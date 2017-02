Panoramas Culturales

Por Marcela Catalán

Sun Monticello

Este fin de semana, el Centro de Eventos del casino presentará dos tremendos espectáculos. Y es que hoy, el dúo español Ella Baila Sola revivirá sus más recordadas composiciones románticas, entre las que se cuentan “Amores de barra”, “Cómo repartimos los amigos”, “Lo echamos a suertes”, “Despídete” y “Por ti”. En cuanto al sábado 11, el español ha alistado un show especial para estas fechas, a vísperas de festejar el Día de los Enamorados. Así, el hombre detrás de “Gavilán o paloma” y “En el fondo de tu alma”, deleitará a los presentes.



Teatro en Pichilemu

Continúa la vigésimo séptima temporada de Teatro de Verano en Pichilemu, en un evento organizado por la Casa del Arte. ¿Qué le depara próximamente la cartelera? Desde el 10 al domingo 12 de febrero, es momento de reencontrarse con un clásico de las tablas a nivel mundial, pero esta vez llevado al campo chileno. Ésa es la propuesta de “La fierecilla domá”, con la cual el público conocerá los enredos causados por una jovencita que desea casarse, aunque no puede hacerlo hasta que su salvaje hermana contraiga matrimonio, si es que no espanta antes a su pretendiente. Y desde el lunes 13 al jueves 16 de febrero, la cita es con “Amor que me hiciste mal y sin embargo te quiero”, donde un jubilado por fin persigue su sueño de convertirse en cantante de tangos. Esto, mientras sostiene un amorío con una bella mujer. Anímese y disfrute con estas dos obras, a las 22 horas en la Pista Municipal, en Avenida Ortúzar.



Exhibición Documental

Este viernes 10 de febrero, a las 20 horas, la invitación es a ver un documental en el Centro Cultural Libertar, ubicado en Calderón N°97, en la Población Óscar Castro de Rancagua. En la oportunidad será exhibido el filme “Profetas del exceso”, el cual narra de qué forma se instaló el modelo neoliberal en Chile durante cuatro décadas de constante y aguda profundización. La película fue realizada por Diego Marín Verdugo, quien invita a ejercitar la memoria e imaginar el futuro justo y digno que el país merece. La asistencia es con un aporte voluntario.



Teatro Regional

Este sábado 11 de febrero a las 20:30 horas, usted tiene una cita con “Celos”. El montaje está basado en la obra de Georges Feydeau, en una adaptación realizada por Rolando Valenzuela y que cuenta con su actuación junto a Carla Jara. Enredos, contingencia y controversia entre la visión femenina y masculina, donde el amor y el odio proporcionan los matices en la compleja relación de la pareja, son los ingredientes de esta inteligente comedia, donde hay ingenio y reflexión.

En tanto, el 14 de febrero a las 20:30 horas, celebre el Día de los Enamorados junto a “Beatlemania en concierto”, ocasión en la que podrá escuchar sólo temas románticos de los ingleses.



Museo Regional

Dos nuevas exposiciones temporales esperan a los fanáticos del Museo Regional, con entrada liberada. “Mata ki te rangi, ojos que miran el cielo”, es el nombre de la exhibición sobre la historia, cultura y artesanía de Rapa Nui, la cual estará abierta al público hasta el 28 de este mes. La otra muestra es “Milenaria”, la que reúne artesanía textil y de objetos del pueblo Mapuche. Dicha propuesta puede ser visitada durante todo febrero.



Casa de la Cultura:

En el marco de una alianza entre la Municipalidad de Rancagua y Fundación Teatro a Mil, la Casa de la Cultura ofrece una exposición del artista haitiano Edouard Duval-Carrié. “Paisajes Imaginados” es el nombre de la muestra que estará hasta el 30 de marzo en el espacio, reuniendo pinturas, grabados, instalaciones y esculturas sobre cómo el Caribe es visto como un paraíso tropical, ocultando las disparidades económicas y sociales existentes allí, además de dar cuenta del sincretismo religioso y social del país del autor.



Picnic, Música en el Parque

Movimiento Original Crew, 8 Monkeys, Jimmy Rivas y Tróstrigo llegan este domingo 12 de febrero hasta el Parque Comunal, para hacer disfrutar con los mejores sonidos en el marco de Picnic, Música en el Parque. La cita es a las 18:30 horas, con entrada liberada. ¡No se lo pierda, en el lugar estarán los mejores foodtrucks para brindar las más ricas exquisiteces!