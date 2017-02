Sólo  5 mil personas se han inscrito en partidos políticos en los últimos tres años en la región

Hasta el 15 de abril próximo, los partidos tradicionales tienen plazo para refichar a sus militantes, un proceso que no ha estado exento de polémicas y que tiene en jaque a la política tradicional.



IRENE PADILLA A.

Durante el apacible verano de 2017 pocas son las personas que saben que los partidos políticos a lo largo del país están viviendo una verdadera vorágine a solo dos meses de que se termine el plazo para refichar antiguos o inscribir nuevos militantes. Este proceso, que por primera vez se hace desde el regreso de la democracia en 1990, busca hacer cumplir la nueva Ley de Fortalecimiento de la Democracia que desde este año financiará no solo las campañas políticas sino también el funcionamiento de los partidos políticos.

En este marco, hace algunos días se conoció la cifra que posee el Servel de inscripción de nuevos militantes en la totalidad de movimientos y partidos existentes a lo largo del país en los últimos años. El número que abarca las afiliaciones desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2016 indica que en los últimos tres años un total de 140.421 chilenos habrían tomado la decisión de hacerse militantes de un partido político, 5.290 de los cuales ejercieron este derecho ciudadano en la Región de O’Higgins.

En el marco de los llamados partidos tradicionales, o con más de una década de existencia, el Partido Socialista es el que posee la mayor cantidad de militantes nuevos en la región con 1.113 personas. Al otro lado de la moneda esta otro miembro de la Nueva Mayoría, el Partido Comunista que inscribió solo 55 militantes nuevos. Por su parte, en Chile Vamos la UDI y Renovación Nacional en la región estuvieron parejos, si RN se quedó con 204 militantes nuevos, el gremialismno lo superó minimamente con un total de 215 nuevos inscritos.

Pero el grueso de la cifra se queda en manos de los nuevos referentes políticos. Evópoli, el nuevo partido de derecha creado por el ex ministro Felipe Kast reunió 943 militantes nuevos, seguido por la Izquierda Ciudadana que para su proceso de legalización en 2015 pudo fichar 921 personas. Finalmente el Mirav, partido político creado por la diputada Alejandra Sepúlveda a solo meses de las municipales de 2016 obtiene la mayoría de los militantes en nuevos partidos con 1.036 inscritos.



REFICHAJE EN MOVIMIENTO

Los inscritos hasta el 31 de diciembre pasado se unirán de manera oficial a aquellas personas que decidan mantener su militancia hasta el 14 de abril próximo constituyendo de esta manera el nuevo padrón de partidos políticos que comenzará a regir este año. Esteban Valenzuela, ex diputado de la región explica cuáles serán los principales desafíos del proceso para los partidos tradicionales especialmente aquellos de la Nueva Mayoría o la Concertación a la cual perteneció en la época de oro de los noventa. “ Llama la atención lo logrado por dos partidos relativamente nuevos que son el PRI y el Progresista, el resto de los partidos que son tradicionales les va horrible. Esto se iba a producir por diversas causas estructurales. En el caso de los partidos de la Nueva Mayoría, como la entonces Concertación no hacía primarias, se resolvían las candidaturas a concejal , alcalde y diputado por las elecciones internas, entonces los precandidatos necesitaban tener gente inscrita, su clientela, para poder ser seleccionados. El sistema de primarias legales cambia eso, y los padrones de los partidos cambian”.

Valenzuela a su vez apunta que “los partidos nuevos aparecerán con más gente porque los antiguos tienen que refichar por eso Evópoli y los partidos nuevos aparecen con más militantes nuevos. De todos modos a mí me consta que estos partidos han sumado gente de otros partidos tradicionales en la región. Tengo la impresión que Revolución Democrática, Evópoli, Amplitud y la Federación Regionalista Verde que se está conformando, serán los 4 actores nuevos más sólidos de carácter nacional”, de cara a la presidenciales y parlamentarias 2017, subraya el historiador.



POLEMICAS Y PELEAS EN MEDIO DEL PROCESO

El refichaje de militantes en partidos políticos no ha estado exento de discusión. Las reglas obligan que los nuevos referentes políticos como Revolución Democrática o la Izquierda Autónoma lleven a sus nuevos militantes a una notaría para legalizar la inscripción, mientras los antiguos partidos políticos solo necesitaban una inscripción. A eso se sumó hace unas semanas la decisión del Servel de autorizar que la reinscripción se hiciera incluso a través de un correo electrónico, donde el militante expresara su intención de mantener la militancia adjuntando una imagen escaneada de su cédula de identidad.

Para los dirigentes de los nuevos partidos, esta decisión fue considerada una burla más de los partidos tradicionales por presionar al sistema ante los malos resultados que han tenido en el refichaje de militantes, una situación que los llevó a presentar un requerimiento ante Contraloría y los Tribunales de Justicia. “ Lo importante para nosotros es que haya ley pareja para todos, los partidos tradicionales y los emergentes”, dijo en ese momento Sebastián Depolo, presidente de RD.

Es que la crisis es profunda. Partidos políticos como el PPD a la fecha solo llevan 8 mil reinscritos y la meta son 18 mil personas. No cumplir con la cifra significa quedar sin cupo electoral parlamentario y presidencial – el ex presidente Ricardo Lagos por ejemplo, quedaría fuera de las primarias por secretaría- lo que los obligaría a fusionarse con otra tienda, y según cientistas políticos un 60% del PPD seria absorbido por el Partido Socialista, quedando este último como el partido más grande y poderoso de la Nueva Mayoría.

Para la centroderecha el problema también es no menor. La UDI y RN están complicados con el refichaje y si el escenario más temido por estos partidos se cumple, Evópoli sería el nuevo líder de la derecha chilena, por lo que parlamentarios históricos de Chile Vamos deberán agachar la cabeza ante un nuevo referente si quieren seguir en el Congreso. La presidenta del gremialismo Jacqueline Van Rysselberghe, puso paños fríos esta semana afirmando que 10 mil personas se habían reinscrito en la UDI y esperarán que termine el verano para lanzar una campaña que incluirá llamadas desde un call center y eventos en regiones para atraer militantes. Por su parte en Renovación Nacional indican que respiran algo más tranquilos con 14 mil afiliados a la fecha, aunque aún les faltan 4 mil inscritos para alcanzar el mínimo exigido por la ley.

Esteban Valenzuela en tanto explica que a pesar de todas las polémicas, los partidos tradicionales saldrán siempre ganando. “Es imposible pensar que los partidos tradicionales no logren refichar, los partidos son máquinas electorales y si no cumplen al 15 de abril con el refichaje van a completar la cifra por la vía de militantes nuevos contratando jóvenes que los ayuden a juntar las firmas. Y el Plan B será lo que todos sabemos: que buscarán un perdonazo ”, concluyó el ex diputado.

¿QUE ES EL REFICHAJE?

Según lo dispuesto en la nueva Ley de Fortalecimiento de la Democracia las colectividades tendrán que reinscribir al 0,25 por ciento de los votos válidos en la última elección de parlamentarios, lo que equivale a cerca de 17.500 personas, para poder constituirse en un partido. Y el segundo año cada colectividad tendrá que alcanzar el equivalente al 0,50 de todos los electores de las diputaciones: es decir 35.000 militantes por tienda.

La nueva legislación exige estos mínimos de militancia debido a que desde ahora será el fisco el que financie los partidos y las campañas políticas con tal de evitar los escándalos de corrupción y financiamiento privado de la política que sacudieron al país durante los últimos 4 años.



PARTIDOS DEBEN CUMPLIR METAS REGIONALES

En el caso de la regiones la nueva ley también exige un mínimo de militantes para participar de las alecciones parlamentarias. Para que un partido pueda tener un representante en la región, este debe tener inscrito a su vez un 0,25% de los votantes que participaron en la última elección de diputados. En el caso de la Región de O’Higgins esto obliga a que el parido político que levante una candidatura tenga un mínimo de 917 militantes.