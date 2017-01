Segunda División: Santa Cruz se encontró con un potro desbocado

-Deportes Melipilla lo superó por 3-0 ante poco más de mil espectadores en el estadio Roberto Bravo Santibáñez.

Una dura caída registró Deportes Santa Cruz en el reinicio de la Segunda División 2016-2017. En el estadio Roberto Bravo Santibáñez de Melipilla, los Unionistas se inclinaron por 3-0 ante el cuadro local, equipo que tiene esperanzas de volver a la Primera B.

En el juego, muy parejo durante el primer tiempo y parte del segundo, los santacruzanos carecieron de gol, algo que ya vivieron la semana pasada en el cuadrangular amistoso desarrollado en San Fernando, hecho que le pesó a la hora de poder sacar puntos en esta dura visita.

Con alta temperatura, el elenco melipillano abrió la cuenta en los 42’ a través del volante Miguel Sanhueza, tanto de la mínima ventaja con que se fueron al descanso.

En la segunda parte, y cuando Santa Cruz tuvo las oportunidades para haber empatado, no pudieron y fue, en los descuentos, cuando todo se sentenció. De contra, Melipilla anotó dos tantos más. Primero, en los 90’+2’, el volante ex O’Higgins, Alejandro Vásquez, colocó el 2-0, y, en los 90’+4’, el ex Colo-Colo, Aníbal Carvallo, puso el 3-0 definitivo.

REACCIONES

Una vez terminado el partido, Diego Opazo, defensor de los Unionistas, comentó que “no tuvimos la solidez para mantener el cero atrás y nos falta hacer los goles. En el campeonato que jugamos en San Fernando nos pasó lo mismo. Tenemos que concretar porque estamos la mitad del partido en la cancha del rival y no podemos hacer los goles”. Junto con ello, dijo que “fuimos grandes protagonistas con el balón, pero no podemos marcar y eso nos está costando”.

En tanto, el autor del último tanto del encuentro, Aníbal Carvallo, destacó que “nosotros decíamos que el que hacía el primer gol iba a ganar el partido y así fue, no tuvimos mucho la pelota, pero fuimos más punzantes”.

Ficha del Partido

Deportes Melipilla (3): Boris Pérez; Miguel Sanhueza, Gonzalo Lauler, Boris Lagos, José Cantillana, Gustavo Arancibia, Ignacio Ramírez (71’, Alejandro Vásquez), Fabrizio Cortés (69’, Ricardo Fuenzalida), Luis Valenzuela, Ignacio Troncoso (79’, Simón Arias), Aníbal Carvallo. DT: Carlos Encinas.

Deportes Santa Cruz (0): Miguel Vargas, Fidel Córdova, Gonzalo Santelices, Nicolás Grünwald, Diego Opazo, Iván Herrera, Luis Torres (62’, Camilo Peña), Francisco Lara, Roberto Riveros (74’, Esteban Giorgetti), Sebastián Julio (46’, Thomas Jones). DT: Gustavo Huerta.

Árbitros: Fernando Vejar; Alan Sandoval, Loreto Toloza; Nicolás Millas.

Amonestados: Caravallo, Troncoso, Lagos, Valenzuela (MEL); Córdova, Santelices, Grünwald, Ramos (SC).

Goles: 1-0, 42’, Sanhueza; 2-0, 90’+2, Vásquez; 3-0, 90+4’, Carvallo.

Estadio: Roberto Bravo, Melipilla.

Público: 1.100 espectadores, aproximadamente.