Diputado Espejo solicita intervención extraordinaria del Estado por incendio forestales

20 mil hectáreas de vegetación nativa, matorrales y plantaciones han sido devoradas por el fuego durante los últimos días y con ellas un conjunto de viviendas en las comunas de Santa Cruz, Palmilla, Peralillo y Pumanque.

Ayer el Diputado por el Distrito 35, Sergio Espejo (DC) se reunió con el Ministro del Interior, Mario Fernández, para solicitar una intervención extraordinaria del Estado en el combate al fuego y en el impulso a medidas de apoyo para la recuperación psicológica y productiva de los vecinos afectados.

“Como vecino y Diputado de las zonas afectadas, he querido plantear directamente a las máximas autoridades del gobierno la urgencia de llevar adelante una intervención másiva e intersectorial para frenar esta ola de incendios que ha dañado gravemente nuestra región, golpea la capacidad productiva de las familias y afecta la salud mental de nuestros vecinos. En particular, he pedido al Ministro del Interior incorporar en conjunto con ONEMI y de una manera decisiva el apoyo de las Fuerzas Armadas en las tareas de control del fuego, así como contratar en el extranjero y con carácter de urgente el número de aviones y helicópteros que sean indispensables para tener éxito en esta tarea” sostuvo Espejo.

El Diputado, cuya vivienda fue rodeada por el fuego en uno de los sectores afectados (Rincón de Yaquil, Santa Cruz), agregó que “también le he señalado al Ministro Fernández que requerimos una coordinación intersectorial estrecha entre el gobierno regional, el ministerio de agricultura y el ministerio de salud, de modo de llevar adelante una vez controlado el fuego un esfuerzo de reconstrucción, recuperación productiva y apoyo psicológico a la población afectada. La experiencia indica que es en cada uno de éstos ámbitos donde debemos actuar y de manera seria, bajo riesgo de prolongar en el tiempo el daño de estos siniestros incluso más allá del tiempo que tome a la naturaleza recuperarse”.

“He conversado asimismo con el Ministro de Agricultura, Carlos Furche, para pedirle que una vez sea controlado el fuego podamos tener a la brevedad un catastro de daños agrícolas que nos permita definir medidas reales de apoyo a los afectados”,