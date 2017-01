Alcalde de Santa Cruz: “Estamos siendo castigados por levantar la voz y decir la verdad”

Tras 72 horas de haber sido declarado el estado de Catástrofe, William Arévalo aseguró que a su comuna solo ha llegado apoyo desde el mundo privado para los damnificados. Por su parte el alcalde de Pumanque indicó estar esperando apoyo del Ministerio de Agricultura y Roberto Córdova de Pichilemu, subrayó que esa zona turística está funcionando con normalidad.

IRENE PADILLA A.



“Hasta el minuto no hemos tenido ningún llamado. Ninguna información de que podamos contar con apoyo para la comuna e incluso hace una hora atrás se hizo una reunión de coordinación con el Intendente en el cuartel de bomberos de Santa Cruz y ni siquiera se me invitó, esa es la realidad nuestra hoy día”, con estas palabras el alcalde de Santa Cruz William Arévalo definía ayer lunes el trabajo que ha tenido el Gobierno con su comuna, una de las seis afectadas por el mega incendio que ha arrasado con los valles de Colchagua y Cardenal Caro en los últimos días.

De todos modos Jefe Comunal explica que el trabajo de su equipo sigue adelante con la ayuda del sector privado “aun así estamos entregando ayuda a todas las comunas de la provincia de Colchagua, estamos coordinando equipos de emergencia, ayer tuvimos una reunión con Desafío Levantemos Chile y la Fundación Se Puede en donde ya estaremos entregando las primeras 254 casas que se consiguieron a través de la Sofofa al acalde de Pumanque y nosotros comenzaremos hoy la reconstrucción de las casas en Rincón de Yáquil, no de mediaguas, sino que reconstrucción de casas, y también coordinaremos la ayuda estratégica de entregar mallas para los deslindes, postes , y en este minuto estoy en reunión para organizar un evento de beneficencia para conseguir ayuda y aquellas cosas que no están siendo abordadas por el Estado”.

Respecto al apoyo de efectivos de las Fuerzas Armadas en la zona del incendio el edil santacruzano indicó que “la llegada de los militares ha significado que tengamos un control en cuanto a la operación que es lo que pedíamos, el apoyo de las Fuerzas Armadas no para apagar los incendios sino que para usar su infraestructura logística y de capital humano para poder resguardar, orientar y dirigir la ayuda”.

Por su parte el alcalde de Pumanque Francisco Castro indicó estar profundamente agradecido de la organizaciones privadas que han llegado con apoyo hasta el momento hasta esa comuna “la ayuda ha sido espectacular por parte de instituciones, de la comunidad, solo quiero agradecer eso, y especialmente a la gente de la Sofofa que nos van a reconstruir todas las viviendas afectadas esta semana se comienza a limpiar y esperamos pronto tener las viviendas disponibles para las familias”. Castro agregó que espera que esta semana el Gobierno a través del Ministeriom de Agricultura ayude a los productores afectados: “Ha llegado ayuda en alimentos pero no más que eso, el decreto salió el viernes asi que esperamos que esta semana comience el flujo para los damnificados y esperamos que se empiece a ver el tema agrícola, los recursos dirigidos a los agricultores que han sufrido el problema”.

Durante el fin de semana el alcalde de Santa Cruz William Arévalo apareció en buena parte de los medios de comunicación nacionales acusando al Gobierno de no haber respondido a tiempo ante la tragedia de Pumanque. Fue en este marco que una foto hizo explotar las redes sociales mostrando un supuesto conflicto entre el senador Juan Pablo Letelier y el alcalde

Arévalo afirma que hoy el Gobierno ha optado por apartarlo del trabajo de emergencia “ es por el tema de las declaraciones que le están dando un manejo político, poniendo por encima las divisiones y no la coordinación de la ayuda que estamos dando nosotros porque nosotros no estamos criticando a personas individuales, sino el actuar de un sistema. Si yo levanté la voz por la región no me puedo ver castigado porque dije la verdad , y hoy está pasando eso, se siguen cometiendo errores y manteniendo lineamientos políticos”.