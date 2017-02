Incendio de pastizales amenazó seriamente a edifico universitario en Rengo

Fernando Ávila Figueroa



La columna de humo podía ser vista desde diferentes sectores de la comuna, lo que hacía pensar que se trataba de un incendio se proporciones. Efectivamente gran cantidad de pastizal se estaba quemando en el sector de El Chapetón, predio donde se encuentra emplazado el edificio que pretender ser sede universitaria en esta comuna.

La situación se fue agravando con el paso de los minutos, ya que el fuego avanzó con rapidez y estuvo a poco de afectar las dependencias del edificio. Bomberos de Rengo, Pelequén y Rosario trabajaban en la emergencia, los que lograron que las llamas no alcanzaran las dependencias del edifico.

Al lugar también acudió personal de la Cuarta Comisaría de Rengo, quienes al llegar se percataron que Bomberos de la Primera y Segunda Compañías de esta comuna, con 14 voluntarios trabajaban en el lugar, con la finalidad de controlar y extinguir el fuego.

Se informó que se vieron afectadas más de dos hectáreas de pastizal y matorrales, mientras que Fiscal de turno instruyó diligencias y trabajos por parte de la Sección de Investigación Policial, además de remitir los antecedentes del hecho a la Fiscalía Local de Rengo, y la presencia de personal de LABOCAR. No se registraron personas lesionadas ni viviendas dañadas, controlándose la situación en su totalidad a eso de las 21:00 horas del martes, no presentando ningún foco activo.



TRABAJOS DE LIMPIEZA

El alcalde de la comuna de Rengo, Carlos Soto, indicó que la responsabilidad de la mantención del edifico es del Gobierno Regional, y en la práctica existe una empresa a la que se le cancela para que realice este trabajo. Debido a la gran cantidad de pasto seco sumado a la alta temperatura, según el alcalde se está propenso a que ocurran este tipo de hechos, donde esta vez afortunadamente no se tuvo que lamentar una situación, lo que según el alcalde, hubiese sido una tragedia para el proyecto universitario en Rengo.

La autoridad cree que de esta experiencia se debe aprender, por lo que se deben tomar todos los resguardos necesarios, limpiando el predio con el fin de que no vuelva a crecer tanta cantidad de pasto. Agradeció la intervención de Bomberos y funcionarios municipales que lograron controlar la emergencia, recalcando que este edificio sigue siendo parte fundamental para el proyecto universitario en Rengo, pese a que manejan otras alternativas, como un segundo terreno que se ubica a un costado de la escuela El Naranjal, sin ningún costo para el Gobierno Regional y para la Universidad.

Este terreno sería para complementar el funcionamiento de la Universidad en Rengo, temas que según el alcalde fueron conversados con su Rector, faltando una reunión que debiese concretarse la última semana del mes de marzo entre el Intendente, el Rector y el alcalde de Rengo.

Carlos Soto añadió que pese a que la mantención del edificio no les corresponde, siempre están dispuestos a colaborar, limpiando el terreno con maquinaria propia, tema que debiese concretase en los próximos días previa autorización del Gobierno Regional, y así evitar una emergencia de este tipo. Agregó que el edificio no sufrió ningún daño estructural, enfatizando que el área afectada fue el entorno.