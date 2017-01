Fiscal Emiliano Arias: “La falta de mantención del tendido eléctrico ha sido la causa de los incendios más voraces de O’Higgins”

A solo meses de haber asumido su cargo, el Fiscal Regional ha investigado en profundidad los factores que causan los incendios forestales del Libertador. Con ya 15 personas formalizadas por este motivo en lo que va de temporada, Emiliano Arias esta en pleno proceso de investigación para marcar precedente y formalizar a los responsables de los incendios más terribles, entre ellos el que hoy afecta a la comuna de Pumanque.



IRENE PADILLA A.

Tras ser testigos de la tragedia forestal que afecta a las provincias de Colchagua y Cardenal Caro la ciudadanía se pregunta cuándo se castigará a los culpables de estos devastadores incendios que han destruido el ecosistema de la región.

Y es en este punto donde asume un rol protagonista la Fiscalía Regional la cual hace ya varios meses está trabajando esta temática. Emiliano Arias asumió como fiscal regional en mayo pasado, y en junio organizó un equipo integrado por Conaf, Carabineros y la PDI para analizar de manera histórica cuáles eran las principales causales de los incendios forestales de la región. El trabajo investigativo indagó por lo menos hasta hace una década atrás, teniendo como resultados tres causales clave: piromanía; negligencias personales y quemas agrícolas, y por último, el descuido de las empresas eléctricas con la mantención del cableado. “Sabiendo que se producirían delitos en verano, nuestra obligación como Fiscal es prepararse para investigar estos delitos que se sabe se van a cometer. El análisis actual, con 85 incendios es que podemos categorizarlos en: Dolosos, en el sentido ‘yo quemo porque quiero quemar’ que es lo más parecido a un pirómano y de estos tenemos dos casos, uno en San Vicente y otro en Pichilemu, donde hay dos sujetos en prisión preventiva en cada comuna .Otra causa es el incendio que se debe a una negligencia como del que hizo un asado y no lo apaga, o de quien estaba soldando y se le sale una chispa y entre estos y las quemas ilegales, que son quemas sin aviso a la Conaf, quemas que se le arrancan a los campesinos , esos son la gran cantidad de incendios que son un 70% de los casos que en superficie equivale a un 20%”.

Al mismo tiempo Arias subraya especialmente una tercera rama “hay una última categoría, que representa el 15% de las causas que han ingresado acá pero que son los más voraces en cuanto que son los más devastadores y que se producen por la falta de una adecuada mantención del tendido eléctrico. Si bien es cierto, representan el 15% de la causa han quemado un 80% de la superficie afectada total, entonces ahí es donde está el daño”.

El fiscal Arias cuenta que en los últimos tres años sólo 7 personas habían sido formalizadas por incendios forestales, pero ahora, gracias al trabajo de esta unidad de alta complejidad ya van 15 sujetos formalizados por este delito “quiero que se tenga claro que las investigaciones han sido completas con resultados que ya se ven: tener 15 formalizados en este periodo versus 7 en tres años la verdad es que es importante cuando la región tiene una historia de incendios forestales. La innovación fue prepararnos para saber qué hacer antes de los incendios y de ahí viene la categorización, o sea cuando hay un pirómano las diligencia de investigación son tales, cuando es un incendio por fallas en tendido eléctrico son otras, entonces no es que haya solo una investigación aislada para cada fenómeno, porque no es lo mismo ser responsable de un incendio o de varios incendios”, sostiene el abogado.



EL DESASTRE DE PUMANQUE

Durante la mañana del jueves, Emiliano Arias abordó un helicóptero y recorrió la zona afectada por el incendio de Pumanque, donde ya se han consumido más de 20 mil hectáreas. Aun impactado por la magnitud del desastre ambiental y el drama humano producido, el fiscal regional afirma que la causal por negligencia en la mantención de las condiciones del tendido eléctrico es una de las que más atañen su preocupación, y en ello tendrían directa relación las empresas relacionadas con esta fuente de energía en O’Higgins: “ el tema es definir el culpable del delito, estamos desarrollando la investigación para determinar quién no hizo la pega, quien no mantuvo el tendido eléctrico cuando lo debía mantener, estos en definitiva son delitos de omisión, de no haber evitado lo evitable pudiendo hacerlo, entonces tenemos que ver precisamente donde radica la mantención del tendido eléctrico”.

Arias agrega que “la ley eléctrica es bastante clara en el sentido de que la obligación de mantener el tendido eléctrico en condiciones de evitar todo tipo de riesgo es de las compañías de transmisión de energía eléctrica, esa es la obligación, claro que como Fiscalía estamos viendo si cumplieron con sus obligaciones adecuadamente”.

Respecto a la empresa responsable de esta labor en O’Higgins, Arias indicó “lo que puedo decir es que en la región hay una sola empresa que es la responsable del tendido eléctrico, pero la investigación la estamos haciendo completa para establecer responsabilidades con las empresas contratistas que son las encargadas de mantener limpia la franja, en consecuencia analizar cuál de estos niveles falló en la cadena; están los responsables del delito”.

En cuanto a las causales del mega incendio de Pumanque el fiscal regional ya tiene claro en que línea están las responsabilidades: “ La característica del incendio por incidencia eléctrica es su devastación, la característica de este (incendio) es que la falta adecuada de mantención se produce en zonas de muy difícil acceso”.

Finalmente en cuanto a la investigación del factor eléctrico y las penas que arriesgan quienes sean formalizados Emiliano Arias explicó: “ Lo estamos viendo con la unidad de alta acomplejad en la Región y queremos tener resultados pronto, pero también debe haber coordinación con las víctimas a quien hay que dar atención en coordinación con la investigación, entonces es mucho el trabajo, pero eso si la pena por delito de omisión va de los 541 días a los 5 años, y por reiteración del delito se puede aumentar en un grado”, sentenció.