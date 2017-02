Por fin: SAR oriente abrió sus puertas a la comunidad

El establecimiento de salud ubicado en la zona Oriente de Rancagua atenderá 24 horas, y sus instalaciones de última generación permitirán descongestionar la urgencia del Hospital Regional. Xavier Barzallo, director del establecimiento recorrió las instalaciones junto a El Rancaguino, entregando detalles del recinto que será capaz de atender más de 300 pacientes en una jornada peak.



IRENE PADILLA

FOTO: HECTOR VARGAS



Fue el 28 de mayo de 2014 cuando la Presidenta Michelle Bachelet anunció la creación de 32 Servicios de Urgencia de Alta Resolución (SAR) a lo largo del país, uno de los cuales quedaría en la comuna de Rancagua. Hoy casi tres años años después, los primeros pacientes hicieron ingreso a este nuevo establecimiento de última generación que tiene en sus manos la difícil tarea de descongestionar la Urgencia del Hospital Regional de Rancagua.

Xavier Barzallo es médico, especialista en Urgencias, y director del SAR Oriente de Rancagua, quien con suma diligencia atendió al equipo de Diario El Rancaguino que llegó temprano este martes a conocer el nuevo recinto y sus primeros pacientes. Barzallo asumió el 1 de enero pasado con la misión no menor de poner en funcionamiento este dispositivo de salud que pretende ser uno de los más eficaces de la capital regional. “Nuestra atención es 24 horas, todos los días del año. Ahora estamos en un periodo de marcha blanca de tres semanas y el objetivo es atender especialmente todos los pacientes que vengan de Requínoa, Olivar, Gultro, Machalí, el Consultorio 6 y Consultorio 3 quienes ya no irán al hospital sino que pasarán primero al SAR , donde se hará una especie de filtro, para que todos los casos solucionables sean estabilizados aquí, mientras los pacientes más graves sean estabilizados y enviados al Hospital Regional. Es muy importante que los pacientes solucionables lleguen a este recinto, así el hospital no colapsa; ese es el futuro, que al Hospital lleguen solo los pacientes críticos”.

Mientras recorremos las nuevas instalaciones Barzallo explica que el SAR en sí es una urgencia sin hospitalización hasta dónde puede llegar cualquier persona que resida en la región y el país: “ Acá no hay que inscribirse, basta con ser chileno o extranjero con residencia en Chile, cualquier persona de la región o del país puede venir para acá. Este es como un hospital pequeño. Si alguien va al hospital y ve mucha espera la idea es que venga al SAR, esta es una urgencia pequeña, sin hospitalización que dará un 60% de resolutividad de pacientes derivables. Mi tiempo de espera es de seis horas y si en seis horas no tengo el diagnóstico, al paciente lo derivo al hospital”. En este escenario las aspiraciones del equipo médico para el nuevo SAR Oriente son lo suficientemente ambiciosas como para esperar que sea capaz de atender el doble de pacientes del SAPU central e incluso que el HRR. “En el SAPU central veíamos 160 a 170 pacientes por día, nuestras proyecciones es llegar a los 350 pacientes diarios mínimo, y eso se va a dar. Esperamos que este SAR crezca, que superemos en número las atenciones del hospital, que ya lo hacemos en el SAPU, pero para eso necesitamos mayor personal”

TODO DE ULTIMA GENERACIÓN

El SAR Oriente está ubicado en la avenida Juan Martínez de Rosas rodeado por las poblaciones René Schneider y Manuel Rodríguez, una de las zonas más vulnerables de la capital regional. Para su construcción el Ministerio de Salud invirtió un total de mil millones de pesos, mientras que fue la Municipalidad de Rancagua la que entregó el terreno en comodato. Sus instalaciones son absolutamente nuevas, el SAR Oriente como se prometió en sus inicios cuenta con una sala de reanimación para pacientes críticos; una sala de observación y estabilización de pacientes; una sala para la realización de cirugías ambulatorias ; una sala IRA para pacientes con crisis respiratorias; un médico 24 horas y un médico de 12 del día hasta la medianoche; dos enfermeras; ambulancia con sus respectivos paramédicos, y por sobre todo, un completo equipo de toma de muestras que incluye electrocardiograma, Rayos X y exámenes de sangre . El director del recinto explica en detalle cómo funciona este sistema, una de las joyas del nuevo recinto. “Para la toma de radiografías, tenemos un salón con máquinas de última tecnología y con una técnico superior en enfermería capacitada en su uso que atenderá 24 horas. Los resultados serán digitales y se sumarán a una ficha clínica del paciente el que quedará registrado aquí y en la red le Servicio de Salud. Para las muestras de sangre, se tomaran las muestras y hay un vehículo disponible también para llevar estas muestras al Hospital Regional. Los resultados son enviados de manera expedita al SAR vía correo”.



FALTA UN CARABINERO Y CONVENIOS CON LA CORMUN

El Servicio de Urgencia de Alta Resolución también cuenta con un pabellón específico para atenciones de peritaje que tienen relación con víctimas de agresiones sexuales, constatación de lesiones y alcoholemia. Las dependencias cuentan además con un sector para tener un Carabinero de punto fijo , aunque aún el cargo no está siendo ocupado. “Solicitamos un Carabinero porque este es un sector muy vulnerable . Ellos (Carabineros de Chile) nos dijeron que por el momento no hay funcionarios pero que la comunidad se hará cargo. Una dirigente dijo que se sentaría aquí hasta conseguir un carabinero, y el SAR fue gracias al esfuerzo de estas personas, así que esperamos tener un carabinero de turno”.

Al final del recorrido Barzallo apunta que luego de estas tres semanas de marcha blanca espera llegar a acuerdo con el municipio rancagüino en una serie de prestaciones a través de convenios que permitan retroalimentar el SAR con la salud primaria de esa comuna. “Hasta el día de hoy quedó mi parte de iniciar el SAR ahora comienza la operatividad que está en un 80% porque me falta ese 20% que son especialidades. Queremos lograr convenios con la Cormun para por ejemplo tomar radiografías de los seis consultorios pero que ellos nos den un tecnólogo médico, para eso necesitamos llegar a acuerdo; o también esperamos llegar a un acuerdo con la Cormun para que nos den un cirujano y nosotros los apoyemos a bajar la lista de espera de ellos acá”, sentencia el especialista.