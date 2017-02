No descartan ley especial para enfrentar catástrofe por incendios forestales

“Una vez que se dimensione la magnitud del gasto que significará para el país ponerse de pie a raíz de la catástrofe de los incendios, en marzo se deberá evaluar si se requiere Ley de Reconstrucción, tal como se hizo el 27/F”, así lo aseguró el Presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber, tras reunirse con los ministros del Interior, Mario Fernández y de Hacienda, Rodrigo Valdés.

Al respecto, el parlamentario señaló que con “reasignación de gastos no será suficiente ya que se necesitan construir viviendas e infraestructura pública”. Por lo mismo señaló que “le he propuesto a las autoridades y creo que hay espacio, más allá de la reasignación, para que se consigan recursos nuevos,” planteó.

En ese sentido, aseguró el senador por Valparaíso, “cualquiera se dará cuenta que con la reasignación de gastos no va a ser suficiente, para los daños que ya han tenido lugar. Acá, deberemos enfrentar distintos tipos de gastos mayormente, reconstrucción de viviendas y levantamiento de infraestructura pública dañada y con resignaciones eso no se va a lograr,” insistió.

Es por eso que el legislador propuso, “vamos a tener que enfrentar una ley, en marzo, una vez que ya podamos dimensionar la totalidad del gasto, una ley de reconstrucción, equivalente a la que hicimos para el 27/F, esto para enfrentar toda esa reconstrucción,” y reiteró, “vamos a requerir recursos adicionales, porque solo con resignaciones no se va a poder lograr.”

El parlamentario indicó que cualquier medida que se tome tendrá un impacto en la política fiscal, “generar un gasto fiscal adicional, puede generar un déficit adicional, pero creo que se entendería y los organismos internacionales también lo comprenderían que Chile gaste un poco más de lo que está ingresando para hacer frente a esta emergencia,” subrayó.

Por último, señaló Lagos Weber, “todo los espacios económicos están abiertos, el 2 por ciento constitucional o los fondos soberanos que están en el exterior, que se pueden usar para reconstrucción,” pero acotó, “seamos realistas en esto: la reasignación es posible y necesaria y es lo primero que uno hace para gastar más, pero eso no será suficiente a todas luces y creo que hay que ponerse a pensar desde ya, en que esto pueda requerir de un proyecto de ley para reconstrucción sin desechar ningún mecanismo incluido los tributarios,” finalizó.

Piden convocar sesiones extraordinarias para despachar proyectos de Conaf pública y nuevo sistema de protección civil

Con el fin de solicitar al Ejecutivo que convoque al Congreso a sesiones extraordinarias para tramitar proyectos relacionados con el Sistema de Protección Civil, que reemplaza a la actual Onemi, y la que modifica la institucionalidad y crea una Conaf pública, los senadores Alberto Espina, Francisco Chahuán, José García Ruminot y Baldo Prokurica se reunieron en La Moneda con el ministro del Interior, Mario Fernández.

El senador Chahuán dijo que le plantearon la urgencia de abocarse a dichas materias porque “conjuntamente con el trabajo que desplegado en terreno, es ineludible que el Parlamento sea citado de manera extraordinaria” durante el receso parlamentario.

Durante el encuentro también le expusieron la necesidad de “corregir el decreto de Estado de Excepción, de manera que se entreguen las facultades de mando, como establece la Constitución, a las Fuerzas Armadas”.

Sobre la Conaf, los legisladores reiteraron que “hemos denunciado sus condiciones de precariedad, con 1107 brigadistas divididos en 127 cuadrillas integradas por un promedio de 8 personas, sin turnos de relevo y contratados por la temporada estival”.

A modo de ejemplo, el senador Chahuán citó el caso de la región de Valparaíso, donde “hay 20 funcionarios de planta, por lo que somos partidarios de que se tomen todas las medidas de rigor para avanzar en una nueva institucionalidad para enfrentar estos temas.”

Al respecto, afirmó que “la actual estructura de la Conaf tocó techo y, por otra parte, requerimos un sistema de protección civil que pueda hacerse cargo de las emergencias.”

Sin embargo el Presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber se mostró contrario a esta idea, “los ministros y jefes de servicio no pueden estar viajando a Valparaíso a defender indicaciones de una ley cuando lo que ellos deben hacer, y es lo que están haciendo, es trabajar en contener lo que está ocurriendo.”, aseguró.

Lagos remarcó que “en marzo, los primeros días, el gobierno deberá tener cuantificado los costos de la crisis y deberá presentar varios proyectos de ley, entre ellos una Ley de Reconstrucción del mismo modo que se hizo para el 27/F, lo mismo que con la ley del Servicio Nacional Forestal u otras, pero no podemos pedirle a ministros: deje de enfrentar la crisis para ir a discutir una ley,” afirmó.