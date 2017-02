Lentamente comienza la reconstrucción de 78 casas destruidas por el megaincendio forestal de enero

Unas son mediaguas, otras son viviendas de acero y paneles térmicos, pero todas cumplen un mismo fin: ayudar a las familias de O’Higgins que perdieron su vivienda por el fuego. Por su parte el Gobierno se prepara para entregar subsidios a la vivienda para los afectados, lo que no esta exento de problemas por la falta de títulos de dominio y la necesidad de que la nueva infraestructura se instale en un lugar seguro ante nuevos siniestros.



IRENE PADILLA A.



Hace una semana los incendios que destruyeron miles de hectáreas de la Región por fin se extinguieron. Y con ello viene una segunda etapa, más engorrosa y más difícil que tiene relación con al reconstrucción de las viviendas consumidas por el fuego. Según la Intendencia de O’Higgins la cifra definitiva de viviendas consumidas por la llamas son 78, que se reparten en 8 comunas de Colchagua y Cardenal Caro, lo que dejó a 172 personas sin un hogar

Tras el fin de los incendios, diversos operativos a cargo de los municipios, y de instituciones como el Hogar de Cristo y Fundación Techo se han puesto manos a la obra para entregar una vivienda de emergencia digna a los damnificados. El trabajo partió por la limpieza de las zonas, el retiro de escombros que permite levantar una nueva vivienda de emergencia. En cuanto a los tipos de estructura que se están instalando, estas varían. En el caso de Santa Cruz, por ejemplo, el municipio decidió entregar viviendas prefabricadas, antisismicas de acero y termopanel. El alcalde de esa comuna William Arévalo indica que la construcción de estas casas se hizo en coordinación con entidades privadas con las cuales se gestionó la ayuda a través de la Fundación Se Puede: “Como municipalidad decidimos entregarle a nuestra gente viviendas de altísima calidad, definitivas y dignas. Nuestras familias damnificadas recibirán en un mes las llaves de su casa, que tendrá cierre, jardines, muebles, y todo gracias a la ayuda de privados”. Para Arévalo, con estas cuatro viviendas la municipalidad quiso marcar un precedente, ya que la calidad de estas permitirá que quede en manos de los afectados la decisión de postular o no a un subsidio del Estado, y no que sea una obligación esperarlo, como sucedió tras el terremoto de 2010. “Ellos de ninguna forma se verán obligados a esperar un subsidio habitacional para tener una casa de buena calidad, eso ya lo tienen, y esto ayuda también al Estado porque les dará la posibilidad de llegar a más gente a través de sus viviendas sociales”, explica el alcalde Arévalo.

En el caso de Pumanque , en esa comuna fueron 23 las viviendas destruidas por el incendio, y mientras la maquinaria pesada está removiendo los restos que quedaron de las casas quemadas, dos estructuras ya están levantándose. Ambas están a 13 kilómetros del centro de Pumanque, en San Antonio de Nilahue donde habita Sulema Cornejo, una de las damnificadas pumanquinas por el incendio. El sector en que ella vive fue precisamente donde comenzó el megasiniestro “el viento ese día era infernal y trajo todo el fuego para acá. A mí me sacaron los bomberos, quizás si no me hubieran sacado habría salvado mi casa, porque tenía agua para protegerla, y tenía harto patio para salvarme, pero bueno uno nunca sabe”.

Hoy en el patio de Sulema ya se levanta la vivienda de emergencia con la cual espera comenzar la reconstrucción de su casa definitiva para las seis personas que conforman su familia “ de la municipalidad nos llegó toda la ayuda, el alcalde ha venido incluso los domingos a ver cómo estamos, y también la asistente social, lo que pasa es que fui la primera que me quemé y todos se enfocaron en mi después empezó el incendio grande. Con esta casa aguanto el invierno, pero voy a seguir agrandando, todo lo que era mi casa lo había hecho yo con mi trabajo, y para el terremoto no toque casa, así que espero que esta vez todo salga más rápido”.

Unos kilómetros más a la costa en la comuna de Marchigue, su alcalde Héctor Flores entrega detalles de la reconstrucción que ya se ejecuta en esa comuna “aquí hay 18 casas que se tienen que reconstruir, hay 10 familias a las cuales ya les armamos una casa de emergencia (mediagua), que ya están habilitadas cada una con un kit del Hogar de Cristo, forradas y habitables. Además la municipalidad de Mostazal nos da la posibilidad para 12 familias de armar una cocina con baño con ducha”.

El edil indica que la vivienda definitiva para sus vecinos será un proceso más lento. Ello porque muchas de las familias afectadas vivían históricamente dentro de fundos por lo que no son propietarias de los terrenos que habitan “ a través de Serviu se está viendo la posibilidad de que se les entregue una casa definitiva, pero ese será un proceso largo porque muchos de estos vecinos tienen problemas de dominio con las propiedades , son 10 personas las que tienen problemas de dominio”, concluye el edil.

LA ENGORROSA VIVIENDA DEFINITIVA

Hace algunos días la Presidenta Michelle Bachelet decidió designar al subsecretario de Obras Públicas, Sergio Galilea como encargado de la reconstrucción de los incendios. La pregunta que se presenta de inmediato es cuál será la celeridad con que se entregarán las viviendas cuando aún hay damnificados de otras catástrofes, como terremotos, aluviones e incendios, que están esperando viviendas definitivas.

En la región del Biobio el delegado presidencial se refirió por primera vez a los plazos con que está trabajando el Gobierno en este momento “nosotros sí esperamos que el 21 de mayo tengamos un avance sustantivo en el proceso reconstructivo, que el 18 de septiembre tengamos otro hito y que al final del año podamos decir ‘mire, acá hay un porcentaje muy importante de las viviendas, 60 a 70 por ciento de las viviendas'”.

Por su parte Paula Narváez, ministra vocera de Gobierno afirmó que “lo que estamos haciendo es responder en la medida de nuestras posibilidades como país. Con este bono de enseres, con el bono de acogida o de habitabilidad que se ha señalado, porque sabemos que las soluciones habitacionales son de más largo plazo. Nosotros quisiéramos poder parar una vivienda ‘así’, en un abrir y cerrar de ojos, pero las viviendas se demoran”.

Uno de los item que complementarán la construcción de viviendas definitivas será la construcción de cortafuegos que eviten se repita las imágenes de enero pasado. Las familias damnificadas seguirán viviendo en medio del bosque y por ello el MOP pretende poner en marcha estas obras que propendan a dar seguridad a las viviendas reconstruidas. “ Primero se deben identificar los lugares de cortafuego para actividades productivas, cuyo cuidado estaría en manos de los empresarios- dijo Sergio Galilea- luego, están aquellos que buscan separar a una ciudad o zona poblada, que podrían tener a cargo los municipios y por último están cortafuegos que forman parte de los circuitos camineros de nuestros programas de caminos básicos”.

Por su parte el Ministerio de Vivienda ya posee una carta de subsidios que serán utilizados para ayudar a los damnificados por los incendios: el subsidio de Banco de Materiales, que cubre el costo de materiales de aquellas viviendas que no sufrieron daños estructurales; el subsidio Protección del Patrimonio Familiar dirigido a aquellas viviendas que, si bien tienen un daño mayor, su estructura es aún recuperable: el subsidio para Sectores Medios, beneficio estatal que permite optar a un apoyo económico para la adquisición de una vivienda nueva o usada, en sector rural o urbano y el programa de Habitabilidad Rural , el cual permite mejorar las condiciones de habitabilidad de familias que viven en zonas rurales y localidades urbanas de menos de 5.000 habitantes.