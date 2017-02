Gobierno regional no tiene contratos para realizar mantenciones periódicas en abandonado edificio universitario de Rengo

Hace más de cuatro años, es el GORE el encargado de la limpieza del lugar cuyo edificio estuvo a punto de ser consumido por un incendio de pastizales. Aun así, a la fecha la Intendencia no tiene contratada ninguna empresa que realice estas labores de forma constante.



IRENE PADILLA A.

El pasado lunes en la tarde comenzó un foco de incendio en Rengo exactamente en el sector El Chapetón, lugar donde se ubica el edificio que albergará la sede de la Universidad de O’Higgins en esa comuna. El siniestro arrasó con el pastizal que rodeaba la estructura y estuvo a pocos metros de alcanzar el edificio que ya lleva una década abandonado.

Para todos quienes visitaron el terreno en los últimos meses o que simplemente pasaron por la carretera era evidente el abandono del edificio donde la maleza seca superaba con facilidad el metro de altura. En este sentido, cabía preguntarse qué organismo es el encargado de realizar estas mantenciones cuando supuestamente ese edificio albergará nada menos que una nueva sede universitaria. Según la Municipalidad de Rengo la responsabilidad de la mantención de El Chapetón actualmente está en manos del Gobierno Regional, el cual envió un contingente de máquinas para desmalezar el terreno recién este martes, cuando la emergencia ya se había provocado.

Según Francisco Lara, seremi subrogante de Gobierno, a la fecha el GORE no posee contratos con ninguna empresa para que se encargue de la limpieza permanente del sector. “Hay contratos que son puntuales, no es que haya contratada una empresa para esas funciones, sino que dependiendo de la necesidad, de los requerimientos que se van haciendo para la mantención, o para el cuidado o seguridad del inmueble. Ahora se contrató una empresa para que se dedicara a la limpieza de los pastizales alrededor y están las máquinas trabajando desde el día de ayer pero eso fue contratado para tareas puntuales”. Al ser consultado sobre la fecha de la última labor de desmalezamiento realizada en el lugar, Lara afirmó que “no tengo información de hace cuánto tiempo no se hace una limpieza” aun así puntualizó que “la mantención se ha ido haciendo periódicamente, tanto con el municipio como a través de estos contratos”.

El edificio de El Chapetón está inserto dentro de un terreno de 10 hectáreas en desuso, que se llena de maleza cada año. El seremi de Gobierno subrogante añadió en este contexto que para los próximos meses seguirán realizando limpiezas de la misma manera como lo han hecho hasta ahora: cuando se haga necesario. “Este es un terreno propiedad del Gobierno Regional por lo tanto nos corresponde hacer la mantención de este y es eso lo que se está haciendo y por eso se está trabajando en el lugar y vamos a retomar y cobrar un poco la palabra del alcalde, a quien agradecemos su disposición, para poder realizar las mantenciones del edificio que nos interesa a todos. Las máquinas estarán los días necesarios para despejar el sector y evitar incendios o cualquier acto vandálico que se pueda producir”, concluyó Francisco Lara.

Ex concejal: Se nota que no ha habido preocupación del Gobierno regional

Marco José Gatica ejerció como concejal de la comuna durante los últimos cuatro años, por lo que subraya que los cuidados del edificio de El Chapeton han sido un tema constante para los renguinos . “ Este terreno el GORE le pasó en una primera etapa a la Municipalidad de Rengo para el cuidado y la mantención. En el primer periodo de Carlos Soto, este convenio no siguió vigente y es el propio GORE el que tiene la responsabilidad de mantener, cuidar y limpiar el entorno de edificio, y nosotros hemos estado muy preocupados porque no hay un cuidado permanente, no se ve limpieza del sitio, de hecho fui a ver en estos días la zona y la cantidad de pasto acumulado y basura que hay ahí es impresionante, se nota que no ha habido preocupación”.

Gatica agrega que el concejo municipal se reunió en numerosas ocasiones con representantes de la Intendencia donde se abordó este tema. “ Nosotros tuvimos varias reuniones con autoridades del GORE por esta necesidad. Nosotros entendíamos que era lógico que el dueño del terreno debía preocuparse de mantenerlo en buenas condiciones , y en ese marco nos preocupaba también que partieran los trabajos de recuperación del edificio”.

Respecto al futuro del inmueble, el ex concejal renguino advierte que no deja de llamar la atención que aun no se ejecute ningún tipo de obra en el lugar el que aún permanece totalmente abandonado “ no hemos visto ninguna inversión, ningún proyecto ni iniciativa para acondicionar el edificio lo que necesita ser pronto ya que el compromiso es que la sede funcione el 2018 con carreras, pero si no se hacen las salas que tienen que hacerse y no se repara el actual edificio eso será bastante complejo de cumplir lo que nos tiene atentos y preocupados a muchos vecinos”. Gatica además indicó que respecto a las condiciones actuales de El Chapetón “ a los vecinos nos genera pena e inquietud que esta inversión, que es de todos los habitantes de la región, que costó tanto para concretarla, lamentablemente este expuesta, porque al parecer no hay mayor interés en que el proyecto en Rengo se concrete lo antes posible por eso esperamos que las autoridades regionales ahora se pongan las pilas y avancen más rápido”, sentenció el ex concejal de Chile Vamos.