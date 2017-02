Arán confía en la estrategia de cambiar “ataque por ataque” en el que se perfila como el partido de la fecha

Confirmando la idea de juego que los celestes han imprimido en sus últimos torneos, el DT aseguró que saldrá al césped del Monumental a incomodar al conjunto albo presionando lo más cerca del arco de Justo Villar.



Juvenal Arancibia D.

Fotos: Héctor Vargas.



Dejando atrás el partido con Unión Española, la escuadra celeste ya prepara su trascendental duelo con Colo Colo buscando establecer su juego desde el primer minuto en el reducto donde los albos han cosechado sus dos victorias, mostrando un sólido juego de la mano de Esteban Paredes.

En este sentido, el DT de O’Higgins apuesta en no ceder terreno y salir a jugar presionando a los albos lo más arriba posible. Arán explicó “la idea de este equipo es siempre la misma tratando de recuperar el balón lo más lejos posible del arco, lo que genera un riesgo y un esfuerzo grande; una vez recuperada la pelota que la transición ofensiva sea rápida para poder cambiar ataque por ataque. Hemos intentado siempre lo mismo y no creemos que tenga que ser modificado porque ese es el esquema que nos gusta, después hay un montón de variables que condicionan el desarrollo de la idea y la idea está sostenida por el funcionamiento y no el resultado”.

Sobre el momento por el que atraviesa el cacique, luego de quedar eliminado por un experimentado Botafogo, el adiestrador argentino argumentó “Colo Colo ya no está en la competencia internacional y quizás su exigencia en el campeonato local sea mayor aún de la que tiene normalmente por ser un equipo con la trascendencia de Colo Colo e indudablemente sabemos que vamos a enfrentar a un rival muy complicado pero me parece que no hay tantas diferencias entre lo que enfrentamos el sábado pasado y lo que enfrentaremos este sábado”.

El modo de juego de O’Higgins le ha valido ser protagonista de los últimos torneos nacionales con un desplante centrado en el ataque constante al área rival, situación que le ha entregado dividendos a los rancagüinos. En este sentido, Arán esgrimió que “creo que nosotros tratamos de incomodar al rival por medio de la presión constante, de un ataque que quizás tenga más o menos elaboración de acuerdo a las jugadas, pero la idea nuestra es que el rival se sienta incómodo y quizás los equipos como Colo Colo no encuentren tantos rivales dispuestos a pelear el partido en su propio terreno, y pienso yo, siendo absolutamente respetuoso, que eso genera cierta incomodidad porque en el medio se toman ciertos recaudos contra determinados equipos, pero me parece que la incomodidad surge porque les cuesta jugar con un rival que se instale tan cerca de su área”.

El casildense continuó “para que la idea tenga consistencia necesitaremos una gran actuación nuestra por las fortalezas del rival y achicar esos márgenes en Colo Colo, pero vamos con la ilusión de que el equipo pueda hacer un partido que desde el arranque se sienta cómodo en el campo”.

Sobre el buen momento futbolístico por el que atraviesa el ariete colocolino, Esteban Paredes, Cristián Arán comentó “yo creo que tiene un gran equipo y a Paredes en un gran momento, en dos fechas del campeonato no les han hecho goles y prácticamente no les ha generado situaciones de gol y creo que eso habla de un funcionamiento, de un equipo que en el final del campeonato pasado había dado muestras de que la idea de juego del entrenador la habían asimilado y creo que iniciaron el año de la misma manera”.

En la otra vereda en tanto, Colo Colo reconoce que O’Higgins llega al partido del sábado con una cuenta a su favor teniendo dos victorias en sus últimos encuentros, por lo mismo, el arquero Justo Villar llamó a no confiarse y recordó que los dirigidos por Cristián Arán son un rival complicado. “Es el último rival que nos pudo ganar en el campeonato, lo hizo a su manera planteando tácticamente bien el partido, pero ahora es otro partido y trataremos de ganarlo en casa”, indicó el meta paraguayo.

“No hay ningún (equipo) que se haya despegado mucho. Van recién dos fechas y O’Higgins viene peleando en los últimos dos torneos y será un equipo duro y un buen partido para verlo en casa”, finalizó el portero.