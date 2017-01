EDITORIAL: La tardanza en decretar zona de catástrofe

Poco entendible fue la demora para que el gobierno declarase zona de catástrofe las provincias de Colchagua y Cardenal Caro, a la devastación producida por uno de los más grandes incendios de la historia del país no fue suficiente para esta declaratoria, parlamentarios, el core en su conjunto y el propio intendente debieron hacer pública la molestia ante la tardanza por la declaración para que esta ocurriera en la tarde de ayer.

Concordamos claramente con lo expresado por el Consejo Regional de O´Higgins que a través de una declaración pública señaló ““Hemos trabajado en terreno junto a nuestras comunidades y nos sentimos profundamente consternados con la falta de sentido de la urgencia. Nos indigna la necesidad de que nuestro humo inunde Santiago para que este sea tema nacional. Nos indigna que el centralismo sea asfixiante e inoperante, mientras distintas autoridades regionales y comunales en terreno intentan ayudar en la medida de nuestras posibilidades”.

Es imposible dimensionar aún la extensión de la catástrofe porque la misma aún está en desarrollo. No desconocemos que nuestras autoridades locales desde el primer minuto han estado presentes en terreno dando lo mejor de sí para poder combatir la emergencia la que lamentablemente está lejos de poder ser controlada. Pero el nivel central parece no haber reaccionado con la presteza que se necesita. Claramente los recursos del estado de Chile no han dado abasto para combatir esta emergencia y se hace más que necesaria la ayuda internacional para el combate del siniestro y se hace urgente que se plantee en serio la necesidad de dotar al país con los medios necesarios para combatir incendios de esta magnitud, por ejemplo solo una idea. Comprar grandes aviones capaces de descargar cantidades importantes de agua o de químicos retardantes los que debiesen ser manejados por la Fuerza Aérea.

También entendiendo la urgencia de la catástrofe, y lo complejo de la misma extrañamos ayer instrucciones de parte de la autoridad para quienes en estos días piensan visitar o se encuentran pasando sus vacaciones en un Pichilemu rodeado por el fuego, especialmente tomando en cuenta que el fuego en algunos momento cortó la ruta que une Pichilemu con San Fernando y el fuego se acerca peligrosamente a los cerros cercanos a la capital de Cardenal Caro.