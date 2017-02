Jóvenes de la región son los creadores de “Supértanker: The game” el juego que la rompe en Android

Un coincano y un rancagüino son dos de las tres mentes que dieron vida a esta aplicación que en unos días ya tiene más de 45 mil descargas. “Mientras veíamos las noticias y entre bromas comenzamos a formular el juego” contó a El Rancagüino el diseñador Cristóbal Abarca .



IRENE PADILLA A.

Marcelo Bastias; el rancagüino Juan Torres , y el coincano Cristóbal Abarca son los autores de “Supertanker: The Game”, la aplicación móvil más descargada del sistema Android del momento. El equipo de la empresa Glacial Games, conformado por dos informáticos y un diseñador industrial dieron a conocer solo hace unos días este juego que tiene como protagonistas a los dos aviones estrellas del momento: El norteamericano Supertanker, y el Ilyushin ruso más conocido entre nuestros compatriotas como “El Luchin”.

El juego, en solo un par de días alcanzó un récord de 45.923 descargas, quedando en el lugar 18 a nivel mundial de aplicaciones gratuitas más descargadas. Por eso, su diseñador, Cristóbal Abarca , aun está sorprendido del éxito de la App contando que la idea nació tras ver los noticieros de TV donde los dos aviones eran la última esperanza de los chilenos ante los voraces incendios forestales. “Tenemos un estudio en Viña del Mar donde hacemos videojuegos y simuladores de capacitación digital, y de hecho estábamos desarrollando un juego para celulares mientras veíamos las noticias y la cobertura que se estaba dando al Supertanker, y entre bromas comenzamos a formular el juego y en dos días lo teníamos listo; mis compañeros vieron la parte informática y yo la parte de diseño”.

Otra de las anécdotas de “Supertanker: the Game” tiene relación con los pilotos. Tres figuras que emulan a Sebastián Piñera, Michelle Bachelet y Vladimir Putin son los protagonistas de la App. “Los personajes nacieron de la idea de que había muchas discusiones en Facebook de si el incendio lo apagaba Piñera o lo apagaba Bachelet, o que Piñera lo habría mejor y que Bachelet lo hizo mal, veíamos que estaban todos peleando, y dijimos está bien, que lo apague el que sea, pero que por favor lo apaguen. Por eso hicimos estos dibujos donde el primer avión lo pueden manipular lo que supuestamente serían Bachelet y Piñera y el avión ruso se puede manipular con Putin o lo que es en sí un soldado ruso. Pero nosotros no le pusimos nombres, hicimos solo la representación”, cuenta Cristóbal entre risas.

“ Supertanker: The Game” ya tiene miles de fanáticos quienes están encantados con un sistema muy fácil que les permite ganar puntos controlando un incendio forestal. “ El juego consiste en hacer tap a la pantalla y así se controla la altura del avión para que descienda y con el otro dedo tienes que ir tirando agua para evitar que el incendio se propague , y hay unos indicadores que te dicen si tienes que recargar agua ; de esta manera hay que ir apagando distintos focos. Por ahora tenemos el Supertanker y el Ilyushin, y los simulamos en el juego, y los dos funcionan de maneras distintas, asimilándolos un poco a como los describen en las noticias”, detalla Cristóbal Abarca.

UNA APLICACION SOLIDARIA

Conscientes de las necesidades que tienen los damnificados de los incendios forestales el equipo creativo de “Supertanker:The Game”, ya está trabajando en agregar dos skin al videojuego los cuales deberán ser comprados por los jugadores “son opciones de personalización para venderlas, que es un skin de un brigadista de Conaf y otro de un bombero y el objetivo es vender esto y con lo recaudado le entregaremos los recursos a una fundación que ayude a los damnificados”, cuenta Cristóbal Abarca quien agrega que también se está avanzando en el desarrollo de la App para que los usuarios del sistema iOS de la marca Apple también puedan bajar esta aplicación “ por el momento estamos solo con Android y haciendo todos los esfuerzos para pasar el juego a iOS, porque Apple le pone más trabas ya que ellos necesitan otro tipo de verificación en su sistema y Android es un poco más libre, pero dentro de estos días debiese estar disponible para Iphone”, sentencia el diseñador de “Supertanker: The Game”.