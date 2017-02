Gremios de la Salud rechazan concurso público para designar  nuevo director del Servicio de Salud

Trabajadores del Servicio de Salud y del Hospital Regional defendieron la gestión de los directores subrogantes en ambos organismos y exigieron al Gobierno que no realice nuevas designaciones cuando solo queda un año para que se acabe la administración Bachelet. Los dirigentes temen que se repitan las escenas de caos que dejó el año 2016.

Por: IRENE PADILLA A.

Durante la emergencia de los incendios, y cuando recién la región había sido declarada Zona Catástrofe, los Gremios de la Salud -que reúnen los trabajadores del Hospital Regional y de la Dirección del Servicio de Salud de O’Higgins- se enteraron con sorpresa y molestia que el Ministerio de Salud había dado inicio a un concurso público para designar un nuevo director para el Servicio de Salud O’Higgins.

Es por ello que tras amainar la emergencia y a través de una carta formal, los trabajadores expresaron su rechazo a la medida, aduciendo que la gestión de Gonzalo Urbina en la Dirección Subrogante del Servicio de Salud; y de Sergio Zamorano en la suplencia del Hospital Regional, ameritaban que se mantuvieran en sus cargos, especialmente tras la crisis profunda que se desencadenó durante el año 2016, cuando más de un centenar de médicos estuvieron a punto de renunciar. “Observamos que los nuevos directivos han restituido ambientes laborales favorables al quehacer sanitario-ambiental, en particular los directores del Servicio de Salud y del Hospital Regional quienes han actuado como equipo integrado y coherente en comunicación con los gremios de salud”, detalla la misiva enviada al gabinete de la Ministra Carmen Castillo. Al mismo tiempo, los Gremios destacaron el actuar de los directores durante los incendios forestales cuando la asistencia pública se vió enfrentada a cuadros clínicos simultáneos en 7 comunas de O’Higgins, subrayando el “liderazgo” con que organizó a sus equipos el Director (S) Gonzalo Urbina.

Finalmente los dirigentes de la Agrupación de Gremios de la Salud se quejaron por la forma y el momento en que se conoció que el Ministerio de Salud abría un nuevo concurso público indicando que “el día 20 de enero, es decir el día de al declaración de Zona de Catástrofe, se conoce el mail del Ministerio de Salud que llama a concurso para el cargo de Director de Servicio , con una prontitud no conocida por los Gremios de la Salud (…) por lo expuesto solicitamos su oportuna intervención para que se nos permita trabajar con estabilidad y tranquilidad sin alterar actuales liderazgos por un período prudente”, concluye la carta firmada el pasado 25 de enero

QUEREMOS TRABAJAR TRANQUILOS

De acuerdo a los antecedentes de la página web de Servicio Civil, efectivamente la postulación al cargo de Director del Servicio de Salud O’Higgins se encuentran abiertas hasta el lunes 6 de febrero. Olga Jiménez presidenta de la Fenats del Hospital Regional de Rancagua explica por qué se hace poco afortunada la designación de un nuevo director del SS O’Higgins en estos momentos. “Nosotros hemos estado en una situación muy inestable hace mucho tiempo, con directores subrogantes, y en el Hospital hemos tenido 4 directores en el último año, por eso considerando el trabajo que las actuales autoridades del Hospital y del Servicio de Salud han hecho específicamente en el tema de la catástrofe que hubo, y considerando también que este año hay elecciones presidenciales creemos que es poco prudente realizar un llamado a concurso a estas alturas, porque eso quiere decir que vamos a cambiar nuevamente de Director de Servicio de Salud y por ende vamos a cambiar de director del Hospital”.

Jiménez destacó que los últimos meses han sido un respiro para los trabajadores que enfrentaron un duro 2016 con el cambio de instalaciones del HRR, por ello mandaron esa misiva urgente a la ministra Carmen Castillo : “A la salud pública de la Sexta Región no se le esta dando estabilidad y eso es lo que nos preocupa enormemente, además que las autoridades actuales se han puesto la camiseta, han hecho gestión, han dado confiabilidad a la gente (…) nos imaginábamos que este año no habría concurso público porque si hay elecciones presidenciales con nuevas autoridades vuelven a cambiar los directores ; además la forma en que se hizo el llamado a concurso público fue poco serio porque no se le informó al Director Subrogante, él se enteró por terceras personas, a altas horas de la noche. Eso también es una falta de respeto con nuestras autoridades”.

Por último, respecto a las medidas que tomara la Agrupación de Gremios de la Salud, la dirigente de la Fenats recalcó que se mantendrán atentos a las medidas que tome el Minsal “estamos a la espera de que la Ministra nos responda la carta y hemos estado en conversaciones con diferentes parlamentarios porque creemos que ellos también son parte importante en esto, por lo menos los de la región, y que ellos puedan hacer presión también junto con nosotros. Aquí lo que queremos es trabajar tranquilos”, sentenció Olga Jiménez.