Superintendencia de Salud ordena fiscalización a oficinas de isapre MasVida y abre línea especial para consultas

La entidad posee 10 días hábiles para evaluar el Plan de Ajuste presentado por la isapre el viernes 10 de febrero.

El Superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, definió una serie de medidas destinadas a cautelar las garantías y derechos de los cotizantes y beneficiarios de la Isapre Masvida, algunos de los cuales han alertado sobre problemas en prestadores de salud que han dejado sin efecto unilateralmente convenios o atenciones con dicha institución.

“Hemos monitoreando a lo largo del país la situación de los cotizantes de Masvida. Hasta la fecha en la Superintendencia no existen una cantidad abultada de denuncias y reclamos, pero sin embargo, quisimos abrir un canal de comunicación específico con ellos, con el objeto de aclarar consultas, pero también gestionar las prestaciones que puedan estar siendo objeto de obstáculos”, indicó la autoridad.

En esta misma línea, Pavlovic señaló que “existe mucha inquietud por todas las informaciones y la especulación que se ha hecho sobre el estado de la Isapre. Ella no está quebrada, pero ha sufrido un deterioro en sus indicadores. Por esta razón, hemos decidido ir más allá, respondiendo las inquietudes de los cotizantes, pero también canalizando los problemas que puedan tener aquellas personas que –por ejemplo- tiene una intervención programada y han encontrado obstáculos para concretarla”.

Además, la autoridad aclaró que “nuestro objetivo es canalizar hacia la isapre todos estos casos, pues tiene la obligación contractual de dar respuesta a las prestaciones de los cotizantes, ya sea en el mismo centro donde fueron programadas o en otros de igual equivalencia y calidad. Para la Superintendencia es vital que los derechos de las personas sean respetados. Por esto habilitamos dos líneas para consultas y gestión. Para la región Metropolitana el 228369177 y en el resto del país al 228369067”.

Por otra parte, la Superintendencia también habilitó una serie de respuestas a las consultas más frecuentes en la página web de la entidad www.supersalud.gob.cl como también un acceso directo al “formulario de reclamo en línea” en caso de ser necesario.

Fiscalización al funcionamiento de convenios y de oficinas de Másvida

Sebastián Pavlovic además anunció que se estableció una línea de fiscalización especial al funcionamiento de las oficinas de la aseguradora, “pues queremos evitar y en su caso, sancionar, las caídas de sistema para la compra de bonos, como también verificar el funcionamiento de los convenios en los distintos prestadores”

Finalmente, la autoridad hizo un llamado a los prestadores y a las isapres “a no entorpecer el derecho de las personas en su atención salud, y hacerlos objeto de presión de sus propias negociaciones. No resulta aceptable que la especulación lesione la seguridad social”.

En caso de persistir alguna duda está a disposición la agencia regional ubicada en calle Bueras N° 218 , piso 1 , Rancagua.