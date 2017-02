Vocero de compañías eléctricas: “Hay pruebas de que no hubo participación del sistema eléctrico en el incendio de Pumanque”

Rodrigo Castillo, director Ejecutivo de Eléctricas A.G. alzó la voz en representación del gremio y pidió más responsabilidad en el trabajo de la fiscalía. En ese marco afirmó que CGE tiene pruebas que echarían por tierra la teoría del Fiscal Regional, y que los trabajadores subcontratistas están siendo víctimas de la necesidad del país “ por encontrar culpables”.

IRENE PADILLA A.

Desde el inicio de la oleada de incendios forestales en la región, la Fiscalía Regional ha dado a conocer la hipótesis de la participación que en ellos tendría la empresa eléctrica CGE y las empresas contratistas que trabajan para esta. Fue así como el pasado martes trascendió desde este organismo que ya se había solicitado una audiencia de formalización de un alto ejecutivo de dicha compañía, Pablo Yañez, y al mismo tiempo en Navidad y Curepto eran detenidos y puestos a la disposición de la justicia una serie de trabajadores subcontratistas acusados de haber causado voraces incendios forestales en O’Higgins y el Maule.

Ante la oleada de acusaciones, la Asociación de Empresas Eléctricas de Chile A.G. decidió sacar la voz y expresar su malestar por una situación que consideran de máxima preocupación. Rodrigo Castillo es el director ejecutivo de este gremio que reúne a las principales compañías de distribución de electricidad , y como vocero de la entidad en primer lugar recalcó que el sector ha estado preocupado de aportar logísticamente durante la emergencia que afecta a toda la zona centro-sur. “Para la industria los eventos que han ocurrido en el último tiempo son muy graves, en primer lugar por la afectación en vidas humanas, casas, comunidades, recursos y nuestro primer planteamiento es de solidaridad y colaboración en lo que nos respecta que es en el restablecimiento de la energía eléctrica donde es posible, en la desenergización de las zonas donde es necesario hacerlo por motivos de seguridad , y en colaborar con generadores de emergencia en aquellas zonas donde por motivos de seguridad o por daños en las redes no han podido restablecer la energía”.

En este sentido Castillo destaca que a las empresas del sector les ha causado especial atención la actuación de la Fiscalía Nacional en las últimas semanas, donde la mala mantención del cableado eléctrico ha sido sindicada como una de las principales causales de megaincendios como el de Pumanque. “ Respecto a todas estas investigaciones hemos señalado que deben continuar, que se debe colaborar en todo lo que corresponda pero al mismo tiempo hacemos un llamado a no efectuar prejuicios. Creo que lo que ocurre es que evidentemente y comprensiblemente existe un gran nerviosismo de parte de la comunidad, una necesidad de encontrar culpables y se ha atentado de algún modo con algunas declaraciones prematuras, se ha intentado establecer una conexión inexistente e incorrecta entre líneas eléctricas e incendios lo que ha hecho que exista un nivel diría de casi paranoia”, aseguró.

LA TEORIA DE ARIAS ES INCORRECTA

Según el Director Ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas, ya se manejan pruebas irrefutables que demuestran de que por lo menos en el caso del incendio de Pumanque no hubo responsabilidad por parte de la empresa CGE ni de sus contratistas : “ En lo que se refiere al único caso de un incendio respecto al cual públicamente se ha solicitado la formalización de un ejecutivo que es el incendio de Pumanque , al cual se ha referido de forma muy profusa el fiscal Arias , nuestros antecedentes nos permiten afirmar que la existencia de una chispa en las líneas producto del roce con árboles, que es lo que se dice habría provocado el incendio, necesariamente implica un cortocircuito en la línea que debió haber generado una de las siguientes cosas: o haber desenergizado la línea en caso que hubiera sido un cortocircuito de gran magnitud; o en todo caso si hubiera sido un cotocircuito de pequeña magnitud, eso hubiera quedado registrado en los equipos recolectadores que tienen la función de monitoreo y de control. De acuerdo a la información que maneja la empresa no existió ningún evento de cortocircuito en esa línea, lo cual haría imposible la tesis del Fiscal en ese caso particular”.

Al mismo tiempo Rodrigo Castillo subrayó que el hecho que desde la fiscalía haya trascendido la formalización de Pablo Yáñez, gerente Zonal de CGE no dice nada determinante: “Cuando recién se anuncia la audiencia de formalización eso significa simplemente que ha partir de ese momento se formaliza una investigación en contra de una persona, en ningún caso significa que esta persona haya sido condenada, por el contrario, en lo que se refiere al incendio por el cual se le está imputando, no tenemos absolutamente ninguna duda de que no hubo participación del sistema eléctrico”.

Consultado respecto a la actuación del Fiscal Emiliano Arias durante la investigación, Rodrigo Castillo dijo que su intención no era personalizar la situación pero aún así indicó que “ no creemos que sea oportuno que se lleve adelante una investigación a través de la prensa, justamente lo que estamos señalando es que se investigue con seriedad, cumpliendo incluso con las mismas directrices que la Fiscalía Nacional establece sobre el tratamiento de los casos en la prensa y eso es algo que debe ser acatado no por un fiscal, sino que por todos los fiscales”, concluyó.

UNA CAZA DE BRUJAS DE TRABAJADORES CONTRATISTAS

Las compañías de transmisión y distribución de energía eléctrica, según Rodrigo Castillo se sienten alarmadas por estos días cuando sus trabajadores están siendo sindicados como los principales responsables de los mega incendios forestales que azotan al país. Respecto a los cuatro detenidos de Navidad, el ejecutivo subrayó que lo sucedido ahí fue “un accidente “ y que “ se habría producido un incendio y los contratistas habrían salido del lugar, no huyendo de la justicia sino que huyendo de las llamas y lo primero que habrían hecho es alertar a las autoridades respecto a la existencia de este incendio”.

Al mismo tiempo Castillo hizo duras acusaciones al actuar de la Fiscalía en Curepto, Región del Maule, donde afirmó que una cuadrilla de 7 trabajadores subcontratistas habían sido acusados injustamente “ a estos contratistas se les sindica también como que hubieran originado por una mala maniobra el fuego, en ese caso hemos sido categóricos que esos contratistas no estaban haciendo trabajos en esa zona, no habían hecho trabajos hacía muchos días, ellos circulaban cerca de la zona sin herramientas, observan el incendio, denuncian el incendio, se identifican y luego de una semana son buscados en sus trabajos y hogares sindicándose que ellos son autores del incendio, lo cual, de acuerdo a toda la información con que contamos es totalmente falso. (Además) ellos denuncian también haber sido presionados por funcionarios PDI para confesar eventos en que ellos no habrían participado”.

Por estas situaciones es que él director Ejecutivo del gremio de empresas eléctricas hizo un llamado a la cautela en el trabajo de las policías y la justicia “trabajadores que no habían participado de ningún modo de ningún evento ni siquiera cercano a la zona del incendio terminan siendo detenidos y acusados, por tanto creemos que evidentemente tenemos que poner una dosis de cordura a esta situación. Creemos que se deben investigar todos aquellos elementos que se requieran para establecer los hechos, pero al mismo tiempo eso debe hacerse de manera responsable de forma tal de no generar este tipo de prejuicios y llegar al extremo de detener un grupo de contratistas cuyo único pecado fue denunciar un incendio que estaban mirando”, sentenció Castillo