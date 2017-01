Megaincendio forestal arrasó con gran parte de Pumanque

En menos de 24 horas el fuego avanzó por las laderas de los cerros que rodean el centro de Pumanque consumiendo los sectores de Peñablanca, La Hacienda y La Gloria entre muchos otros, dejando más de una docena de familias albergadas.

Juvenal Arancibia D.

Fotos: Héctor Vargas.

Se vislumbraba una dura jornada para los voluntarios de bomberos que dieron una lucha sin cuartel contra el avance del fuego proveniente de la alerta forestal de Nilahue Barahona, distante unos kilómetros del centro de Pumanque. Con más de 12 horas de trabajo continuo en el cuerpo, más de 300 voluntarios de 35 compañías de la región trataban de contener el avance de las llamas hacia las casas de los distintos sectores de la comuna, logrando con éxito salvar algunos inmuebles.

Lamentablemente las altas temperaturas, el fuerte viento imperante y una densa vegetación sin ningún tipo de trabajo de mitigación o planificación de crecimiento controlado sumado a dos otros focos forestales del sector carrizales y Halcones, hicieron prácticamente inútil la labor de Bomberos, mientras el trabajo de Conaf consistía en planificar de la mejor manera una estrategia de contención del fuego.

En este sentido, entre el último informe de Conaf emitido al finalizar el martes y el último reporte de ayer miércoles se contabilizaron más de 3 mil hectáreas completamente arrasadas por el fuego, además de información sin confirmar al cierre de esta edición, de casi 15 casas también afectadas por el fuego. En total serían más de 20 mil las hectáreas afectadas.

Siguiendo esta línea, el trabajo desde temprano de las cuadrillas de servicios públicos del gobierno regional y también del municipio consistió en evacuar a las familias con potencial peligro de ser afectados por el incendio. En este contexto, 5 familias del sector La Gloria quienes pudieron reunirse con el alcalde de Pumanque, Francisco Castro y el Intendente de O’Higgins Pablo Silva, mantenían la esperanza de que el trabajo de las brigadas de Conaf y Bomberos surtiera efecto y lograran salvar sus inmuebles del salvaje avance del fuego.

“Están todos los recursos disponibles a servicio de estos incendios. La comuna más afectada hasta ahora es Pumanque, por lo que se está trabajando para que el fuego no llegue hacia las zonas pobladas. Queremos reiterar el llamado al autocuidado, para que las personas limpien alrededor de sus viviendas y ayuden a denunciar. Es importante que la gente no queme basura ni pastizales, que sean cuidadosos con los cigarros, entre otras cosas, porque las condiciones de temperatura y vientos no nos acompañan en esta situación”, señaló el Intendente Pablo Silva, tras recorrer la comuna.

La escasez de agua durante la tarde del miércoles fue la lamentable tónica que hizo infructuoso el trabajo de los voluntarios y a su vez dejaba impregnado un imborrable sentimiento de impotencia entre quienes veían impávidos como sus casas parecían ser tragadas por el fuego y también en quienes hubiesen dado todo por contar el vital elemento para hacer frente a la cruel demostración de poder de la naturaleza.

Dada la situación de catástrofe a esa hora, se solicitó apoyo a cuerpos de bomberos de las regiones aledañas a O’Higgins partiendo de inmediato camiones aljibes de la Región Metropolitana para prestar apoyo en Pumanque.

El Comandante Regional de Bomberos, Crístian López, explicó que el incendio “rompe con todas las características de un incendio forestal tradicional con un frente de combate del incendio de 15 kilómetros por lo tanto ayer trabajamos con 35 compañías y en este momento estamos trabajando con compañías locales para detener el avance del fuego”.

Francisco Castro, alcalde de Pumanque en tanto, expresó “el combate de las llamas ha estado bastante complejo puesto que hemos tenido rebrotes de incendios en distintas localidades entonces está bastante crítica la situación”, puntualizó.

Medidas adoptadas

La Seremi de Salud enviará cerca de 250 mascarillas para distribuir entre los voluntarios que combaten los siniestros y visitará los albergues habilitados para supervisar las condiciones sanitarias. También se enviarán vacunas para la hepatitis A y un móvil avanzado (ambulancia) para reforzar la atención de salud en la comuna de Pumanque. El Servicio de Salud, en tanto, está movilizando a través de SAMU a la zona, una ambulancia con médicos, con el fin de establecer en conjunto con el equipo de Cesfam un puesto médico sanitario para entregar atención de urgencia especializada de manera permanente durante la emergencia.

La Seremi de Desarrollo Social desplegó a sus profesionales para apoyar al municipio de Pumanque, quienes atenderán las necesidades de las familias que perdieron sus viviendas.

El MOP, en tanto, proporcionó maquinaria pesada, cinco carros aljibes, cuatro motoniveladoras, una excavadora y una retroexcavadora.

La CONAF contrató maquinaria pesada, dos helicópteros y dos Aviones AT para lanzamientos de aguas y puso a disposición todas sus brigadas operativas, personal técnico, más apoyo de brigadas del sur del país. A esto se suman dos helicópteros de Onemi, cuatro camiones aljibes, tres piscinas de 20 mil litros para cargar los helicópteros y logística para Bomberos.

Este viernes llegarán, además, dos de las cinco piscinas de 40 mil litros financiadas por el Gobierno Regional, para surtir de agua a los helicópteros.

La Seremi de Energía trabaja por asegurar suministro eléctrico y combustibles durante la emergencia y mantiene coordinación con distribuidoras de combustibles en zonas afectadas para garantizar energía a bomberos. Con empresa de distribución eléctrica monitorea perdida de suministro y su reposición y la instalación de generadores en los casos que se requiera. Además, mediante el monitoreo del avance del fuego, supervisa estado de las instalaciones de generación, transmisión y distribución eléctrica.

Bomberos dispuso ocho compañías, cuatro camiones aljibes y tres carros bomba, adicionales a las 42 compañías que ya estaban en la zona, con el objetivo de generar refuerzos y recambio de los voluntarios que están trabajando.

Por su parte, el Ejército envió dos unidades para combatir el fuego un helicóptero de reconocimiento de la Brigada de Aviación, y un camión aljibe de agua potable para consumo de la población.

Actualmente La PDI se encuentra ayudando a evacuar a las personas, cuyas viviendas presentan riesgo de siniestro y está a disposición del Ministerio público para investigar las posibles responsabilidades involucradas en los incendios y la toma y búsqueda de personas en caso de presuntas desgracia.

Carabineros intensificó patrullajes preventivos por los sectores afectados con la finalidad de resguardar los domicilios y evitar delitos y actualmente tiene desplegado contingente que está ejecutando cursos de acción.

LOS OTROS INCENDIOS

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) reporta cuatro incendios activos que afectan una superficie total de 17.10 hectáreas de arbolado nativo, matorral, pastizal y plantaciones en las comunas de Santa Cruz, Peralillo, Palmilla, Malloa, Pumanque y Paredones, además de un incendio controlado que atacó 30 hectáreas de eucaliptus y pastizal, en la comuna de Rengo.

Ante esta situación se declaró Alerta Roja para la Provincia de Colchagua por incendio forestal “Rincón de Yáquil 2”, vigente desde el sábado 14 de enero y por Incendio Forestal “Nilahue Barahona” vigente desde el 17 de enero. También de decretó Alerta Roja para la Comuna de Marchigüe por incendio forestal “Nilahue Barahona”, vigente desde el mismo día. Para la Provincia de Cardenal Caro, en tanto, se declaró Alerta Amarilla por incendio forestal limítrofe con la región del Maule, que afecta la localidad de Rarín e incendio “Nilahue Barahona”.