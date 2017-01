El primero en el país:  Realizan pionero procedimiento al interior de una ambulancia en movimiento

Un equipo médico SAMU liderado mediante teleasistencia por el dr. Juan Pablo González llevaron a cabo un exitoso procedimiento de Trombólisis a distancia en ambulancia, el que le devolvió la vida a un paciente al interior de un móvil de urgencia.

Gisella Abarca

Fotos Héctor Vargas

La madrugada del 7 de diciembre 2016 llegó a Urgencia del Hospital Regional Rancagua un paciente con el tipo de infarto más grave que se puede presentar, donde si no se interviene inmediatamente con algún tipo de procedimiento, la posibilidad de muerte es muy alta.

Eso fue lo que le pasó a José Troncoso de 70 años de Rancagua, quien llegó al recinto asistencial consultando por un dolor torácico opresivo, lo que daba cuenta de su gravidez. En el servicio de urgencia, lo recibió el médico Juan Pablo González quien solicitó apoyo al SAMU para el inmediato traslado hacia el Hospital del Tórax para una angioplastía de urgencia.

“El paciente tenía algunas características especiales que hacían que su infarto fuera de mayor riesgo aún. Hay tres arterias en el corazón y este paciente estaba funcionando con un poquitito de una de ellas”, aseguró el urgensiólogo.

El facultativo explicó que para destapar las arterias, hay dos formas; una es con un medicamento de última generación, un trombolítico llamado “Tenecteplase” que se administra vía intravenosa y la otra es que un cardiólogo especialista en un procedimiento muy complejo, entre con un catéter hacia el corazón y mecánicamente destape el coagulo. “Había muy poco tiempo y teníamos que definir cuál aplicábamos”, explicó el médico tratante.

Para esto, se necesitaba realizar un examen INR -Ratio Internacional Normalizado- prueba que se usa especialmente para el control de pacientes tratados con anticoagulantes orales, una de las características que presentaba el grave paciente.

Es ahí cuando en el servicio de Urgencia del recinto asistencial se plantea la posibilidad de realizar trombolisis con Tenecteplase al interior del móvil SAMU en ruta al Hospital del Tórax con el fin de acortar tiempos, entregando instrucciones al equipo SAMU a bordo vía teleasistencia entre médico tratante Juan Pablo González y la médico regulador SAMU, María Eugenia Barreto. Éstos galenos evaluaron los riesgos v/s beneficios y finalmente acordaron realizar procedimiento en ruta si el examen INR realizado al paciente era menor a 1.8.

“Este paciente estaba tomando anticoagulantes, lo que hacia que no se pudiera usar el fármaco en el hospital sin saber el resultado del examen; y la distancia y el tiempo para llegar al procedimiento con el cardiólogo en Santiago era de dos horas y media, no podíamos esperar. Lo más probable que por las características del infarto, el paciente no fuera capaz de llegar bien -quizás vivo- al procedimiento. El resultado del examen se demoraba una hora, y no se podía esperar este tiempo vital en Urgencia para tomar la decisión para mandar el paciente a hemodinamia”.

En ese momento, en coordinación con el hemodinamista del Hospital del Tórax, con Urgencia de Rancagua y con SAMU, se decidió que en ambulancia el paciente empezara su camino hacia la Región Metropolitana, donde aguardaba el cardiólogo que lo esperaba para el procedimiento, apoyados todo el camino por teleasistencia desde el servicio de Urgencia del Hospital Regional Rancagua, sistema de asesoría a distancia con el que sólo cuenta la Región de O’Higgins “una vez que recibiéramos el resultado del examen activábamos el procedimiento y el paciente se trombolizaba en la ambulancia. Esto es algo que se ha hecho en el extranjero pero nunca en Chile.”, subrayó el facultativo González.

COMPLEJO PROCEDIMIENTO EN RUTA

Así, a las 06:43 horas, de ese miércoles 7 de diciembre, se activó el móvil SAMU y a las 07:14 horas, el paciente inició su traslado hacia el Hospital del Tórax en Santiago a cargo del enfermero Patricio Herrera, la técnico paramédico Ximena Correa y el conductor Roberto Cruz, quienes lo trasladaban para realizar coronariografía y angioplastía en el especializado lugar.

Una vez en ruta, se necesitaba del resultado del examen INR -que estaría disponible en 30 minutos- por lo que se decidió iniciar su camino hasta Santiago y esperar la respuesta en movimiento. Diez minutos más tarde, vía teleasistencia, el reanimador Herrera recibió el llamado del Dr. González desde Urgencia del Hospital Regional quien informaba que el examen había salido bien, por lo que el enfermero realizó contacto telefónico con el médico regulador SAMU quien autorizó el inicio de procedimiento con el fármaco Tenecteplasa, el que fue bien tolerado por el paciente.

“El paciente llegó al Hospital del Tórax donde se le hace una angioplastía facilitada, además se le hizo la trombolisis, el paciente queda con la arteria abierta, lo que permite que el corazón funcione hasta que llegue el procedimiento definitivo que es la angioplastía. Al llegar a la intervención, demuestra que la arteria estaba abierta, que el procedimiento había sido exitoso y que la enfermedad de paciente era severa en todas las arterias; es decir, que el paciente no hubiera llegado vivo si no se intervenía rápida y eficientemente, pues no habría sido capaz de sobrevivir a la cirugía cardiaca que corrigió todas las otras arterias. En definitiva, nos demoramos 20 minutos el procedimiento en vez de 2 horas y media”, argumentó satisfecho González.

El facultativo destacó el trabajo en equipo que se requirió para llevar a cabo la exitosa tarea “Totalmente satisfecho con el trabajo, primero por el paciente que está vivo y bien en su casa, tiene control el 12 de enero, pero esto no habría sido posible sin una coordinación impecable, con todas las partes alineadas y trabajando en conjunto”.

En tanto, el Enfermero Patricio Herrera relató que durante el traslado, él fue el responsable de administrar el medicamento y efectuar los cuidados pertinentes para que el procedimiento fuera llevado de la mejor manera posible. “Llevo 14 años en el SAMU y en esta pega uno nunca deja de sorprenderse, porque siempre se enfrenta con cosas nuevas. En este procedimiento y de acuerdo a la literatura, tenía conocimiento que se había hecho en otros países, es un procedimiento relativamente seguro llevado a cabo en ciertas condiciones y las ambulancias del SAMU tienen todas las condiciones para que los procedimientos sean llevados en forma segura. Así, una vez que íbamos en ruta, me llegó la instrucción que el examen INR había salido bien, que se podía hacer el procedimiento y así lo hicimos. Ahora ésta es una experiencia ganada, y un acontecimiento histórico que nos lleva a crecer como institución”.

UN HITO A NIVEL NACIONAL

En cuanto a la compleja tarea de la que dependía la vida de una persona, el subdirector médico del Servicio de Salud O’Higgins, Felipe Rojas sostuvo “El procedimiento que realizó el equipo del Samu es un hito a nivel nacional, porque es distinto trabajar en un Servicio de Urgencia, a desarrollar una trombolisis como lo hizo el equipo del SAMU en una ambulancia en movimiento, eso marca mucho la diferencia respecto a la seguridad con que nuestro Samu actúa”.

El galeno reconoció el trabajo del equipo médico a cargo del exitoso procedimiento “Felicito al equipo del SAMU en asociación a todo el equipo de teleasistencia que permite que esto ocurra. Hay una asesoría médica. En este caso el procedimiento fue dirigido específicamente por nuestro equipo de Hospital Regional y SAMU, con el Hospital del Tórax se hicieron las coordinaciones para que recibieran al paciente; pero el trabajo, la expertiz, el conocimiento y la dedicación se entregó desde nuestro equipos de salud”, subrayó el facultativo.

El Dr. Rojas agregó “Es una tremenda noticia para la comunidad saber que esta región cuenta con la experiencia única en el país de un procedimiento de alta complejidad como el que se realizó, exitoso, resolutivo, con una persona que estaba con una condición de salud de riesgo vital y que en este momento está en su casa junto a su familia. Si bien es cierto, el procedimiento y el medicamento nos sale caro, la vida de una persona no tiene precio”.

Cabe destacar que un año llevan trabajando todos los hospitales pertenecientes a la Red Asistencial del Servicio de Salud O’Higgins con el medicamento Tenecteplase, fármaco que se ha aplicado en cerca de 120 casos de pacientes que lo han requerido, con una tasa de éxito cercana al 80%, por sobre de lo que reporta la literatura.

“Ésta fue una solicitud de la subdirección médica en relación a este fármaco que es un proveedor único a nivel nacional por lo que es un fármaco bastante caro, una dosis sale aproximadamente $550 mil pesos, pero el costo beneficio se paga solo”, sostuvo el director del Servicio de Salud O’Higgins, Gonzalo Urbina.

Agregó que “En casos como éste, de atender un paciente complejo en una ambulancia móvil entrega un tremendo orgullo para este equipo directivo de este servicio y para el sector salud público”, expuso.

Para finalizar adelantó que se están haciendo las gestiones para tener financiamiento en esta materia “porque por los casos cardiacos que tenemos, se gastan alrededor de cien millones de pesos al año que van cargados financieramente al Servicio de Salud O’Higgins. Éste es un fármaco que está en los 15 hospitales de nuestra red -baja, mediana y alta complejidad- dando cobertura a todos nuestros pacientes, teniendo un tremendo impacto el la salud de la comunidad”, finalizó Urbina.