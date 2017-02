Gobernación de Valparaíso le djo no al partido entre Wanderers y O’Higgins

La autoridad porteña no quiere autorizar el encuentro para este viernes, y propuso disputarlo el próximo lunes o el martes.



Ricardo Obando

Mientras la ANFP confirmaba el retorno del fútbol para el fin de semana venidero, desde Valparaíso negaron la autorización para que Santiago Wanderers reciba a O’Higgins el viernes a las 19.00 horas.

En ese sentido, el gobernador porteño, Jorge Dip, sostuvo al programa Golazo de UCV Radio, que “nuestra intención es que el fútbol siempre se juegue, pero, atendiendo la situación de emergencia que tenemos en Valparaíso, sobre todo en el sector de Playa Ancha, no estaríamos en condiciones de autorizar el partido de Wanderers para el día viernes”.

Es más, la autoridad recalcó que “ello no significa que el partido no se pueda jugar en otro lugar que no sea Valparaíso”. Junto a ello, Dip, comentó que a la dirigencia del club, “le ofrecimos jugarlo en dos días distintos, en horarios distintos, y ellos me han manifestado que en esas condiciones no juegan”.

Esos días, son el lunes o el martes, pero los caturros quieren jugar sí o sí este viernes.

Además, el gobernado Dip recalcó que, al estar en zona de emergencia, “distraer (recursos) en un partido de fútbol, es un sacrificio tremendamente alto”.

PERO EN QUILÍN…

Las dudas, a raíz de la catástrofe que afecta a la zona central del país debido a los gigantescos incendios forestales, estaban más que justificadas respecto al comienzo de la Primera División y la reanudación de los campeonatos de Primera B y Segunda División. Pero, en Quilín, tomaron la determinación de jugar sí o sí.

A través de una publicación en su sitio web, se señaló que “la Gerencia de Comunicaciones de la ANFP informa que el fútbol profesional chileno se reanudará este fin de semana”.

Es más, se indicó que “el Campeonato Scotiabank Clausura 2016-2017 comenzará de acuerdo a lo programado, los días 3, 4 y 5 de febrero, y el Campeonato Loto y el de Segunda División proseguirán su competencia”.

La razón principal, esgrimada por la ANFP, se basa en que “según el análisis realizado por la Gerencia de Competiciones y la jefatura de Seguridad de la ANFP, junto a Estadio Seguro, Carabineros y las Intendencias Regionales correspondientes, existen las condiciones para mantener la actual programación de la fecha del fútbol profesional”.

Pero, hay letra chica. Esto porque, se informó que la jornada futbolística de las tres series profesionales del balompié criollo “seguirá en constante evaluación de la situación e informará adecuadamente cualquier cambio en la programación en las tres categorías”.

EN SEGUNDA

Para Deportes Santa Cruz y Colchagua CD, la acción vuelve tras una semana de suspensión. En el caso de los Unionistas, el sábado a las 20.00 horas recibirán a Malleco Unido, en el marco de la fecha 7 del campeonato.

Este encuentro, será el retorno de este 2017 para el elenco de Gustavo Huerta, ya que, a la suspensión del “Clásico Huaso” de la semana pasada, también se sumó la postergación de su duelo frente a Independiente de Cauquenes el pasado 15 de enero.

En tanto, Colchagua CD, deberá visitar la zona de emergencia. El domingo, a las 19.00 horas, cerrará la fecha en Cauquenes frente a Independiente.