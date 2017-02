Las sensaciones que genera el “desconocido” Fuerza Amarilla

Ayer, en el Monasterio Celeste, desde el cuerpo técnico y el plantel, entregaron sus impresiones del sorteo que los llevará próximamente a Ecuador.



Ricardo Obando

Tras conocer el sorteo de la Copa Sudamericana 2017, en O’Higgins hubo reacciones respecto al rival que les corresponderá enfrentar, el Fuerza Amarilla SC de Ecuador.

En ese sentido, el técnico Cristián Arán fue el primero en emitir declaraciones al respecto. El trasandino, señaló que “del equipo, no conocemos mucho. Empezó la competencia el domingo pasado, lo que nos da la posibilidad de verlo mucho, especialmente cuando se acerque el partido”.

Junto con ello, el DT expuso que el conjunto machaleño, “nos merece respeto al igual que todos los equipos que participan en la competencia”.

Es más, Arán detalló que “no subestimamos a nadie”, esto porque, tomando como ejemplo a otro elenco ecuatoriano, “nadie imaginaba que Independiente del Valle iba a jugar la final de la Libertadores eliminando a River y a Boca, los dos equipos más grandes del continente”.

Inclusive, que haya tocado un conjunto cercano a Guayaquil, facilita mucho lo operativo, comentó Cristián Aran. “En este tipo de torneos, cuando uno tiene la suerte de participar, empieza a valorar algunas cosas. El hecho de que el vuelo sea directo y sin escalas es una ventaja, ya que, generalmente, en este tipo de torneos, esos viajes complican”, expuso. Además, puntualizó que “la posibilidad de jugar ahí o en una ciudad que está a 200 kilómetros facilita un poco la logística”.

CRÍTICAS POR LA CALENDARIZACIÓN

Otro punto que tocó Cristián Arán, dice relación con los problemas que se generarían con la programación de la Copa Sudamericana, la cual podría incidir en afrontar algunos duelos, si se avanza, con un plantel distinto al cual se comienza.

Así, Arán dijo que “este país quedó desfasado en su programación respecto a Sudamérica, con competencias que van de agosto a mayo cuando la Conmebol decidió en octubre una copa anual”.

Inclusive, el DT celeste dijo que “esto genera un trastorno, porque todo está armado para que los equipos que compiten en este tipo de torneos sean perjudicados. O sea, cuando Fuerza Amarilla puede traer quince jugadores, o Bolivar lo mismo, nosotros podemos incorporar tres”.

Aquel argumento, señaló el casildense, implica generar una crítica a quien organiza el torneo nacional: la ANFP. “Entonces después se cuestiona que la participación de los equipos chilenos no es buena a nivel internacional, no se hace el análisis de que desde la organización no se favorece a esos equipos”, manifestó. Y, para cerrar, apuntó que “el cuestionamiento es: ¡Otra vez los equipos chilenos quedan fuera en primera ronda! Pero, ¿Cómo compiten?, desde la organización ¿Se favorece a esos equipos?, desde la calendarización ¿Se favorece? Entonces, es una situación que estructuralmente no tiene asidero con respecto al resto de Sudamérica”.

HABLÓ EL CAPITÁN

En tanto, el capitán del equipo, Albert Acevedo, también tuvo palabras para el tema internacional. En ese sentido, el ex campeón de esta copa (cuando defendía a Universidad de Chile), dijo que “personalmente no conocía al equipo (Fuerza Amarilla), y, más que otra cosa, uno está feliz por participar nuevamente en la copa, y después uno va investigando o averiguando que jugadores están. Eduardo Morante juega ahí, fuimos compañeros en la U”.

Finalmente, Acevedo, aseguró que “sabemos que la llave se inicia acá. Es importante poder sacar alguna diferencia, alguna ventaja. Y allá, no sabemos donde jugaremos”.

En Ecuador se complican por el estadio

Si bien es cierto, aún no hay fecha clara para la realización de ambos partidos por la primera ronda de la Copa Sudamericana 2017, en Ecuador, hay preocupación porque, Fuerza Amarilla, fue informado por parte de Conmebol, y de la empresa que posee los derechos de televisión, que dichas transmisiones no serán diurnas, sino que nocturnas. En ese sentido, el estadio 9 de Mayo de Machala, no cuenta con la iluminación artificial acorde para aquello.

Por ello, la directiva de este conjunto, emitió un comunicado señalando que “como institución, no escatimaremos esfuerzos para cumplir con nuestro tan anhelado sueño de tener por primera vez fútbol internacional a nivel de clubes en nuestra provincia”.