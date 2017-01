EDITORIAL: Bomberos y sus trabajos

Tras cada tragedia o gran emergencia que afecta a nuestro país unánime es el reconocimiento de la gran labor de nuestros bomberos voluntarios, no queda mucho más que decir al respecto.

Pero los bomberos no solo han debido enfrentar al fuego y al cansancio, deben enfrentar diversos problemas en su vida diaria como simples ciudadanos, especialmente el deber de cumplir en sus respectivos trabajos.

Nos hemos enterado de varios casos de voluntarios que no han podido concurrir a la emergencia por simplemente no tener el permiso de sus jefes, pese a existir una ley que los faculta a faltar a su empleo en caso de una emergencia esta legislación ha demostrado ser ineficaz siendo el efecto práctico más complejo el que simplemente muchas empresas han decidido no contratar a bomberos. Claro que no es justa esta situación, pero tampoco es responsabilidad de los empleadores asumir los costos de una emergencia, costos reflejados en el tener a un trabajador días fuera de su labor, muchos de estos jefes no son grandes empresarios ni gigantes organizaciones sino pequeños o medianos empleadores donde la falta de uno o más trabajadores puede repercutir gravemente. Recordemos que la ley solo dice que los voluntarios de bomberos no pueden ser sancionados por faltar a su trabajo a raíz de una emergencia, pero el día de trabajo debe ser pagado de igual manera, no es como cuando el trabajador se enferma donde opera el seguro de salud ya sea de las isapres o Fonasa y se paga el tiempo no trabajado.

Entonces dada esta realidad creemos que el Estado debe hacerse cargo de esta problemática ya sea generando una especie de licencia médica que pague los días no trabajados a los bomberos o más simplemente -tal como se entregan incentivos para la contratación de jóvenes- que las empresas reciban alguna especie de bono o alguna franquicia tributaria por contratar bomberos, claro que a cambio de que en situaciones de emergencia, los voluntarios puedan con tranquilidad concurrir a combatirlas.

Luis Fernando González V.

Sub Director