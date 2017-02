Un mal comienzo le costó el partido a O´Higgins

El errático comienzo del partido de los celestes les valió ir perdiendo por dos tanto a cero antes de la primera media hora de juego, debiendo reparar en el camino las licencias que entregó la defensa Rancagüina en un trabado encuentro.

Juvenal Arancibia D.

Foto: Diego Blanco/ radio Bienvenida



Con la difícil tarea de defender el buen arranque de este campeonato y quitarle el invicto a los albos que O’Higgins de Rancagua fue hasta el Monumental concientizados en traerse los tres puntos a Rancagua.

En este sentido, Cristián Arán dispuso un 3-4-1-2 prescindiendo de Pablo Calandria debido a molestias físicas de cara al partido; concentrando los ataquen en el entendimiento de Martín Rolle con Cristián Insaurralde y Francisco Arancibia por las bandas, además sumando un hombre en el mediocampo con la finalidad de desarticular la generación del fútbol albo y desdoblando a los volantes en ataque buscando así la rápida transición de la que el estratega explicó en la semana. Los Albos por su parte presentaron una única variable en su estrategia contando con Jaime Valdés desde el comienzo ganando la pulseada a Ramón Fernández y Pedro Morales.

De esta manera, luego del minuto de silencio en recuerdo de los ex dirigentes, Alejandro Sabag y Agustín Prat, que lamentablemente partieron esta semana, Franco Arrué marcó el inicio del encuentro 3 minutos después de las 20 horas ante poco menos de 13 mil hinchas pese al aforo permitido por la intendencia metropolitana que dispuso 15 mil locaciones.

De esta manera los equipos salieron rápidamente a implantar su juego con un O’Higgins que se mostró cómodo desde el inicio y a que los 3 minutos ya tuvo su primera llegada al arco rival, previó a un cabezazo de Andrés Vilches quien probó las manos de Miguel Pinto.

La primera estocada colocolina llegaría en los pies de Esteban Paredes lograra desviar el potente tiro de Jaime Valdés quien por la banda izquierda y a los 6 minutos del primer tiempo conectaría un débil despeje de la saga celeste luego del intento de Luis Pedro Figueroa que desbordó por la banda derecha, desnudando las primeras falencias celestes en defensa que tempranamente complicó su juego.

Sin lugar a dudas que el tempranero gol de Valdés tuvo su efecto en la escuadra celeste que acusó el golpe viendo una poca claridad en la cohesión del ataque no pudiendo hacerse con el control del esférico y peor aún, retrocediendo sus líneas mientras Colo Colo aprovechó esta situación para estructurar el juego que Guede ha mostrado en este torneo.

Esteban Paredes sería el encargado de poner el 2-0 luego de una brillante habilitación de Jaime Valdés que milimétricamete dejó a Paredes en posición inmejorable, definiendo de impecable manera ante la salida de Miguel Pinto y ante la atónita mirada de la saga celeste, y poniendo ojos en la labor de Fontanini que nuevamente se queda atrás en la marca y también en Raúl Osorio que ha tenido muchos problemas para controlar a Paredes.

En el mediocampo en tanto Barriga como Opazo no han podido configurar la función de desdoblamiento en ataque que buscaba Arán ni tampoco han sabido retroceder al ritmo de las cargas albas haciendo el trámite del partido bastante fácil para los santiaguinos.

Ya en el minuto 29 O’Higgins pudo ver la luz en los pies de Alejandro Márquez quien aprovechó una pelota flotando en la mitad de la cancha y que sin dudar probó con un potente derechazo que se desvía en las piernas de Cristian Insaurralde y deja sin acción a Justo Villar aliviando momentáneamente el mal pasar de los celestes.

El pasar de los minutos encendía las esperanzas celestes pero en el minuto 41 y luego de una intervención de Raúl Osorio en el área sería Franco Arrué quien dictaminara la sentencia máxima luego de una dudosa mano del defensa rancagüino. Así fue Esteban Paredes quien pateó el penal pero que estrellaría en el travesaño la pelota y que en segunda instancia metería el balón en la portería de Pinto, sin embargo todas las acciones quedaron invalidadas por una posición fuera de juego.

EL COMPLEMENTO

Antes del pitazo que dio inicio al complemento tanto Colo Colo como O’Higgins mostraron variantes en sus formaciones, saliendo Esteban Pavez y en su reemplazo es Pedro Morales el que entra al campo de juego. En O’Higgins en tanto, Francisco Arancibia abandonó la cancha para el ingreso de Pedro Muñoz.

La charla del entretiempo parece haber tenido su efecto en la escuadra celeste que comenzó bastante mejor parado que en la primera mitad llegando con más claridad hasta el arco del cacique y estableciendo el anhelado control del balón. Pese a esto Colo Colo siguió filtrando balones en una aletargada zaga rancagüina, ejemplo de esto es la llegada de Vilches en el minuto 64′ quien pasó sin complicaciones la línea de defensas por medio de la habilitación de Jaime Valdés.

Pese a lo anterior, Colo Colo pierde completamente el protagonismo en parte por la salida de Vilchez quien se entendía de buena manera con Esteban Paredes, retrocediendo sus líneas y fomentando la avanzada celeste que retoma el papel que acostumbran los de Rancagua buscando desesperadamente el empate.

En la escuadra celeste en tanto se registran los ingresos de Alejandro Márquez en el minuto 21 y también el cambio de Raúl Osorio en el minuto 31 del complemento, ingresando al terreno de juego Marco Medel y David Salazar, respectivamente.

De esta manera los dirigidos por Arán complicaron de sobre manera a los caciques generando la exaltación del público en Macul quienes castigaron duramente la pérdida del esférico.

Cerca del minuto 40 del complemento y con O’Higgins en alza se genera una clara opción de gol ante una pésima salida de Justo Villar, quedando servida la pelota para el remate del trasandino quien le da muy trabado a la pelota elevando la pelota, era la opción más clara para el empate.

Ya en tiempo extra (5 minutos adicionales) las acciones se equipararon para los albos llegando constantemente al arco de Pinto sin poder terminar las jugadas y con O’Higgins hipotecando el partido en un trabado encuentro que terminó entregándole los tres puntos a Colo Colo que además conserva su invicto.