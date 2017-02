O’Higgins buscará consolidar la estrategia Arán arrebatándole los tres puntos a Colo Colo

Juvenal Arancibia D.

No hay plazo que no se cumple, ni deuda que no se pague y es que los celestes dirigidos por Cristián Arán saldrán a las 20 horas a quedarse con los tres puntos nada menos que de visita y ante un imponente Colo Colo, que en las primeras fechas no ha sabido de derrotas ni tampoco de goles en contra.

Con esto en mente, los rancagüinos reconocen que los albos han tenido a su favor la localía en el Monumental y también el que no han enfrentado rivales que salgan a hacer su juego o bien presionar al cacique, licencias que terminaron por conjugarse en un 3-0 a Unión Española en la primera fecha y un apabullante 4-0 contra Audax Italiano, ambos partidos con Esteban Paredes como la figura del partido.

En este sentido, Cristián Arán dejó claro que sus dirigidos buscarán sentirse cómodos desde el primer minuto en el terreno albo y tratarán de presionar lo más lejos posible del arco de Miguel Pinto, canjeando ataque por ataque en el vertiginoso modelo de juego que O’Higgins ha mostrado a lo largo de los últimos torneos nacionales.

Los albos en tanto reconocen la labor de lo rancagüinos y miran con recelo el desarrollo del juego de este sábado, teniendo claro que O’Higgins llega con el expediente de dos victorias tanto en la era Sierra como también bajo la mano del actual técnico, Pablo Guede.

Pese a tener la presión de mantenerse en la punta del torneo luego de la temprana eliminación de Copa Libertadores, Guede no repetiría el 11 que le ha traído dividendos en las dos primeras fechas y buscaría introducir una rotación de jugadores en la creación y también en las bandas, considerando a Jaime Valdés en desmedro de Pedro Morales y Ramón Fernández; también Mark González estaría desde el inicio relegando a Bryan Vejar o Luis Pedro Figueroa.

Gabriel Suazo, quien se ha transformado en uno de los jugadores predilectos de Guede, expresó que O’Higgins es “un rival muy difícil que sale muy fuerte contrataque, son fuertes en los duelos individuales, lo vivimos allá en Rancagua, nos costó demasiado. Sabemos lo que es O’Higgins, lo fuerte que es, la calidad de sus jugadores. Para eso hemos trabajado, lo más importante es lo nuestro”.

De esta manera, ambos equipos llegan en buena forma al encuentro, claro está que Colo Colo arrastra un ritmo de competencia más extenso que los rancagüinos recordando que para O’Higgins este es el segundo partido por el torneo nacional luego de la suspensión de su encuentro con Santiago Wanderers.

En cuanto a las formaciones, O’Higgins repetiría la oncena que venció a Unión Española, con Miguel Pinto en portería, Albert Acevedo, Fabricio Fontanini, Raúl Osorio y Yerson Opazo; Gonzalo Barriga, Alejandro Márquez, Juan Fuentes y Martín Rolle en creación, dejando a Cristian Insaurralde y Pablo Calandria en ataque, buscando el control del balón poblando el mediocampo y la rápida transición en ataque.

Colo Colo en tanto probaría con Justo Villar en el arco, Fernando Meza, Julio Barroso y Claudio Baeza en defensa. Por la derecha del mediocampo prepara el primer cambio del equipo que jugó ante los itálicos, ya que Luis Pedro Figueroa regresaría al equipo en reemplazo por Canchita Gonzales. El resto de centro del campo de juego se completará con Gabriel Suazo, Esteban Pavez y Brayan Vejar por la izquierda. En el puesto de volante creativo tiene la única duda, ya que Ramón Fernández y Pedro Morales se pelean la opción de ocupar ese puesto. En la delantera Esteban Paredes y Andrés Vilches.