EDITORIAL: Bomberos pide donaciones de agua y barras de cereal

No es primera vez que escribimos sobre este tema, pero una vez más en medio del incendio forestal más devastador de los últimos 50 años los voluntarios de bomberos de Chile han dado muestra de su abnegada labor, de su preparación y de un arduo trabajo. Intensas han sido las noches y días de los bomberos protegiendo casas en medio de la catástrofe.

Dada esta realidad es que creemos que no está de más recordar una idea que nació tras el arduo trabajo de bomberos en el gran incendio de Valparaíso en 2014 cuando desde la Red Nacional de Emergencia (ONG dedicada a informar a la ciudadanía sobre la ocurrencia de emergencias) lanza una campaña denominada #Prendenconagua, destinada a solicitar a las personas que donaran agua envasada o barras de cereales a los voluntarios de bomberos. Ya que en épocas de gran calor e intenso trabajo muchas veces los “caballeros del fuego” no tienen los recursos para hidratarse ni alimentarse en medio de la emergencia.

Campaña que por medio de las redes sociales ha vuelto a cobrar fuerzas por estos días.

La temporada de incendios lamentablemente recién está comenzando, por lo tanto, el llamado no sólo es a realizar esta donación de agua envasada , barritas de cereal o bloqueador solar en el cuartel más cercano; sino también a evitar que los bomberos deban concurrir a más siniestros. Simplemente no botando basura, no prendiendo fuego y manteniendo corto los pastos.

Luis Fernando González

Sub Director