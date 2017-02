CONAF conmemora Día Nacional del Brigadista en Machalí

En dependencias de la Central de Operaciones, Peumo 1, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) conmemoró el Día Nacional del Brigadista Forestal, instancia donde autoridades reconocieron la labor de estos trabajadores en el combate del fuego y la protección de la flora y fauna existentes en la zona.

El intendente regional, Pablo Silva, manifestó que “este es un día especial de agradecimiento a los brigadistas forestales que hacen una labor fundamental y excepcional, arriesgando sus vidas protegiendo nuestros bosques y muchas veces viviendas de la gente del mundo rural (…) la verdad uno debe contar las hectáreas que no se quemaron; los muertos que no hubieron y las casas que no se calcinaron, porque éste fue uno de los incendios más grandes en la historia de Chile y si bien fueron muchas hectáreas, la afectación de viviendas fue menor , no lamentándose pérdidas de vidas humanas”.

En este sentido, el director regional de CONAF, Pablo Lobos, señaló que “queremos hacer un reconocimiento a estas personas, ya que son ellos quienes son la columna vertebral del combate contra los incendios forestales. Son ellos en definitiva quienes apagan los siniestros, con ayuda de brigadas del Ejército, Bomberos y otras instituciones públicas. Son quienes están en primera línea, quienes luchan contra el fuego, por tanto es gratificante estar reconociendo la abnegada y riesgosa labor que ellos han ejecutado y estarán ejecutando durante toda la temporada para proteger la comunidad y los bosques de nuestro país”.

Por su parte, el presidente del Sindicato de Brigadistas Forestales CONAF Región de O’Higgins, Nelson Gómez, señaló que “como representante de los brigadistas de la región, me siento muy orgulloso y contento por toda la labor que han desempeñado y todo el esfuerzo que ellos les han puesto para el combate de los incendios que han afectado nuestra región y parte de las del sur. Para nosotros celebrar el Día del Brigadista Forestal es muy importante, para que se sepa quiénes somos nosotros y cuál es la función nuestra, que es combatir los incendios forestales. Juntamente con esto, valoramos el apoyo de otros organismos en el combate de incendios, porque sin ellos sería más difícil”.

Cabe destacar que la instancia coincide con el levantamiento del Estado de Excepción Constitucional, dado que la región fue decretada así por los grandes incendios que afectaron la zona. En este marco, el Ejército asumió un rol protagónico en la estrategia de combate al fuego, por lo que hoy el General Gustavo Núñez valoró la labor de los combatientes y expresó que “quiero hacer un especial reconocimiento a los brigadistas de CONAF, por el trabajo de ellos, que están en primera línea, junto con agradecer a la Corporación, porque CONAF es quien forma nuestras brigadas forestales, por tanto es muy importante la labor que cumple la corporación y el Ejército también se la reconoce”, manifestó.

En la ocasión asistieron brigadistas de las bases Peumo 5, ubicada en la localidad de Rosario, en Rengo; Peumo 12 de la localidad de Cauquenes, en Requinoa y Peumo 14 de la localidad de Cipreses ubicada en Machalí, en representación de alrededor de 200 brigadistas forestales de toda la región al servicio del país, donde además de reconocer la labor del combatiente se recordó a los 67 mártires de la institución de nivel nacional, tres de ellos en los últimos incendios forestales en la Región del Maule y a los brigadistas que han perdido la vida en O’Higgins.

Finalmente las actividades del día cesaron luego de la realización de una ceremonia ecuménica en Pumanque en honor a los brigadistas forestales caídos en combate, luego de una jornada de visita de autoridades de CONAF por bases de brigadas.