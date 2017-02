Confirman internación provisoria para menor acusado del crimen de Joaquín Fernández

La defensa del menor de 16 años aduce que se trató de una riña, donde este se vio sobrepasado, lo que motivó que sacara un arma cortante para defenderse.

Fernando Ávila Figueroa

Fotos: Marco Lara



Joaquín Fernández Cáceres, de 18 años, murió el pasado 7 de septiembre del año 2016 en Rancagua, tras ser apuñalado por un menor de 16 años que intentó robarle su celular en la intersección de Las Torres con Cachapoal. El Ministerio Público investiga un robo con homicidio que tiene al supuesto autor del hecho, un menor de 16 años, con internación provisoria en un centro del Sename, medidas cautelares que fueron revisadas la mañana de ayer viernes en el Ministerio Público.

Esta muerte ha provocado gran impacto en la Región de O’Higgins, pero también en el país, ya que se ha creado un verdadero movimiento social Justicia Para Joaquín, lo que ha permitido que la familia del joven mantenga el caso actualizado, así como han logrado reunir más 173 mil firmas que piden quelas penas para los menores de edad que cometan delitos tan graves como el homicidio sean más firmes, asemejándose a las penas que enfrentan los adultos.

La mañana de ayer viernes familiares y amigos de Joaquín, como del menor imputado de 16 años se encontraron en el Tribunal de Garantía de Rancagua, un ambiente tenso, pero donde no se cruzaron palabras. Fueron los familiares del joven imputado quienes no quisieron entregar su versión de los hechos, prefiriendo atenerse a lo que dictara el Tribunal.

Cabe recordar que la Intendencia de O’Higgins, en representación de la familia de Joaquín, a través de la asesoría técnica del Centro de Atención de Víctimas de Delitos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (CAVD), también tomó un rol protagónico en la investigación de este caso al haber interpuesto una querella criminal en contra del responsable.

En la revisión de las cautelares, se indicó que el menor de 16 años se encuentra en internación provisoria, y se lo investiga por el delito de robo con homicidio. Su defensa adujo que se trató de una pelea donde el menor de edad se ve superado, por lo que sustrae un cuchillo y provoca la fatal herida. De acuerdo a testigos señalados por el defensor se trató de una riña, así como la especie (celular), fue encontrada en posesión de la víctima, no pudiendo confirmar, según la defensa, que el celular se encontraba en la mano de Joaquín y con una aplicación abierta determinada.

Por su parte, el Ministerio Público, se opuso a esta tesis, ya que lo calificó como robo con homicidio, con arma blanca penetrante, donde Joaquín opone resistencia al robo y es atacado. Aducen que hay testigos protegidos que indican que el imputado se movilizaba en bicicleta en la cual huye luego de provocar una herida cortante en la zona del tórax, a la altura del corazón. Es por ello que la Fiscalía pidió no modificar la internación provisoria por peligro de fuga, así como por lo antecedentes por hurto que mantiene el menor.

Fue así como se determinó que no han variado las circunstancias que se presentaron al inicio de la investigación por lo que las medidas antes mencionadas se mantuvieron.

El Defensor Penal Público, Rodrigo Cabezas Droguet, planteó que no se acredita por ahora que se haya intentado sustraer una especie a la víctima, ya que eventualmente se trató de una pelea con resultado fatal, pero en ningún caso existen elementos que den cuenta de un eventual o intento de sustracción a la especie por parte de su representado.

Agregó que está acreditado que la especie (celular), se encontraba en poder de la víctima, específicamente entre sus vestimentas, por lo que solicitaban al Tribunal que se sustituyera la medida cautelar de internación provisoria por otra ambulatoria, esto mientras dure la investigación.

En tanto, la Fiscal (s), Javiera Oro Villalón, manifestó su conformidad con lo que determinó el Tribunal, ya que se tuvo en cuenta los antecedentes que como Fiscalía pudieron mostrar en la audiencia, los que han ido tomando consolidación con otros antecedentes que poseen en la carpeta de investigación. Añadió que existen testigos protegidos que habrían presenciado el intento de robo, y luego la agresión, situación que hace que el imputado al ser menor de edad arriesgue una pena efectiva máxima de 10 años.



APOYO A LA CAUSA

En las afueras del Tribunal cerca de cuarenta personas adherentes a la causa, Justicia Para Joaquín, con globos, pancartas y fotografías del joven de 18 años esperaban el resultado de audiencia. Conversamos con Dayan Aranda Gutiérrez, coordinadora y voluntaria del grupo facebook, Justicia Para Joaquín, quien adujo que son más de 173 mil personas las que apoyan esta causa, esto a través de su firma.

Dio a conocer que la campaña se divide en tres etapas. La primera ligada al sentimentalismo, la rabia y pena por la muerte de Joaquín. Luego comenzó la etapa de organización, convocando a gente, y recolectar firmas. En la tercera etapa apoyan a la familia Fernández Cáceres, y la modificación de la ley procesal penal 20.084, artículo 21, para que los menores de 16 y 17 años puedan asumir su responsabilidad penal y que estén en condiciones de enfrentar a la justicia. Si bien en la actualidad son imputables, las penas son menores a las que recibe un mayor de edad.

Recordó que Joaquín era un joven muy talentoso, ya que estudiaba teatro, bailaba desde pequeño, dibujaba, tocaba trompeta e incluso quería dedicarse a estudiar una carrera informática para enfocarla desde el área artística.

Para el padre de Joaquín, Gabriel Fernández Sepúlveda, el apoyo que tiene este caso en todo el país, es debido a que representan a muchas familias que han sufrido situaciones como la que les tocó vivir, creyendo que se está en presencia de un problema nacional, donde a ellos les tocó ser protagonista en una fecha determinada, y donde autoridades y gobernantes no han propuesto nada para solucionar la problemática.

Tras la resolución del Tribunal, Gabriel Fernández, no ocultó su satisfacción, indicando que se actuó de acuerdo a la ley, ya que los argumentos fueron contundentes. “Quedamos conformes como familia y vamos a seguir en lo nuestro como movimiento social, ya que esto se tiene que transformar en una posibilidad para que nuestra sociedad pueda enmendar un rumbo que hasta el momento nosotros lo vemos muy preocupante”, dijo el padre de Joaquín.

También estuvo presente la madre de Joaquín, Leticia Cáceres Alarcón, quien agradeció el apoyo que han tenido a través de las redes sociales, así como a sus amigos que se acercaron ayer viernes al Tribunal. Cree que si este caso se ha ido masificado es debido a que la gente está haciendo consciencia, escuchando lo que se necesita como sociedad para terminar con la impunidad de los delincuentes menores de edad.