancel de matrícula fue de 185 mil pesos, y por la vecina Universidad de Talca que tuvo un valor de $ $171.800, siendo esta última también la estatal más cara del país.

En el caso de las casas de estudios más prestigiosas, la Universidad de Chile cobró por concepto de matrícula $131.250; la Universidad Católica $118.000; y la regional Universidad de Concepción alcanzó los $98.660 pesos. Así también, la Universidad de Aysén, que nació este año junto a la UOH tuvo un costo de derecho de admisión de 100 mil pesos, el que sus estudiantes podrán pagar en dos cuotas.

Finalmente dentro del amplio abanico de la universidades del Cruch están aquellas que cobraron matriculas muy por debajo del promedio como la Universidad Católica de la Santísima Concepción cuyo costo fue de 90 mil pesos, la Universidad del Biobío, también en el mismo rango con $92.000 , y la Universidad de La Frontera, ubicada en la Novena Región , una de las zonas con más población vulnerable del país, donde el derecho a admisión tuvo costo de $65.000, el más económico del sistema público y estatal.

UOH: “HICIMOS UN ESTUDIO PARA DEFINIR EL PRECIO”

Javier Pino, vicerrector de Administración y Finanzas de la Universidad de O’Higgins explicó cuáles fueron los factores que definieron el costo de matrícula en la UOH. “ Estos costos están regulados, los precios están bien regulados por distintos tipos de aranceles y nosotros hicimos un estudio a nivel de universidades estatales regionales próximas a la región, como la Quinta , la Séptima hasta la Octava región inclusive y nuestros aranceles fueron calculados en base a ese parámetro, y decidimos, para darle un carácter más regional a esta universidad , aplicar un 15% de descuento a estudiantes egresados de la región, independiente de si viene de un colegio particular pagado o municipal”.

Al mismo tiempo, Pino subrayó que el 48% de los seleccionados tienen gratuidad, lo que aliviaría el pago de este impuesto: “Son más de 260 los alumnos con gratuidad quienes tienen de esa forma cubierto el arancel y el derecho a matrícula, para todos aquellos que son gratuidad, pasan automáticamente a ser parte de la universidad. Los jóvenes que no tienen gratuidad (52%) tienen todas las posibilidades que le brinda el Mineduc a través de las becas distintas de la gratuidad y la posibilidad de acceder a los créditos. Hay un diferencial de matrícula que tiene que pagar que es respecto del arancel real con el arancel de referencia y eso se ha disminuido con el 15% de arancel, y ahí nosotros quedamos inclusive mucho más bajos que las estatales próximas, eso es por carrera y dependiendo de la beca o de cuánto crédito le dan a cada estudiante”.

Respecto a los resultados del proceso de matrícula, el Vicerrector de Administración se mostró confiado en que buena parte de los seleccionados decidirán finalmente quedarse en la UOH, pero esa cifra no se podrá definir de forma certera hasta que finalice el proceso, tras el periodo de retracto que termina el próximo 26 de enero. “ Estamos bien contentos, más de un 25% de los seleccionados se había matriculado el primer día en la mañana, para ello dispusimos una plataforma en línea para que conocieran las condiciones para matrícula en la UOH, en cuanto a aranceles, cuanto les cuesta el derecho básico de matrícula, si no hay gratuidad , el arancel y todos sus beneficios. No creo que corra la lista de espera, por los llamados que hemos hecho los estudiantes están interesados en matricularse acá”.

Finalmente, tras este proceso de selección y matrícula, Javier Pino afirma que la institución no descarta hacer algunos ajustes en sus vacantes, especialmente en Ingeniería Plan Común que no pudo llenar todos sus cupos: “Para el próximo años vamos a tener que ajustar vacantes y ver cómo se comporta el interés de los estudiantes de cuarto medio 2017 con esa carrera, porque este año fue de instalación, en que no había mucha certidumbre respecto a la infraestructura de la universidad y todas esas cosas y ahora que va a estar el edificio remodelado va a ser otra cosa”, sentenció.

DERECHO DE MATRICULA UES CRUCH 2017

DE CHILE $131.250 DE CONCEPCION $98.660

USACH $129.000

UCS CONCEPCION $90.000

U.T.FEDERICO SANTA MARIA $162.000

PUC $118.000

PUCV $185.000

AUSTRAL $155.000 DE VALPO $154.000 DEL NORTE $126.000 DE ANTOFAGASTA $144.000 DE LA SERENA $150.000 DEL BIOBIO $92.000

UFRO $65.000

TALCA $171.800 DE MAGALLANES $130.000 DE ATACAMA $125.000 DE TARAPACÁ $134.000 A. PRAT $142.000 DE PLAYA ANCHA $140.000

UMCE $155.000

UTEM $139.470