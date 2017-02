En la región 7  médicos saldrán del sistema de salud municipal tras no aprobar el Eunacom

Rengo sería la comuna más afectada con tres funcionarios menos, quienes deben dejar sus cargos el 14 de febrero. Solo a través de una solicitud a la Seremi de Salud, las cinco municipalidades involucradas podrían extender las labores de estos profesionales hasta abril próximo.



IRENE PADILLA



La Asociación Chilena de Municipalidades fue el organismo encargado de cruzar los datos y entregar las cifras regionales y comunales en cuanto al número de médicos extranjeros que reprobaron la prueba Eunacom de diciembre y que por ello deberían dejar el sistema de salud primario en martes 14 de febrero. Jaime Ahumada, secretario Técnico de la Comisión de Salud de la AchM, explica que los médicos que se verán obligados a dejar sus cargos son solo aquellos quienes fueron contratados hasta diciembre de 2014 “hay más médicos que reprobaron el examen por comuna,y también hay otros que no lo rindieron, pero son los médicos contratados hasta el año 2014, quienes son los que ya cumplieron con los plazos permitidos por el Ministerio de Salud para trabajar sin la prueba aprobada y que por lo tanto, deben dejar el sistema” afirmó.

Según los datos entregados a El Rancaguino, en el caso de la Sexta Región son siete los médicos generales que deberán abandonar sus funciones. De estos, 3 corresponden a la comuna de Rengo, mientras Codegua, Marchigue , Doñihue y Las Cabras tienen un profesional reprobado cada una. Nuestra región está en una situación similar a otras zonas del país en número de médicos, como Antofagasta ( 6), Iquique (5), o la provincia de Ñuble (9). Todas muy por debajo de los números críticos que marcan otras zonas como la Región Metropolitana donde 75 médicos generales deberán dejar postas y consultorios o Chiloé donde 26 médicos (la mitad de la dotación de la isla) tienen que salir de sus puestos de trabajo.

Consultado el municipio de Rengo, el más afectado del Libertador acerca de esta situación, se informó que los encargados del tema estaban de vacaciones por lo que aún no tendrían una posición oficial al respecto.



SE EXTIENDEN LOS PLAZOS

Los plazos para que los galenos dejen sus puestos de trabajo es el próximo 14 de febrero, sin embargo el Ministerio de Salud está intentando gestionar una extensión, pero ello quedará bajo la determinación de las respectivas seremias regionales, así lo explicó el ministro (s) de Salud, Jaime Burrows “lo que le hemos pedido al seremi de Salud es que analicen esta situación y si es que hay alguna situación que requiera continuidad del servicio, tal como ha señalado un dictamen de la Controlaría, es que ellos autoricen a estos médicos a quedarse al menos hasta abril”, cuando se espera que los municipios ya tengan un reemplazante para estos profesionales.

En el caso de O’Higgins, el jefe del Departamento Jurídico de la Seremia de Salud, Manuel Elizondo, afirmó que “la ley miscelánea que estableció un plazo de 2 años desde la publicación de la ley para que estos médicos trabajaran sin Eunacom, vence el 14 de febrero. Esos médicos, que es un grupo yo diría que reducido de profesionales, de acuerdo a lo que dice la ley deberían salir del sistema . Pero se ha hecho una interpretación por parte del Ministerio en el sentido de que a estos médicos podrían extendérseles un tanto el periodo, considerando que por ejemplo su Eunacom este en trámite, que ellos hayan aprobado la parte teórica y estén a la espera de la parte práctica de la prueba, en esa situación podría analizarse, dependiendo también de la necesidad que tenga la municipalidad”.

El encargado del Departamento Jurídico, agregó que otra causal especial a considerar es que el médico realice sus funciones en zonas apartadas “ hay lugares en que hay médicos bajo esa situación, por ejemplo si hay un médico en la lista en Las Cabras que se esté desempeñando en una posta alejada del centro urbano puede analizarse esa circunstancia”, aun así Elizondo deja en claro que la decisión final será del seremi Eduardo Peñaloza.“Es facultad de él acoger la solicitud o rechazarla y eso depende de los antecedentes que las municipalidades le presenten”, sentenció.



Médicos venezolanos: Es un atentado a la dignidad de esos profesionales

Juan Carlos Riera , vocero de la Asociación de Médicos Venezolanos en Chile afirmó que este gremio no está al margen de esta situación que consideró humillante para quienes ya llevan dos años ejerciendo la profesión en los lugares más pobres del país : “ Es vergonzoso, ya que es un atentado no solo a la dignidad de esos profesionales de la salud que ya han atendido a muchos pacientes y han ejercido constantemente. Más allá de su nacionalidad. Es un acto discriminatorio y de mera instrumentalización. Si el examen es tan infalible, ¿por qué quienes reprobaron podrán seguir atendiendo pacientes en el sector público hasta abril? Creemos que las medidas que se deben tomar tendrían que ir por otra línea”.

Asimismo aseveró que la salida de decenas de médicos del sistema municipal el próximo martes es una pésima señal para la salud primaria. “Estamos frente a una tensa calma; esto es como un enjambre sísmico en que se produce un periodo de silencio y luego viene el gran terremoto. Para los médicos que debían dejar el cargo el próximo martes es un alivio temporal, pero no es la solución al problema”.