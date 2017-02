San Fernando suspende fiesta costumbrista para poder pagar el sueldo de sus profesores

La Feria AGA, el evento más importante del verano fue suspendido a última hora para poder saldar parte del sueldo del mes de enero a cientos de profesores de esa comuna. La mesa nacional del Colegio de Profesores solicitará a la Ministra de Educación que la Corporación Municipal sanfernandina sea intervenida este año.

IRENE PADILL A



En silencio los profesores de San Fernando han esperado desde el mes de octubre que sus sueldos les sean cancelados en cuotas. Tras las elecciones municipales, y sin el apoyo ciudadano que alguna vez tuvieron, los docentes han debido esperar con paciencia a que la Corporación Municipal sanfernandina pueda arreglar sus finanzas con tal de amainar una deuda que esta vez se ve completamente crítica. Fue durante la campaña electoral de octubre cuando se conoció por un informe de Contraloría que la Corporación Municipal no había rendido adecuadamente el gasto de los recursos 2016 del Fondo de Apoyo a la Educación Pública, FAEP, situación que trajo consigo que el Mineduc no pagara la tercera cuota de esta subvención a la corporación. Así de un día para otro, la Cormusaf se quedó sin dinero para sostener a sus empleados de la educación.

La situación ha llegado a tal punto, que el municipio decidió suspender la realización de la Feria de Artesanía, Gastronomía y Antigüedades (AGA) -cuyo costo superaba los 100 millones de pesos- para poder saldar las deudas de la Cormusaf con sus trabajadores. A través de un comunicado de prensa , el municipio dió a conocer la decisión fundándola en la emergencia de los incendios forestales y en la necesidad que tenía Bomberos de una donación municipal dejando un pequeño párrafo a la crisis financiera de la Cormun “ se pretende solventar en parte la situación que se ha dado últimamente con respecto al pago de remuneraciones de docentes y asistentes de la educación, pertenecientes a la Corporación Municipal de San Fernando” afirma la declaración pública.

Alejandro Riquelme es uno de los nuevos concejales sanfernandinos y ejerce además como presidente de la Comisión de Educación de ese organismo. Riquelme cuenta que “esto comienza con una mala rendición del FAEP 2016 por 415 millones y la tercera cuota fue retenida por el Mineduc, esa plata se perdió, no se pudo recuperar y eso fue la debacle que trajo que los sueldos no se pudieran pagar con normalidad, esto es los sueldos de octubre, noviembre y diciembre, realmente esto detonó una crisis profunda y como concejo nos ha tocado muy duro”. Riquelme indica que la suspensión de la Feria AGA es en parte un triunfo del concejo que según el dirigente, durante las últimas semanas “ha tratado de hacer entender “ a la administración sobre la necesidad de priorizar las necesidades de la comuna : “ Luego de una reunión formal con el administrador municipal se nos informaba que se suspende la Feria AGA y de esa plata que son aproximadamente 100 millones, van a ser traspasados una parte a bomberos y otra a la Corporación para pagar el resto del mes de enero. Alrededor de 80 a 90 millones se traspasan a la Cormusaf para completar el pago de los sueldos .A eso además hay que sumar la salida del Jefe de Finanzas de la Corporación que sería inminente, y el Jefe de Educación lo mismo así que creo que son cosas que este concejo ha logrado en el poco tiempo”. Aun así el concejal UDI destaca que esta es otra solución parche más a un hoyo de deudas histórico que se ve difícil de superar: “ahora no tienen más dinero que eso, y a esto se agrega que se deben bonificaciones de AFI, de Excelencia Académica entre otros bonos que no están siendo cancelados, y a los asistentes de la educación se les debe el bono de Desempeño Laboral que fue comprometido por la administración y no se ha pagado tampoco”.

Finalmente Riquelme indica que también ha faltado una actuación conjunta con la seremia de Educación en la búsqueda de una solución final a esta crisis. “He escuchado muchos rumores de que el Mineduc va a intervenir, de que va a haber reuniones, que nos van a invitar, que Hernán Castro (seremi) dijo esto o lo otro. A nosotros nunca nos han informado absolutamente nada, para las reuniones que se han hecho en algunos colegios con algunos papás por parte del Seremi no hemos recibido ninguna invitación”, sentenció el concejal.

MAGISTERIO: SAN FERNANDO Y CERRO NAVIA SON PRIORITARIOS

Quienes también están alarmados por esta situación es el Colegio de Profesores. Roberto Villagra presidente del gremio en O’Higgins explicó que en la última asamblea, y tras conocerse las finanzas crítica de algunas comunas del país, la directiva decidió que San Fernando y Cerro Navia serán temas prioritarios para solucionar cuanto antes: “ El directorio regional hemos solicitado al presidente nacional Mario Aguilar y con algunos parlamentarios también – como Yasna Provoste- una entrevista urgente con la Ministra para pedir la intervención definitiva de las Corporación Municipal de San Fernando. Nosotros no vamos a pedir esfuerzos que sean para paliar un mes como se ha hecho por 15 años, creemos que se han configurado todas las formas de ayuda a esa Corporación municipal, alcalde tras alcalde y llevamos muchos años en la misma situación, esto no es solo que se deban sueldos, que no se pagan las imposiciones, sino que además hoy día se configura un mayor deterioro con escuelas sancionadas por Ley SEP y no hay una política pública que ponga fin a esa situación”.

Por su parte el seremi de Educación Hernán Castro afirmó que esta cartera no puede ayudar a San Fernando tras haber tenido falencias evidentes en la rendición de los fondos FAEP 2016 “no se les entregó la cuota del FAEP 2016 porque no cumplió con la rendición de cuentas de la segunda cuota así que por más que quiera ayudarlos no me puedo saltar la normativa. Les conseguí audiencia con la Subsecretaria y se le dijo mismo, que el FAEP no se le puede entregar porque no ha cumplido con rendir la segunda cuota”.

Respecto a la solución definitiva, Castro subraya que no está en manos del Ministerio de Educación “yo coincido con Roberto Villagra pero el Mineduc no puede pagar la deuda altísima de San Fernando que se viene arrastrando de hace más de 15 años. Lo que propuse fue ir al Ministerio para ver lo que es coyuntural hoy que es el FAEP, y se les dijo que hay voluntad para ver una solución conjunta para el FAEP 2017, pero les sugerí que vean la posibilidad de conversar con la Subdere (Subsecretaría de Desarrollo Regional), donde está el Fondo Común Municipal. Ellos quieren terminar con la Corporación, a mí me parece, pero esa no es una solución porque para terminar una corporación hay que saldar las deudas”.

Finalmente el seremi aseguró que “primero es falso que no haya estado preocupado, he ido a San Fernando, me he reunido con los profesores, y ningún concejal se ha acercado a hablar conmigo”, sentenció el seremi de Educación.