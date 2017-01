Experto broncopulmonar y el PM 2,5 de los incendios : “Las consecuencias para la salud pueden ser muy importantes”

El flagelo del humo diario en las comunas de la región producto de los incendios forestales ha traÍdo consigo que se disparen los niveles de contaminación con material particulado fino, que según el doctor Jorge Jorquera hace que se eleven los riesgos para la salud de los habitantes del Libertador



IRENE PADILLA A.

Los incendios forestales no dan tregua a la región, y junto con ellos estamos respirando altos niveles de material particulado fino PM 2,5 el más agresivo de los contaminantes ambientales.

En base a ello según Jorge Jorquera, especialista del Centro de Enfermedades Respiratorias de Clínica Las Condes, las consecuencias en la salud de los habitantes de O’Higgins son de la más alta preocupación ya que esta contaminación produce “irritación de las mucosas de las vías aéreas nariz, garganta tráquea y bronquios: produciendo secreción nasal, estornudos , molestias faríngeas, tos cierto grado de obstrucción bronquial y mayor riesgo de infecciones respiratorias o descompensación de cuadro de base. Además se presenta irritación de mucosa conjuntival produciendo irritación de ojos, ojo rojo y picazón. A su vez el material particulado más fino que es capaz de atravesar de los pulmones a los vasos sanguíneos puede producir inflamación de los vasos del corazón produciendo mayor riesgo de accidente coronario y accidente cerebrovascular”.

El especialista Broncopulmonar destacó que en definitiva “ las consecuencias para la salud pueden ser muy importantes los niveles de material particulado PM 2.5 y PM 10 sobretodo si estos son persistentes”.

Es por ello que puntualizó cuales son los sectores de la población que corren más riesgos “ son los niños menores de dos años, los mayores de 65 años y los que presentan enfermedades asociadas respiratorias o cardiovasculares, principalmente los asmáticos, los que presentan daño pulmonar por tabaco (enfisema) y enfermos del corazón como los cardiópatas coronarios. Estos son los grupos más susceptibles o los que están en mayor riesgo de enfermar producto de este grado de contaminación”. El doctor Jorquera por último agregó una serie de recomendaciones para evitar poner en riesgo la salud: “ En la medida de lo posible evitar deambular en la calle y si lo debe hacer usar mascarillas o paños húmedos para filtrar el humo; usar lentes de sol para evitar mayor irritación ocular; permanecer dentro de la casa u oficina con las ventanas cerradas; y no ayudar a contaminación intradomiciliaria (no fumar). Además en los periodos de emergencia y preemergencia no hacer deporte al aire libre”, sentenció.