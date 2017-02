El cantante Fray José Mojica visitó Rancagua en 1950

Fue uno de los más famosos y populares cantantes y actor de cine de América. Sus películas atraían multitudes que llenaban las salas de teatro para verlo y escucharlo. Su nombre era José Mojica y su nacionalidad mexicana.

Entre las cintas cinematográficas más aplaudidas estuvieron: “El caballero de la noche”, “La Cruz y la Espada” y muchas otras de la década de los años 40 del pasado siglo XX. Siempre desempeñó el papel de primer galán y en todas lució su espléndida voz de tenor, con la que grabó centenares de discos.

Una noticia inesperada e increíble, sacudió al público de las Américas: José Mojica anunció su retirada del cine y su ingreso a un convento franciscano. Los diarios y las radios llevaron la noticia a un público que se resistía a creerla.

Pero todo fue confirmado oficialmente y, en adelante, su nombre fue conocido como “Fray José Mojica”. Durante mucho tiempo no se recibieron mayores noticias del ex artista. Se sabía que estaba recluido en un Convento en el Perú.

Pero también, pocos años más tarde, se anunció que realizaría una gira artística por diversos países, con el objeto de reunir fondos para las obras religiosas franciscanas.

Es así cómo se le aplaudió primero en Santiago y luego en varias provincias. En el año 1950 llegó al Convento franciscano de San Francisco de Mostazal.

Un día como hoy, el 19 de febrero de 1950, Fray José Mojica ofreció un concierto en el Teatro Rex, repleto de público y con decenas de personas que no pudieron entrar.

El que fuera popular artista vestía su sayal franciscano y conservaba su voz maravillosa.