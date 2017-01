Incendio de Pumanque genera diversas reacciones en los conglomerados políticos

Parlamentarios DC y RN anuncian el impulso de distintas instancias para esclarecer el origen del catastrófico incendio y también para mejorar la gestión de este tipo de desastres.

Juvenal Arancibia D.



A medida que la catástrofe que asola las provincias de Colchagua y Cardenal Caro adquiere importancia en la agenda política nacional, la Bancada DC encabezada por Iván Flores, Sergio Espejo, Ricardo Rincón y Jorge Sabag, buscan indagar rol de órganos del estado en el combate y prevención de los incendios que han transformado esta temporada en la peor de la historia desde que hay registro; tal como se investigó en el 2012, con ocasión de un voraz incendio en las Torres del Paine y otros en las regiones del Bio Bio y la Araucanía.

En los últimos 5 años, Chile ha sufrido las 3 temporadas más destructivas en incendios forestales desde que hay registro (1963). A la fecha, en esta temporada ya se han quemado más de 1450.000 hectáreas, con un aumento de 1.300% en relación a igual periodo anterior.

Al respecto, el diputado Flores señaló que “la actual situación de los incendios forestales es insostenible para Chile. Lo hemos venido señalando desde hace mucho y nos hemos encontrado con sordera, con tozudez y con incapacidad por parte de la Conaf, principalmente. Chile no puede terminar quemado y si no se controlan los incendios, desde la zona central irá avanzando hacia el sur en la medida que el verano también vaya avanzando y la capacidad de reacción de la Corporación no se condice con que dijimos que se necesitaba para Chile desde hace mucho tiempo.”

El diputado Ricardo Rincón apuntó hacia la urgencia de contar con un nuevo sistema de emergencias en el país, “demanda que llevamos años impulsando con una propuesta concreta que fue incorporada en la indicación sustitutiva del Gobierno al proyecto en trámite; pero aún no avanza y Chile sigue sin contar con una institucionalidad acorde a las necesidades reales y a los cambios globales que sin duda nos afectan y afectan a nuestra población y ecosistema. En esta ocasión, como en muchas otras, la Onemi no ha estado a la altura”.



RN exige al gobierno mayor inversión para enfrentar incendios en periodo estival

Desde Renovación Nacional en tanto, el secretario general del partido, Mario Desbordes, pidió que se dispongan más recursos en el Presupuesto Anual del Estado para combatir a este tipo de emergencias “está claro que el cambio climático nos está afectando más que a nadie, la seguidilla de incendios forestales que están hoy presente en muchas regiones del país demuestran que Chile está sufriendo las consecuencias gravísimas de las altas temperaturas y de diversos problemas”.

En esa línea, Desbordes envió un mensaje a La Moneda: “Hacemos un llamado al gobierno para que se disponga en el presupuesto, reestructurar en el presupuesto, los recursos necesarios para adquirir o contratar todo lo que sea necesario para enfrentar el periodo estival. Está demostrado que los problemas son de fondo, que llegaron para quedarse y no podemos seguir enfrentando estas catástrofes con los mismos recursos limitados que se hacía hace 10 años”.

En ese sentido, la presidenta RN en la Sexta Región, Lucía Muñoz, también destacó que “una de las quejas es por qué no se ha sacado todos los recursos que debiera disponer el Estado en estos casos, como es mucho más maquinaria, aviones y personal”; según Muñoz otro de los reclamos es “la demora en declarar zona de emergencia, vemos que las altas temperaturas siguen y por lo tanto esto no va a ser fácil”.