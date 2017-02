Presidente del Core: El Teatro Regional “debiera tener una organización propia, no dependiente del municipio”

Tras las supuestas irregularidades destapadas en el recinto, la autoridad se muestra a favor de que el espacio no siga siendo administrado por la Corporación de la Cultura y las Artes de Rancagua. A su juicio, su directorio “falló en todos los controles”. De aquello sólo excluye al intendente Pablo Silva. Por otro lado, la Comisión de Cultura del Core suspendió hasta marzo su sesión sobre el tema.



Marcela Catalán



A principios de este año, el intendente Pablo Silva acudió a Fiscalía para solicitar la apertura de una investigación sobre presuntas irregularidades ocurridas en el Teatro Regional. La noticia surgía luego de que se comunicara la renuncia del director ejecutivo, Marcelo Vidal, supuestamente para dedicarse a proyectos personales. Hoy, el ente persecutor lleva a cabo pericias para saber si hay hechos constitutivos de delito.

Consultado acerca de su posición en el tema, Fernando Verdugo, presidente del Consejo Regional, instancia que en 2016 se debería haber integrado al directorio que maneja el recinto, sentencia que ésta “es una buena oportunidad para revisar de manera profunda la institucionalidad” del espacio, porque éste “no puede ser el teatro de Rancagua o de su alcalde”. Según enfatiza, su opinión no obedece a los últimos hechos conocidos, sino a que las dependencias pertenecen a todo O’Higgins.

En ese sentido, aunque la autoridad reconoce el alto nivel de la programación levantada por Vidal, asegura que “había una debilidad institucional que hoy ha quedado en evidencia”. Ante el actual escenario, aboga en pro de que “otros actores puedan ingresar a la administración”, porque “las cualidades del directorio no fueron suficientes para poder contener o dar respuesta a los desafíos que plantea” la gestión de dicho lugar. “Falló con todos los controles”, esgrime.

Respecto a si esta responsabilidad incluye a Pablo Silva, Verdugo lo descarta. De ahí que se remontara a enero de 2016, momento en que se anunció tanto su integración, como presidente del Core, y la del entonces intendente Juan Ramón Godoy. “Cuando él se fue (del cargo), se intentó oficializar esta participación en una reunión en el Core”, sostiene. Sin embargo, añade que Silva sólo fue llamado a una junta del directorio. “En el caso nuestro, nunca fuimos convocados”, subraya.

“Esta falla (en los controles) excluye por completo al intendente de hoy; es imposible que una figura, que no estaba en el funcionamiento del directorio, tenga responsabilidad porque estuvo en la última junta, cuando se oficializa su ingreso y se encuentra con esta sorpresa”, recalca.

En cuanto a si la Corporación de la Cultura y las Artes debiera seguir administrando el teatro, Verdugo se pronuncia en contra de que la gestión del espacio continúe en poder de la misma instancia. “El recinto debiera tener una organización propia, no dependiente del municipio local. Tampoco debiera tener otros eventos o giros. Debe poseer un directorio dedicado sólo a ello y con ese carácter, regional. Esta discusión está circunscrita al marco con el cual se entregó el espacio a la municipalidad, durante el gobierno pasado, en unas condiciones impresionantemente laxas. ¿Dónde debe darse este debate? No tengo la respuesta, pero debe surgir desde la decencia política”, critica.

No obstante, la autoridad manifiesta que un cambio de administración no garantiza la no ocurrencia de un nuevo escándalo. “No asegura nada, pero queremos que se dé la discusión respecto a cómo convertir este teatro en uno regional”.



SUSPENDIDA COMISIÓN DE CULTURA DEL CONSEJO REGIONAL

Durante la tercera semana de enero, la Comisión de Cultura del Consejo Regional sesionó para abordar la situación del Teatro Regional de Rancagua. En dicha oportunidad, la instancia comunicó que se reuniría otra vez para tratar las supuestas irregularidades ocurridas en el recinto, por lo que llamaría a asistir al alcalde de la ciudad, Eduardo Soto, como también al directorio que administra el espacio. En la actualidad, éste es presidido por el edil, teniendo como director secretario general a Mauricio Astudillo. José Pablo Domínguez ocupa el cargo de director tesorero, mientras Valentina Santelices y Pablo Silva son directores. Este último se habría integrado recientemente a la mesa, de manera oficial.

Según indicó hace varios días el presidente de la Comisión de Cultura del Core, Felipe García-Huidobro, la sesión fue pospuesta para marzo. Lo anterior, pues en las últimas semanas debieron concentrarse en los incendios forestales que afectaron la zona, además de que esta semana comenzaba el receso de verano de los consejeros. El vicepresidente de la instancia, Juan Pablo Díaz, confirmó la situación, agregando que vuelven la última semana del presente mes, en vista de que también tomaron vacaciones los funcionarios del organismo.

En palabras de Fernando Verdugo, la postergación de la cita originó una larga discusión, aunque aclara que los recesos se llevan a cabo “desde que el Gobierno Regional es Gobierno Regional