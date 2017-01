El fuego destruyó una de las casas patronales mas antiguas de la provincia de Cardenal Caro

La antiquísima casa de la Hacienda San Miguel de las Palmas, resultó completamente arrasada por las llamas dejando en el suelo la capilla que data desde el año 1600.



José Pinto.



Muchos son los sectores de la Región de O’Higgins que lo han perdido todo en este devastador incendio y así también hay sectores donde la ayuda no ha llegado como es el caso del sector San Miguel de Las Palmas por el camino antiguo a Pichilemu.

En este lugar se encuentra el fundo San Miguel de Las Palmas, hacienda de más de 1000 hectáreas donde no quedó absolutamente nada. Temprano el domingo, se encontraba la dueña de esta hacienda, Paulina Arenas, viuda de Guillermo Foster, quien viajó desde la capital para ir a ver solo las ruinas que dejó el incendio confesando que “fue impresionante llegar acá al fundo y al entrar estaba todo quemado, las casas patronales donde manteníamos una capilla de oración, nuestra casa de descanso de verano, realmente impresionante como el fuego llegó a este sector, tenemos animales quemados, la fábrica de pallet en la parte trasera se quemó toda, casas de los trabajadores, dos camiones que estaban en los terrenos, en fin, aquí se quema un patrimonio de muchos años, aquí donde estamos existió allá por el año 1600 un convento de monjas, luego paso por otros dueños hasta llegar a ser nuestro con mi marido, donde en tiempos de verano llegábamos a descansar”.

Paulina Arenas además hace manifiesto el miedo ante eventuales saqueos o robos que puedan sufrir, explicando que “mi esposo falleció luego del terremoto y quedé con mis hijos con el fundo, mucha gente ha llegado a robar antigüedades a este lugar al saber que las casas patronales se quemaron, necesitamos que las autoridades vengan a este lugar; necesitamos agua para el ganado, necesitamos comida para el ganado, nadie nos ha visitado, solo han llegado quienes quieren sacarnos algunas cosas antiguas que son de recuerdo que manteníamos en la casa patronal”.

Al recorrer el sector San Miguel de Las Palmas, pudimos apreciar que el fuego destruyó 5 casas, postes de alumbrado público en el suelo aun quemándose y que mantienen este y todos los sectores aledaños sin energía eléctrica, situación similar a la del sector de Las Garzas cerca de Alcones.

En este lugar, Carabineros patrulla los caminos en una manera de llegar a los lugares donde el fuego consumió todo, ejemplo de esto es la propiedad de don Enrique Arias, quien vivía con su señora y uno de los 13 hijos del matrimonio. Ellos lo perdieron todo y tuvieron que irse a la casa de uno de sus hijos en Alcones, su vecino, Luis Guerrero, dijo “Fue realmente algo que no sé cómo decirle; sentía una impotencia de no poder ayudar al vecino, el fuego apareció de repente en el cerro y comenzó a bajar muy rápido, pensé que nos quemábamos todos. Tomó la casa del vecino y el bajo donde había un puente y estuvo a 4 metros de la casa, luego tomó los árboles y con una manguera le tiraba agua. El sector sonaba mucho, como si se viniera el mar encima de nosotros, había mucho humo y gracias a Dios estamos todos a salvo”.

Basilio Arias, quien viajo de Santiago para ver lo que había pasado con la casa de sus padres comentó “al llegar y ver todo en el suelo no lo podía creer, estaba trabajando cuando supe y sentía impotencia de no estar acá para ayudar a mis padres. Somos trece hermanos todos tenemos un pasado infantil por esta casa que no quedo nada, espero que las autoridades ayuden a mis padres, eso es solo lo que pido”.

El sector de Las Garzas, estaba todo consumido por las llamas y quien vio llegar el fuego y humo fue Mariel Guerrero, quien logró salvar su inmueble y confesó que “el fuego avanzo tan rápido, el humo era muy espeso, muy poco podíamos ver, acá viven mis padres, dos niños y era algo espantoso de ver como se quemaba el vecino; salieron con lo puesto. El fuego luego de quemar la casa de don Enrique, tomó por el canal y luego tomó unos árboles de la casa. Solo queremos agradecer a Dios por no permitir que perdiéramos todo”.