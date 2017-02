EDITORIAL: Aún se necesita ayuda para afectados por megaincendios

El Supertanker ya abandonó el país y el humo en el valle central de Chile se terminó y nos permite nuevamente ver un cielo azulado , el mismo de nuestra Canción Nacional.

La normalidad está volviendo a muchas de las grandes ciudades y los que pueden veranear han continuado su merecido descanso .

Pero en las zonas de nuesta región afectadas por los incendios los problemas recién comienzan . En muchos lugares la vegetación que no fue quemada ahora está afectada por el humo y en las hojas de muchos árboles de los pueblos como Pumanque, Lolol, Peralillo, Santa Cruz y otros están apareciendo síntomas de enfermedad, de pestes que con el paso de los días iran creciendo . Asimismo los pastos para animales también están tóxicos por el humo y lo seguirán estando por mucho tiempo .

Se insisitió mucho en la necesidad de forraje para los animales mientras que algunos matinales de televisión de la capital insistían en reunir alimento para mascotas caseras ignorando que los gatos y perros de campo son más autosuficientes que los de departamentos.

Un incendio en una vivienda es peor que un terremoto. Luego de un sismo siempre se pueden salvar algunas cosas y algunos materiales . Cuando el fuego llega a cientos de grados los artefactos domésticos y muebles se derriten junto a las planchas del techo y cañerías y ropa junto a todo el contenido de una habitación . No basta con construir nuevas casas ni repartir mediaguas , es necesario ayuda para los que parten de cero y que aunque queden ahora bien equipados gracias a la solidaridad tan propia de los chilenos en el invierno no tendrán los animales ni las abejas ni los elementos con los que podrían ganarse la vida honradamente como lo ha sido hasta ahora .

Falta poco para Marzo y para la entrada a clases y el inicio de las actividades del nuevo año . Este será un buen mes para retomar las campañas solidarias que hasta ahora han funcionado, pero que ya están declinando .

Alejandro González P.

Director