Reiteran rechazo a proyecto de techar medialuna con fondos públicos

 Ayer el Concejo Municipal de Rancagua efectuó una audiencia especial para escuchar los planteamientos de las organizaciones.

Flor Vásquez

Durante una audiencia especial del Concejo Municipal de Rancagua, realizada a las 11 horas de ayer, representantes de diversas organizaciones de la comunidad reiteraron su rechazo a que el proyecto de techar la medialuna de la capital regional sea financiado con recurso públicos. El CORE anterior aprobó más de 200 millones de pesos para la realización de un estudio del proyecto y el municipio debería llamar a una licitación. Y la ejecución de la iniciativa tendría un costo de aproximadamente 3 mil 500 a 4 mil millones de pesos.

En la audiencia especial no estuvo presente el alcalde Eduardo Soto; asistiendo en su reemplazo el alcalde subrogante Daniel Gaete. En la oportunidad, los representantes de las organizaciones hicieron sus planteamientos y el Concejo tendrá un plazo de 15 días para responder a las inquietudes.

En la ocasión expuso el médico veterinario Rodrigo Morales, representante de diversas agrupaciones. La mayor parte de su exposición la dedicó a entregar argumentos contra la realización de los rodeos, especialmente por el “sufrimiento” que se le causa a los animales. Pidió que no se entregue recursos públicos para techar la medialuna.

Habló después Ricardo Cerda, también representante de agrupaciones de la comunidad; manifestando el rechazo a que se usen fondos públicos en techar la medialuna, más aún en este momento en que hay urgentes necesidades a causa del daño causado por los incendios forestales.

OPINIONES

Terminada la audiencia, el alcalde subrogante Daniel Gaete explicó que “se pidió ese financiamiento (al CORE) para techar la medialuna, con el objeto de poder llevar a cabo actividades artísticas en invierno. Hoy no existe en Rancagua un lugar donde sea posible en invierno acoger a gran cantidad de público para una actividad cultural. Esa es la razón por la que pensábamos que la medialuna monumental podría ser el escenario ideal para eventos culturales”.

Agregó que es legítimo que la comunidad pueda opinar. “Una parte de la población manifestó una visión contraria solo desde el punto de vista del financiamiento. Lo que acabo de escuchar es que están de acuerdo en el proyecto de techar la medialuna”, pero no con recursos públicos.

Explicó que hubo una comunicación entre la Federación de Rodeo y el municipio para levantar un proyecto así. El CORE aprobó recursos para el estudio”.

Ricardo Cerda subrayó que “no nos oponemos a la techumbre; nos oponemos a que con recursos públicos se proceda a techar la medialuna; la Federación tiene plata para hacerlo. El estudio fue aprobado por el CORE anterior; el único que puede echar pie atrás es el municipio, devolver las platas que fueron asignadas”

El concejal Carlos Arellano expresó que se opone no solo a que se usen fondos públicos para techar la medialuna, sino que también se opone a que se sigan realizando rodeos en Rancagua, “una instancia en que hay maltrato animal”.

En tanto, el concejal Danilo Jorquera señaló: “No estamos en desacuerdo que se teche la medialuna, sino que se haga con recursos públicos Existe un comodato donde dice que toda reparación tiene que realizarla con sus propios recursos está demás decir que la Federación tiene los recursos para hacerlo”.