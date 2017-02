Los perros de nadie: Animalistas denuncian un centro de abandono en pleno límite regional

En la Cuesta Chada y a la vista de transeúntes y conductores, decenas de perros son abandonados cada semana en un mirador. Un grupo de vecinos de la Región Metropolitana y la Sexta se han organizado para ayudarlos y sacarlos del botadero, pero solo piden a los municipios involucrados, Mostazal y Paine, que de una vez por todas, el lugar de abandono sea clausurado.

IRENE PADILLA A.

El abandono de perros es un drama que se vive a diario y con el cual todas las comunas del país tienen que lidiar, pero qué pasa cuando ese sitio está en pleno límite entre dos regiones.

Eso sucede hoy en la Cuesta Chada , el camino alternativo que une la Región de O’Higgins con Santiago a través de San Francisco de Mostazal.

En un mirador, en pleno límite de Mostazal con Paine hoy se encuentra un verdadero campamento de perros, un lugar en el cual cada semana, y a vista y paciencia de vecinos, transeúntes y conductores son abandonados decenas de canes. Cachorros, perros viejos, perros enfermos, perras preñadas e incluso perros atropellados son lanzados en ese lugar por inescrupulosos. Fabián Vásquez es un joven transeúnte quien junto a un grupo de animalistas de ambas regiones que han sido testigos de estos hechos se han preocupado de dar una vida un poco más digna a los animales que son dejados allí a su suerte.

“Yo llevo pasando cinco años por acá y siempre es lo mismo, nosotros nos esforzamos por buscarles hogares de adopción y nuevamente abandonan perritos en este lugar. Aquí la gente deja de todo, muchos perros enfermos, perritas preñadas con sus cachorros, perros viejos, y junto al grupo que nos dedicamos a su cuidado pasamos al menos una vez al día a darles comida y verlos como están”.

Fabián cuenta que el lugar es un mirador de la Cuesta Chada y que eso facilita que las personas abandonen ahí a los animales “ aquí no solo vienen a botar perros, también vienen a emborracharse , incluso una vez incendiaron una de las casas que les habíamos hecho a los perritos y amarraron una de las perras para matarla calcinada”.

El joven animalista cuenta que la gota que rebasó el vaso se dió la semana pasada, cuando el recinto estaba con 8 perros , a los cuales llevarían a un refugio costeado por ellos mismos en Rancagua, sin embargo en solo una semana 15 perros más fueron abandonados en el lugar. “Nosotros hace un tiempo conseguimos un terreno en Rancagua y en nuestras horas libres lo cerramos y lo tenemos listo para trasladar los animalitos que quedaban que eran 8, incluso habíamos esterilizado a las perras, estaba todo listo, y de un día para otro nuevamente la gente fue a botar perritos, incluso un montón de cachorros. Nosotros costeamos el alimento, las esterilizaciones, pero ya necesitamos que de una vez las municipalidades de Paine o de Mostazal se hagan cargo de este tema, y cierren ese lugar para que la gente no abandone más perros”.

Fabián Vásquez indica que hace unos meses una de las jóvenes del grupo animalista visitó ambos municipios “ y de uno la mandaron al otro, de Mostazal a Paine y de Paine a Mostazal. Nosotros nos hemos hecho cargo de todos estos animalitos y ambos municipios que tienen recursos, ni siquiera han sido capaces de ayudarnos con esterilizaciones para las hembras y el cierre definitivo de este lugar. Una vez más nosotros nos haremos cargo de los perritos abandonados, pero esperamos que las municipalidades que están en el límite también hagan su parte”.

Finalmente Vásquez solicitó a quienes quieran ayudar a estos animales abandonados a contactarse con él para donativos, especialmente de alimento “más que dinero necesitamos alimento, como son tantos un saco de comida les dura poco , así que le pedimos a la gente de Santiago y de O’Higgins que ayuden a estos perritos que no tienen la culpa de nada”. La ayuda se puede canalizar a través del número WhatsApp +569-75969944.