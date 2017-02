Luis Riveros: “No sé cómo hará el Rector para superar el déficit económico que ya tiene la UOH”

El ex rector de la Universidad Chile se mostró preocupado por el futuro económico de la institución asegurando que ahora se viene una planilla de costos que se “pondrá cuesta arriba”. Sobre el proceso de selección el académico fue tajante y afirmó que la institución no atrajo los mejores puntajes de O’Higgins y que para el sistema, nuestra universidad es solo “más de lo mismo”.



IRENE PADILLA A.

Pasado el proceso de admisión y matricula a las universidades chilenas que se realizó en enero, viene la hora de los análisis, y en este sentido, Luis Riveros , ex rector de la Universidad de Chile quien estuvo a cargo de la Comisión Ejecutiva para la Creación de la Universidad de O’Higgins estuvo disponible para entregar su opinión respecto al proceso 2017.

Riveros indica que la oferta académica de la UOH no fue la que se esperaba y que eso automáticamente repercutió en matricular bajos puntajes regionales “la expectativa que había de que esta universidad estatal ofreciera carreras que estuviesen ligadas a la realidad productiva de la región, eso ya no ocurrió, esta es una Universidad que está ofreciendo carreras de todo tipo que no se distinguen de otras universidades, en consecuencia esta universidad no ha sido capaz de atraer los mejores puntajes de la región quienes se han ido a otras universidades, y si eso no cambia, no cambia nada”.

Respecto al alto interés que concentraron las carreras de la Salud las cuales obtuvieron la mayoría de las postulaciones, Luis Riveros señaló “creo que deberían analizarse estos resultados, esta universidad nunca fue pensada ni creada para ofrecer carreras de la Salud , fue creada pensando en los temas agropecuarios, mineros, de producción del mar, humanos y las Ciencias Sociales, y esta universidad lo que menos ha hecho es poner atención en esas cosas, está copando por cierto con ofertas que son necesarias para el país como Medicina, Pedagogía, Ingeniería Civil, pero en mi caso habría preferido poner esos recursos en las universidades públicas que ya existen en Talca y en Santiago y habría dado a esta Universidad de O’Higgins una visión distinta, de ser diferenciadora y capaz de atraer a los jóvenes más talentosos de la región y eso no ha sido así, aquí se perdió diseño estratégico”.

Según datos de la Universidad, 206 de sus seleccionados pertenecen a la comuna de Rancagua, mientras 48 alumnos provienen de comunas de Colchagua y Cardenal Caro, representando solo el 11% del total de la matrícula, otra cifra que según el ex rector de la U. de Chile demostraría que la UOH no se abrió territorialmente: “es más de lo mismo ¿dónde esta la ingeniería en temas agropecuarios, en producción minera, en geología, cosas que necesita la región? Eso no esta no más. Pensamos que las carreras agropecuarias, de investigación en el campo agrícola estarían más ligados a Colchagua y su realidad productiva y que Rancagua estaría más centrada en los temas que tienen que ver con la minería y las Ciencias Sociales y Humanidades, pero eso ya no se miró de esa manera, el resto no es ninguna novedad”.

Finalmente Luis Riveros enfatizó que la UOH no cumplió con ninguna de los objetivos que se esperaban de acuerdo al trabajo que hizo la Comisión Ejecutiva creada por el propio Gobierno. “ La universidad no ha hecho el cambio que se esperaba en el sistema universitario, porque la UOH se pensó como un nuevo paradigma , esta región dijo creemos una universidad del Estado pero que marque ruta en materia de investigación y creación de conocimiento, porque los privados ya han arrendado casas por aquí y por allá para abrir carreras de psicología, pedagogía, ingeniería a todo el que venga y había que marcar un camino distinto, lo que no se ha hecho. Esta universidad va a seguir marchando como una universidad más del sistema en circunstancias que lo que se había pensado era en convertirla en una universidad señera”.

PROBLEMAS ECONÓMICOS QUE SE VIENEN

Durante el proceso de matrícula, la Universidad de O’Higgins celebró que un 48% de sus alumnos pudieran acceder a la gratuidad ofrecida por el Estado. Sin embargo, Luis Riveros tiene una visión diferente asegurando que las condiciones económicas del plantel no dan para manifestaciones de alegría, ya que deberá cubrir con recursos propios el margen de arancel real y de referencia de más de 200 alumnos. “ En primer lugar esto no es culpa del Rector ni de nadie porque cuando se hacen compromisos políticos hay que poner los recursos y a esta universidad no se le pusieron los recursos. Segundo, cuando discutimos estos temas en esta comisión que elaboró las recomendaciones, se estableció que la universidad debía ser gratuita, y esto tampoco ocurre porque esta universidad esta metida en el mismo contexto de gratuidad del resto del sistema. No sé cómo la UOH va a poder responder a la diferencia entre los aranceles de referencia y los aranceles respectivos, esa diferencia la deben poner las instituciones; yo no sé de dónde sacará recursos la institución para hacer eso, no se puede hacer subiéndole el precio de las carreras al resto de los estudiantes ni diciéndoles a los mismos estudiantes beneficiarios (de gratuidad) que tienen que pagar ahora una diferencia, por lo tanto, eso abre ahora una pregunta respecto a cómo se manejará desde el punto de vista de la política universitaria y el financiamiento”.

En este escenario Luis Riveros prevé que la situación económica de la UOH se pondrá preocupante durante este año: “ Yo no sé cómo va a hacer el Rector para superar este déficit que ya tiene, conociendo los aranceles de la UOH es un problema; y segundo porque ahora tiene que empezar a contratar y pagarle a los profesores y eso también será un problema permanente, cuesta arriba respecto a como va a financiar su planilla entendiendo que no tiene un ingreso suficiente”, sentenció el académico.